Шиффрин о победе США над Канадой в финале ОИ-2026: «Раунд эспрессо-мартини для всех?»
Микаэла Шиффрин отреагировала на победу США над Канадой в финале Олимпиады-2026.
Американская горнолыжница, трехкратная олимпийская чемпионка Микаэла Шиффрин прокомментировала победу США над Канадой (2:1 ОТ) в финале Игр-2026 в Милане. Спортсменка посетила эту игру.
После окончания матча Шиффрин написала: «Сборная США🥇🤩🥳🥳🥳🥳».
А затем добавила: «Раунд эспрессо-мартини для всех?»
Эспрессо-мартини, также известный как водка-эспрессо, – это холодный алкогольный коктейль с кофеином, приготовленный из эспрессо, кофейного ликера и водки.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: соцсеть Микаэлы Шиффрин
Не понял я эту шутку от Ефима.
Ну вот - узнаю старый добрый аншлаговский юмор, как и 25 лет назад.
