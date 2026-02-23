Шиффрин о победе США над Канадой в финале ОИ-2026: «Раунд эспрессо-мартини для всех?»

Микаэла Шиффрин отреагировала на победу США над Канадой в финале Олимпиады-2026.

Американская горнолыжница, трехкратная олимпийская чемпионка Микаэла Шиффрин прокомментировала победу США над Канадой (2:1 ОТ) в финале Игр-2026 в Милане. Спортсменка посетила эту игру.

После окончания матча Шиффрин написала: «Сборная США 🥇🤩🥳🥳🥳🥳».

А затем добавила: «Раунд эспрессо-мартини для всех?»

Эспрессо-мартини, также известный как водка-эспрессо, – это холодный алкогольный коктейль с кофеином, приготовленный из эспрессо, кофейного ликера и водки.