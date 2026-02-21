Дмитрий Губерниев: «Замечаю рост цен на продукты и ЖКХ, конечно. Люди замечают тоже, им трудно. Это проблема, президент РФ поручил разобраться с ней, насколько я знаю»
Дмитрий Губерниев: президент поручил разобраться с ростом цен.
Дмитрий Губерниев согласился, что цены в России растут.
«Конечно, я замечаю рост цен на продукты и ЖКХ, я же живу в России. Люди замечают тоже, им трудно.
Это проблема. Президент РФ, насколько я знаю, поручил разобраться с ней», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
158 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Всё идёт по плану...
А вы держитесь там! Здоровья и хорошего настроения!🤪🥴