Дмитрий Губерниев: «Замечаю рост цен на продукты и ЖКХ, конечно. Люди замечают тоже, им трудно. Это проблема, президент РФ поручил разобраться с ней, насколько я знаю»

Дмитрий Губерниев: президент поручил разобраться с ростом цен.

Дмитрий Губерниев согласился, что цены в России растут.

«Конечно, я замечаю рост цен на продукты и ЖКХ, я же живу в России. Люди замечают тоже, им трудно.

Это проблема. Президент РФ, насколько я знаю, поручил разобраться с ней», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ».