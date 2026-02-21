  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Дмитрий Губерниев: «Замечаю рост цен на продукты и ЖКХ, конечно. Люди замечают тоже, им трудно. Это проблема, президент РФ поручил разобраться с ней, насколько я знаю»
158

Дмитрий Губерниев: «Замечаю рост цен на продукты и ЖКХ, конечно. Люди замечают тоже, им трудно. Это проблема, президент РФ поручил разобраться с ней, насколько я знаю»

Дмитрий Губерниев: президент поручил разобраться с ростом цен.

Дмитрий Губерниев согласился, что цены в России растут.

«Конечно, я замечаю рост цен на продукты и ЖКХ, я же живу в России. Люди замечают тоже, им трудно.

Это проблема. Президент РФ, насколько я знаю, поручил разобраться с ней», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
logoВладимир Путин
Политика
logoДмитрий Губерниев
logoпремьер-лига Россия
logoКХЛ
logoМатч ТВ
158 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Президент уже до хрена чего напоручал, только народ все больше и больше в жопе оказывается
Ответ Predator777
Президент уже до хрена чего напоручал, только народ все больше и больше в жопе оказывается
Комментарий удален модератором
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий удален модератором
Алешенька, малый ты наш, неразумный, ну хоть книгу то почитай - Конституция называется. Там про то, что Россия - это социальное государство так и написано. В Статье 7. Если даже Исинбаева эту Книгу освоила, то и ты сможешь.
Надо просто запретить рост цен
Ответ Рубин2003
Надо просто запретить рост цен
Трамп примерит россиян с ростом цен, так он выиграет ещё одну войну
Ответ Рубин2003
Надо просто запретить рост цен
Надо просто потерпеть*🥺
Теперь все стало понятно: добрый царь приказал замедлить рост цен, а плохие бояре опять все перепутали, и замедлили Телеграм.
Ответ Вечно в бане
Теперь все стало понятно: добрый царь приказал замедлить рост цен, а плохие бояре опять все перепутали, и замедлили Телеграм.
Президент поручил, провёл совещание, создал новую бюрократическую структуру...
Всё идёт по плану...
А вы держитесь там! Здоровья и хорошего настроения!🤪🥴
Итог 25 лет поручений
Ответ holdenkolfielddd
Итог 25 лет поручений
Комментарий скрыт
Ответ OldRedWhite
Комментарий скрыт
Такое комментировать , только портить
Ну раз поручил, значит разберутся. Недовольных заткнут, что б не трындели.
Ответ Ыжык
Ну раз поручил, значит разберутся. Недовольных заткнут, что б не трындели.
Напишут бумагу, что никакого роста цен нету, а те кто заявляет иначе - подкупленные западом инагенты. Губи первый побежит соглашаться. Россия вполне себе импортирует опыт наиболее развитых в этом плане соседей.
Ответ Nemiga01
Напишут бумагу, что никакого роста цен нету, а те кто заявляет иначе - подкупленные западом инагенты. Губи первый побежит соглашаться. Россия вполне себе импортирует опыт наиболее развитых в этом плане соседей.
А вот цены на путевки в Бали, говорят, даже снизились. Не хватает денег на покушать - летите на Бали.
Путин последний из 145 млн граждан кто что-то понимает в экономике. Нашли кого слушать. Ещё бы Жорику Вартанову поручили исправлять.
Ответ Charles Leclerc 2026
Путин последний из 145 млн граждан кто что-то понимает в экономике. Нашли кого слушать. Ещё бы Жорику Вартанову поручили исправлять.
Комментарий скрыт
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Подозреваю что по экономике которой он рулит он и понял, как и почти все.
Дим, маякни, когда разберется
Президент поручил разобраться с недовольными ростом цен.
Рост цен стой! Раз-два!
Ответ _hades_
Рост цен стой! Раз-два!
И ножкой топнет
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Президент объявил 2026-й Годом единства народов России. В спорте оно проявляется особенно ярко. Пока мы едины – мы непобедимы». Губернатор Коми Гольдштейн о хоккейном турнире «Воин»
21 февраля, 10:08
«20 лет назад я пришел к Путину и пригласил сыграть матч на Красной площади. Теперь это намоленное место». Фетисов о благотворительной игре на ГУМ-катке
21 февраля, 05:30
Рекомендуем
Главные новости
Матч «Сочи» – ЦСКА сегодня не состоится, вчера он был прерван из-за «режима атаки БПЛА». Армейцы собираются вылететь в Москву (ТАСС)
30 минут назад
Гашек одобрил отказ женской сборной США от встречи с Трампом: «Вы проявили большой героизм. Ваш президент – лжец и мошенник, оскорбляющий и запугивающий своих сограждан»
сегодня, 06:58
Ротенберг бросил вызов сборной США от имени сборной России, поздравив с победой на ОИ: «Давайте сыграем в 2030 году по-настоящему. Мы готовы!»
сегодня, 06:25
Коваленко о шансах России на ОИ: «Финал сделал вратарь США. Представьте, какой потенциал у нашей сборной, если в НХЛ этот Хеллибак позади Бобровского и Василевского?!»
сегодня, 05:58
Ротенберг об овертайме «3 на 3» в финале ОИ Канада – США: «Надо доверять молодым, Хьюз был моложе канадцев. Этот формат для развития хоккея, он дает возможность больше забивать»
сегодня, 05:22
Крикунов об ОИ-2026: «Россия могла бы победить эту сборную США. У нас много ребят в НХЛ, сильные вратари – для них ничего страшного. С Канадой тяжело играть на равных»
сегодня, 04:34
КХЛ. «Автомобилист» примет «Авангард», «Сибирь» в гостях у «Салавата», «Металлург» сыграет с «Северсталью», СКА – с «Адмиралом», «Локомотив» против «Динамо» Москва
сегодня, 04:22
Андрей Коваленко о финале ОИ Канада – США: «Отдал дань уважения главному матчу. Лучший хоккей, который нам в КХЛ надо изучать и к которому мы обязаны стремиться»
сегодня, 03:58
Кто сильнее: Кучеров или Макдэвид? Узнайте в Автобаттлере
сегодня, 03:50Тесты и игры
Брэди о хоккее на Олимпиаде: «Гретцки, Мессье, люблю вас, но сейчас время красно-бело-синих! А смотреть женский финал с Билли Джин Кинг было невероятной честью»
вчера, 23:09Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Артюхин об ОИ-2026: «Без сборной России это не та Олимпиада, наши поборолись бы за финал. Уровень турнира был серьезный, победа США – сенсация»
5 минут назад
Джереми Руа о ЦСКА: «Новый тренер, новые игроки. Период адаптации занял больше времени, чем хотелось. Теперь все привыкли, можем выполнять задачи»
20 минут назад
Комментатор игр «Питтсбурга» Гетцофф: «Дубас может быть активен на дедлайне. Знаю, что они хотят найти защитника и не прочь усилить атаку»
45 минут назад
Защитник Швеции Далин о том, что не выходил на лед в овертайме матча с США на ОИ: «Это не мое решение. Я был готов играть»
сегодня, 07:15
Немировски о «Шанхае»: «Был большой потенциал и хороший бюджет, но генменеджер плохо справился с отбором игроков. Он не учел мнение Галлана»
сегодня, 06:40
Плющев о Финляндии на ОИ-2026: «Тренерский штаб не помог в решающие минуты матча с Канадой – не было тайм-аута и перестановок в звеньях. Команда могла подняться выше»
сегодня, 05:46
Быков о Радулове: «На таких игроках можно строить пропаганду хоккея. Он живет на льду, горит. Я играл до 40 лет, момент «смерти спортсмена» нужно почувствовать»
сегодня, 05:34
Каменский об отмене матча «Сочи» – ЦСКА из-за «режима атаки БПЛА»: «Правильное решение. Главное – обеспечить безопасность людей. КХЛ будет следить за ситуацией»
сегодня, 05:10
Кадейкин о финале ОИ Канада – США: «Фантастический хоккей, точно тренд на ближайшие годы. По этим играм можно составлять хоккейные книги»
сегодня, 04:50
Филип Форсберг о роли 13-го нападающего на ОИ и низком игровом времени: «Это было неожиданно. В сборной Швеции жесткая конкуренция, но я предпочел бы сыграть больше»
сегодня, 03:40
Рекомендуем