Тренер СКА Бабенко об отъезде Ларионова в Милан и 3:0 с ЦСКА: «Не просил его ничего привезти. Игру он смотрел, но мы не общались во время матча»

Бабенко об отъезде Ларионова в Милан: ничего не просил привезти.

Тренер СКА Юрий Бабенко после победы над ЦСКА (3:0) в матче Fonbet Чемпионата КХЛ высказался об отъезде Игоря Ларионова в Милан на финальный матч Олимпиады -2026.

– Как узнали, что Ларионов уедет в Милан?

– Он мне сказал лично.

– Что попросили привезти?

– Ничего не просили.

– Была ли коммуникация с Ларионовым во время матча?

– Он смотрел игру, уже созвонились, переговорили. Но во время матча не общались.

– Почерпнули что‑то с Олимпиады?

– Да, много игр посмотрел. Впечатление производит США. Думаю, они выиграют, сильнейшая команда. Нас ожидает интересный финал, есть много игроков, за кем последить. То, что удивился чему‑то, трудно сказать, но определенные вещи подметил, – сказал Бабенко.