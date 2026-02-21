  • Спортс
  • «Позорный день для хоккея. Маккиннон получил «Оскар», канадские судьи дали штраф». Глава торговой палаты Финляндии о поражении от Канады в 1/2 ОИ
19

Глава торговой палаты Финляндии о поражении от Канады: позорный день для хоккея.

Генеральный директор Центральной торговой палаты Финляндии Юхо Ромакканиеми прокомментировал поражение национальной команды от Канады (2:3) в полуфинале олимпийского хоккейного турнира.

Он отметил неверное решение бригады канадских арбитров. В конце 3-го периода Нэтан Маккиннон заработал удаление – соперник попал ему клюшкой в лицо – и сам реализовал большинство за 36 секунд до сирены.

«Маккиннон сам поднял клюшку Нико Микколы себе в лицо – затем получил «Оскар» за это.

И канадские судьи назначили штраф. После чего Маккиннон забил победный гол. Какой позорный день для хоккея», – написал Ромакканиеми, реагируя на пост с видео эпизода.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер Юхо Ромакканиеми
logoолимпийский хоккейный турнир
logoСборная Финляндии по хоккею
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
судьи
logoОлимпиада-2026
logoНХЛ
logoНэтан Маккиннон
logoКолорадо
logoФлорида
logoНико Миккола
Как понимаю, в Финляндии тоже у кого попало берут комментарии по происходящему в хоккее.
Финнский "Кожевников"🤭🤭🤭🤭✌️
Оскар там надо давать тем кто этих судей назначил на матч с Канадой.
Позорное чухонское нытьё!))))
Позорный день-это когда словаки финнов дрюкнули-)
Ну финик Маккинону по физиономии клюшкой съездил, непонятно что их так возмущает. Удар был. Но вот ещё бы получить финский комментарий на тему толчка Беннета на своего вратаря, в результате чего Беннет получил удаление, а Финляндия забила первый гол.
Какая чушь, какая чушь?!!!🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
Ответ Philatelist79
Какая чушь, какая чушь?!!!🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
Абсолютно верно!!!!!
За такое нельзя удалять за 2 мин до конца матча!!!!!!!
Ответ Wff
Абсолютно верно!!!!! За такое нельзя удалять за 2 мин до конца матча!!!!!!!
Комментарий на который вы дали ответ, очень подходит и как ответ вам)
ну по факту, например, в финале КС удаляют только, когда игроку руку отрубают... такое себе удаление тут, ИМХО
Ещё один нытик , напарник чеха .
Финны объективно слабее были, Рантанен никакой, только Лехконен и Кивиранта достойно смотрелись
Ответ Dastan 82
Финны объективно слабее были, Рантанен никакой, только Лехконен и Кивиранта достойно смотрелись
Лехконен реально неплох. Теперь понимаешь почему звено Нечас Маккинон Лехконен плюс Макар и Тейвз так хороши в сезоне .Кроме большинства.. Там Макди нету и Райнхарт на пятаке не дежурит))
