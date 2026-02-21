«Позорный день для хоккея. Маккиннон получил «Оскар», канадские судьи дали штраф». Глава торговой палаты Финляндии о поражении от Канады в 1/2 ОИ

Глава торговой палаты Финляндии о поражении от Канады: позорный день для хоккея.

Генеральный директор Центральной торговой палаты Финляндии Юхо Ромакканиеми прокомментировал поражение национальной команды от Канады (2:3) в полуфинале олимпийского хоккейного турнира.

Он отметил неверное решение бригады канадских арбитров. В конце 3-го периода Нэтан Маккиннон заработал удаление – соперник попал ему клюшкой в лицо – и сам реализовал большинство за 36 секунд до сирены.

«Маккиннон сам поднял клюшку Нико Микколы себе в лицо – затем получил «Оскар» за это.

И канадские судьи назначили штраф. После чего Маккиннон забил победный гол. Какой позорный день для хоккея», – написал Ромакканиеми, реагируя на пост с видео эпизода.