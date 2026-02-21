Квартальнов об увольнении Горбенко: «Эти вопросы не ко мне. Руководители «Динамо» Минск объяснят. У нас большой тренерский штаб, все хорошо»

Квартальнов об увольнении Горбенко: у «Динамо» Минск большой штаб, все хорошо.

Главный тренер «Динамо» Минск Дмитрий Квартальнов после поражения от «Локомотива » (4:5 Б) в матче Fonbet Чемпионата КХЛ высказался об увольнении своего помощника Игоря Горбенко.

– Хорошая интересная боевая игра. Первый период был мощным. Мы чуть не справились, удаление получили. Здорово, что вернулись в игру, забили. Но по буллитам не получилось. Хотя думаю, что игра понравилась.

– Перед отъездом команды в Ярославль был уволен один из ваших помощников Игорь Горбенко. Как это сказалось на эмоциональном состоянии коллектива? Это помешало сегодня добиться положительного результата?

– Как я сказал, мы играем с хорошей командой, с лидером. Это очко нам ценно. А вопросы эти не ко мне, вам руководители объяснят. Ребята делают свою работу. Они получают за это зарплату. Какие‑то вещи их касаться не должны. Они сыграли хорошо. Не получилось победить, но это уже другой вопрос.

– Когда сыграет Андрей Стась, который отправился с командой в поездку?

– Он сыграет в этой длинной поездке. Когда – не знаю.

– Сегодня было слышно минских болельщиков?

– Они в этом плане вообще молодцы. Тут шумно, у нас шумно. И мы очень рады, что народ так с ума сходит по «Динамо». Ездит на выезд, тратит свое время. Игроки все это чувствуют и воспринимают. У нас очень крутая арена, крутая поддержка. Огромное спасибо болельщикам «Динамо », они – номер один.

– Вместо Виталия Пинчука вы решили проставить Райана Спунера. Как вам этот ход?

– У нас особо нет выбора. Стась, Спунер и Пинчук – центральные. И тут был нужен англоговорящий хоккеист. Тут все логично. Спуни – понятно, что ему чуть тяжеловато. Но он набирает свою форму.

– Насколько выбыл Пинчук?

– Он приедет к нам в Сочи, когда мы будем на выезде. Не знаю, сыграет ли – там будет видно. Но он хочет играть.

– После увольнения Горбенко нужен ли еще один специалист в вашем штабе?

– У нас все хорошо. У нас большой тренерский штаб, – сказал Квартальнов.

