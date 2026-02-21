  • Спортс
  Квартальнов об увольнении Горбенко: «Эти вопросы не ко мне. Руководители «Динамо» Минск объяснят. У нас большой тренерский штаб, все хорошо»
Квартальнов об увольнении Горбенко: «Эти вопросы не ко мне. Руководители «Динамо» Минск объяснят. У нас большой тренерский штаб, все хорошо»

Главный тренер «Динамо» Минск Дмитрий Квартальнов после поражения от «Локомотива» (4:5 Б) в матче Fonbet Чемпионата КХЛ высказался об увольнении своего помощника Игоря Горбенко.

– Хорошая интересная боевая игра. Первый период был мощным. Мы чуть не справились, удаление получили. Здорово, что вернулись в игру, забили. Но по буллитам не получилось. Хотя думаю, что игра понравилась.

– Перед отъездом команды в Ярославль был уволен один из ваших помощников Игорь Горбенко. Как это сказалось на эмоциональном состоянии коллектива? Это помешало сегодня добиться положительного результата?

– Как я сказал, мы играем с хорошей командой, с лидером. Это очко нам ценно. А вопросы эти не ко мне, вам руководители объяснят. Ребята делают свою работу. Они получают за это зарплату. Какие‑то вещи их касаться не должны. Они сыграли хорошо. Не получилось победить, но это уже другой вопрос.

– Когда сыграет Андрей Стась, который отправился с командой в поездку?

– Он сыграет в этой длинной поездке. Когда – не знаю.

– Сегодня было слышно минских болельщиков?

– Они в этом плане вообще молодцы. Тут шумно, у нас шумно. И мы очень рады, что народ так с ума сходит по «Динамо». Ездит на выезд, тратит свое время. Игроки все это чувствуют и воспринимают. У нас очень крутая арена, крутая поддержка. Огромное спасибо болельщикам «Динамо», они – номер один.

– Вместо Виталия Пинчука вы решили проставить Райана Спунера. Как вам этот ход?

– У нас особо нет выбора. Стась, Спунер и Пинчук – центральные. И тут был нужен англоговорящий хоккеист. Тут все логично. Спуни – понятно, что ему чуть тяжеловато. Но он набирает свою форму.

– Насколько выбыл Пинчук?

– Он приедет к нам в Сочи, когда мы будем на выезде. Не знаю, сыграет ли – там будет видно. Но он хочет играть.

– После увольнения Горбенко нужен ли еще один специалист в вашем штабе?

– У нас все хорошо. У нас большой тренерский штаб, – сказал Квартальнов. 

Квартальнов чуть не ушел из Минска – там уволили его ассистента. Что-что?

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Минские болельщики сегодня красавцы! Больше 1000 человек приехали в Ярик!
Ответ Сергей Грибушков
Минские болельщики сегодня красавцы! Больше 1000 человек приехали в Ярик!
Фото гостевой трибуны на сайте КХЛ впечатляет:
https://photo.khl.ru/albums/42649/3238300/
херня какая-то происходит. и самое смешное, что это не в москве
Ну вот многие здесь говорили что Минск всë. И после истории со Спунером и когда Горбенко уволили. Рано ребятки, рано.
Квартал остался, команда бьëтся. В плей-офф они забудут обо всём, сосредоточатся только на игре, борьбе за Кубок и будут делать это
Ответ LIONHEART.
Ну вот многие здесь говорили что Минск всë. И после истории со Спунером и когда Горбенко уволили. Рано ребятки, рано. Квартал остался, команда бьëтся. В плей-офф они забудут обо всём, сосредоточатся только на игре, борьбе за Кубок и будут делать это
И это прекрасно. Чем сильнее лига, тем интереснее
Ответ LIONHEART.
Ну вот многие здесь говорили что Минск всë. И после истории со Спунером и когда Горбенко уволили. Рано ребятки, рано. Квартал остался, команда бьëтся. В плей-офф они забудут обо всём, сосредоточатся только на игре, борьбе за Кубок и будут делать это
с одной стороны все уже понимают, что Квартального не будет в след.сезоне в Минске при любых раскаладах, так как отношения безнадежно испорчены с менеджерами. И сейчас у него нет никакого груза ответственности за будущее, ему в любом случае плохого слова не скажут, и можно без груза ответственности вести команду по плей-офф. Но уже важно, как игроки на это всё будут реагировать. или же будут биться в плей-офф, если есть в них спортивная мотивация доказать, что этот хороший сезон не случайность и они готовы к чему-то большему. Или же будет провал, и с мыслями о длинном отпуске и мальдивах вылетят уже в 1 раунде. Посмотрим
Рекомендуем