Сушинский о возможном завершении карьеры Ягра: «В каждом поколении свой топ-5. Он бы вошел в пятерку в трех разных поколениях»

Сушинский о Ягре: он в топ-5 хоккеистов в трех разных поколениях.

Бывший форвард сборной России Максим Сушинский высказался о возможном конце карьеры Яромира Ягра .

54-летний чех заявил, что «должно произойти чудо, чтобы болельщики вновь увидели его на льду». В этом сезоне он провел 6 матчей за «Кладно» в чемпионате Чехии и набрал 1 (0+1) очко.

Сушинский и Ягр вместе играли в «Авангарде »

– Какое самое яркое воспоминание у вас осталось от совместной игры с Ягром?

– Хороший вопрос. Наверное, все игры с ним были ярчайшие. Когда ты играешь с таким партнером, всегда приятно.

– Яромир завершил карьеру в 54 года. Как вы думаете, в чем секрет его спортивного долголетия?

– Правильное отношение к режиму, как одному из элементов обязательной подготовки к матчам.

– Вы бы включили Ягра в пятерку лучших игроков в истории хоккея?

– В каждом поколении есть своя пятерка. В какое-то поколение он бы обязательно вошел в эту пятерку. Да даже, наверное, в трех разных поколениях, – сказал Сушинский.