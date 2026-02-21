Никитин о 0:3 от СКА: «Парадоксальная игра. ЦСКА был недисциплинирован в большинстве. Учиться на своих ошибках – нормально»

Никитин про 0:3 ЦСКА от СКА: парадоксальная игра.

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о поражении от СКА (0:3) в гостевом матче Fonbet Чемпионата КХЛ.

– Сегодня была парадоксальная игра. Пропустили тогда, когда должны были забивать. Надо проанализировать и разобраться. Нужно переосмыслить каждому из нас и вернуться заново.

– Есть понимание, как пропустили две в меньшинстве?

– Мы сегодня были недисциплинированны в большинстве. С одной стороны неприемлемо. С другой стороны, когда выходишь отдохнуть в большинстве – соперник наказывает.

Где‑то перестали ценить то, что у нас есть. Как и любому человеку нужно за это рассчитываться. Это нормальная история, когда человек учится на своих ошибках, – сказал Никитин.