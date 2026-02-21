Никитин о 0:3 от СКА: «Парадоксальная игра. ЦСКА был недисциплинирован в большинстве. Учиться на своих ошибках – нормально»
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о поражении от СКА (0:3) в гостевом матче Fonbet Чемпионата КХЛ.
– Сегодня была парадоксальная игра. Пропустили тогда, когда должны были забивать. Надо проанализировать и разобраться. Нужно переосмыслить каждому из нас и вернуться заново.
– Есть понимание, как пропустили две в меньшинстве?
– Мы сегодня были недисциплинированны в большинстве. С одной стороны неприемлемо. С другой стороны, когда выходишь отдохнуть в большинстве – соперник наказывает.
Где‑то перестали ценить то, что у нас есть. Как и любому человеку нужно за это рассчитываться. Это нормальная история, когда человек учится на своих ошибках, – сказал Никитин.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
Норма - 1 гол за игру, тут всего на 1 меньше, всё хорошо)
Позорная игра! Стыдно за команду! Получит два в большинстве это позор! Казалось все наладилось но увы!
Это он так команду "строит". И то, что он построит , мне уже не нравится. Чтобы смотреть любую игру ЦСКА нужно терпение, усидчивость и настойчивость. Смотреть невозможно.
Молодец, Никитин, так держать. Играем всё позорней. Оказывается, в "бей-беги" тоже надо уметь научить играть. Тьфу!
Золотой мой, а где же ты был когда команда 8 игр подряд выигрывала или две неудачи выбили из тебя весь болельщицкий пыл , зачем тогда за ЦСКА болеешь? Подбери слюни, ведь ЦСКовец же.
А я своего мнения никогда не менял. Всегда говорил, что я против назначения Никитина. Все его команды "играют" в убогий хоккей. Вспомните, почему назначали Фёдорова? Дорогой вы мой.
Команда учится более 50-ти игр.Какое то стадо баранов походу потому как нихера не могут выучить...и запомнить...
Это уместнее сказать про СКА которые чуть-ли не десяток игр подряд проиграли, а тут практически новая команда , да и место в регулярке занимает достойное для первого сезона.
Никитин не виноват, что команду собрали из средних хоккеистов. Удивляет другое: почему который год в команду берут посредственных легионеров? Такой ситуации нет ни в одной команде КХЛ. Там легионеры - лидеры команды! Иначе в чём смысл их приглашения?
Цска самая убогая команды КХЛ!
говорит ценить то че у нас есть,да у вас ничего нет вы голодранцы позорные,физуха слабая на весь матч не хватает
Мне кажется команда попала на спад , последние 2-3 игры играли тяжеловато. отсюда и потеря концентрации при большинстве, в принципе игра была равная, но счет увы на табло, думаю страшного ничего нет, до плоффа наверстают.
