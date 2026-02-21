Агент Радулова про 800 очков Александра в КХЛ: «Весомая цифра. Ответ скептикам, которые говорят, что его возраст – помеха»

Агент Радулова про 800 очков Александра в КХЛ: ответ скептикам.

Агент Александр Черных, представляющий интересы Александра Радулова , высказался о достижении форвардом отметки в 800 очков в Fonbet КХЛ.

39-летний нападающий набрал 2 (0+2) очка в первом периоде матча с «Динамо » Минск (5:4 Б). Радулов – третий хоккеист в истории КХЛ, преодолевший эту отметку.

– Радулов – пример для молодых ребят и ответ многим скептикам, которые говорят, что его возраст является помехой. Рад за Александра, также как и его родные и близкие. 800 очков в КХЛ – весомая цифра, особенно с учетом того, что значимую часть карьеры он провел в НХЛ.

– Слышал, что несмотря на действующий контракт с «Локомотивом» к Радулову был интерес со стороны других клубов КХЛ. Почему было принято решение остаться в Ярославле?

– Александр – максималист, всегда заточен на победу и считает, что и в этом сезоне сможет бороться за Кубок Гагарина в Ярославле, – сказал Черных.