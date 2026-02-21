Коледова увезли на носилках после толчка на борт от Карнаухова в матче СКА – ЦСКА
Коледов получил травму после толчка на борт от Карнаухова в матче СКА с ЦСКА.
Защитник СКА Павел Коледов получил повреждение после толчка на борт от нападающего Павла Карнаухова в матче против ЦСКА (3:0) в Fonbet Чемпионате КХЛ.
Форвард СКА толкнул соперника в спину, после чего Коледов головой врезался в борт и упал. Он не смог подняться самостоятельно и покинул площадку на носилках.
По итогам эпизода Карнаухов получил дисциплинарный штраф до конца матча.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Палец вверх от Коледова на носилках смотрелся очень и очень круто! Здоровья ему!
карнаухов тот еще утырок. помню, как он трамировал игрока и лыбился в камеру
Перебор
... У меня в новости" Форвард СКА толкнул соперника на борт , после чего защитник СКА Коледов.... Чудеса.!!!
Автор, одну Ц потеряли. И получилось, что Карнаухов играет за Питер и гасит своих.
Здоровья Коледову.
цска по правилам если не могут совладать с соперником начинают нарушать,здоровья коледову,а карнаухова до конца сезона удалить,с его всеравно понту нет
