Коледова увезли на носилках после толчка на борт от Карнаухова в матче СКА – ЦСКА

Коледов получил травму после толчка на борт от Карнаухова в матче СКА с ЦСКА.

Защитник СКА Павел Коледов получил повреждение после толчка на борт от нападающего Павла Карнаухова в матче против ЦСКА (3:0) в Fonbet Чемпионате КХЛ.

Форвард СКА толкнул соперника в спину, после чего Коледов головой врезался в борт и упал. Он не смог подняться самостоятельно и покинул площадку на носилках.

По итогам эпизода Карнаухов получил дисциплинарный штраф до конца матча.