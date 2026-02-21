КХЛ отстранила Морозова на 3 матча за толчок клюшкой в лицо Шафигуллину в игре «Спартак» – «Нефтехимик»

Иван Морозов дисквалифицирован на 3 матча.

КХЛ отстранила нападающего «Спартака » Ивана Морозова на 3 матча за толчок клюшкой в лицо форварду Булату Шафигуллину в игре против «Нефтехимика » (0:2) в конце 3-го периода. Морозов был удален до конца встречи.

Отметим, что Шафигуллин оформил дубль в этом матче.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Спартака» Ивана Морозова по п. 1.10.2 статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Толчок клюшкой), дисквалифицировать его на три матча и подвергнуть денежному штрафу», – говорится в заявлении пресс-службы лиги.