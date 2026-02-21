  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • СКА без Ларионова обыграл ЦСКА – 3:0. У петербуржцев 6 побед в 7 последних матчах и 7-е место на Западе
37

СКА без Ларионова обыграл ЦСКА – 3:0. У петербуржцев 6 побед в 7 последних матчах и 7-е место на Западе

СКА победил в 6 из 7 последних матчей в КХЛ.

СКА обыграл ЦСКА со счетом 3:0 в домашнем матчей Fonbet Чемпионата КХЛ, одержав 6-ю победу в 7 последних встречах. 

Таким образом, петербургский клуб набрал 67 очков после 57 игр и занимает 7-е место в таблице Западной конференции. 

ЦСКА проиграл 2 матча подряд после серии из 8 побед. Команда тренера Игоря Никитина идет 5-й на Западе, имея в активе 70 баллов после 58 матчей. 

Ранее стало известно, что главный тренер СКА Игорь Ларионов «отлучился по важным хоккейным делам по поручению руководства клуба» и вернется в понедельник, он пропустил этот матч. Инсайдеры сообщали, что Ларионов едет в Милан на финал Олимпиады между Канадой и США.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoКХЛ
logoИгорь Никитин
logoЦСКА
logoИгорь Ларионов
logoСКА
37 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Пришёл уехал - победил.
Профессор напрягся.
Ответ Jaguarrr
Профессор напрягся.
Ну вообще то если при кратковременном отьезде тренера как и любого другого руководителя все рушится, то грош цена такому руководителю.
Ответ Matador
Ну вообще то если при кратковременном отьезде тренера как и любого другого руководителя все рушится, то грош цена такому руководителю.
Что ларик, что его штаб - наёмные менджеры. Скотти Боумэна там нет
Можно Ларионову и не возвращаться?
Жаль Никитин никуда не поехал)
Эффект Тамбиева
Целью заброски Ларионова в Италию была проверка как играет СКА, когда Ларионов не мешает Тамбиеву. Проверка пройдена. Профессор свободен).
Вывод: Ларионов-старший СКА не нужен !
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Вывод: Ларионов-старший СКА не нужен !
Как будто младший нужен, бгг
Такой ЦСКА и без тренера можно обыграть. Хотя я и за ЦСКА болею.)))
может кого-то присмотрит на будущее
Ответ Сергей Паршуков
может кого-то присмотрит на будущее
Говорят, там два Мака каких-то, и ещё молодой один шустрит за "Листья", а за Штаты какой-то усатый - тоже ничего. Можно брать. Всех.
Ответ andpsh
Говорят, там два Мака каких-то, и ещё молодой один шустрит за "Листья", а за Штаты какой-то усатый - тоже ничего. Можно брать. Всех.
Молодой не за "Листья" шустрит, за "Акул".
Отличная работа тамбиева. Ларик может оставаться в Милане, там тоже есть хоккей.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Брэди о хоккее на Олимпиаде: «Гретцки, Мессье, люблю вас, но сейчас время красно-бело-синих! А смотреть женский финал с Билли Джин Кинг было невероятной честью»
вчера, 23:09Фото
«Канада обманным путем взяла золото в керлинге, и это стоило ей золота в хоккее. Лед не врет». Экс-игрок НФЛ Гриффин-третий о скандале из-за двойного касания камня на Олимпиаде
вчера, 22:41
Ротенберг о финале Олимпиады: «Пересмотрю в записи, чтобы все изучить, что-то взять на вооружение. Важно следить за трендами, потому что мы готовимся к следующим Олимпийским играм»
вчера, 21:42
«41 сэйв?! Ни Хела себе!» Игрок НБА Халибертон поздравил Хеллибака с победой в финале олимпийского хоккейного турнира
вчера, 21:33
Министр войны США Хегсет о благодарности Куинна Хьюза американской армии «за возможность играть»: «Понимание, признательность, патриотизм – это все, о чем просят наши военные»
вчера, 21:07
Куинн Хьюз о победе США на Олимпиаде: «Благодарю наших военных за возможность играть в эту игру»
вчера, 20:37
Женская сборная США отклонила приглашение Трампа на его обращение к Конгрессу после победы на Олимпиаде-2026: «Не сможем из-за других обязательств»
вчера, 20:11
Белый дом выложил фото белоголового орлана, стоящего на канадской казарке, и пост экс-премьера Трюдо после победы на ОИ: «Вы не можете забрать нашу страну и нашу игру»
вчера, 20:04Фото
Когда сборная Бразилии завоевала первую медаль на зимних ОИ? Вспомните топовые победы прошедших Олимпиад в нашем тесте
вчера, 20:00Тесты и игры
Крикунов об Олимпиаде: «Специально нас не пускают, потому что боятся. Понимают, что мы серьезно вклинимся. На Западе власть поменяется, придут более разумные люди – и все будет нормально»
вчера, 19:30
Ко всем новостям
Последние новости
Черкас про поездку Ларионова на Олимпиаду: «Не соответствует никакой рабочей этике. Это странное событие. Но при новом тренерском штабе отсутствие Ларионова больше на результат не влияет»
вчера, 22:50
Сестра Годро о победе США: «Джерси у Ткачака – это уже много значит, но они еще и взяли детей Джонни. Они сделали больше того, что можно было. Ради такого Джонни и работал»
вчера, 22:19
Кожевников о поездке Ларионова на Олимпиаду: «Что такого? У него задание, может. Идет чемпионат, уехал на три-четыре дня по делам – ничего страшного нет»
вчера, 21:59
Журналист Ломбарди о финале США – Канада: «Лучшая страна победила!»
вчера, 21:51
Игрок НБА Букер о хоккейном финале США – Канада: «Подъем в 5 утра точно того стоил!»
вчера, 21:27
Минское «Динамо» не смогло вылететь в Сочи, где из-за «режима атаки БПЛА» ранее отменили матч местного клуба с ЦСКА. Белорусская команда осталась в Нижнем Новгороде на ночь
вчера, 20:55
Степашин про Олимпиаду без России: «Неполноценный турнир. Это понимают и канадцы, и американцы. Несправедливо, что нас там не было»
вчера, 20:42
Александр Мостовой: «Финал Олимпиады – сумасшествие. Я поддерживал канадцев, потому что там Макдэвид, Кросби и компания. И они были лучше по игре, но победителей не судят»
вчера, 20:19
Немировски про Олимпиаду-2026: «Лучшее хоккейное событие, что мы видели. Отсутствие России сказалось, у нее 5-6 лучших вратарей, Капризов, Кучеров и величайший бомбардир в хоккее Овечкин»
вчера, 19:46
Дэйли о первой Олимпиаде с участием НХЛ за 12 лет: «Хороший опыт и отличная демонстрация такого вида спорта, как хоккей»
вчера, 19:24
Рекомендуем