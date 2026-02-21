СКА без Ларионова обыграл ЦСКА – 3:0. У петербуржцев 6 побед в 7 последних матчах и 7-е место на Западе

СКА победил в 6 из 7 последних матчей в КХЛ.

СКА обыграл ЦСКА со счетом 3:0 в домашнем матчей Fonbet Чемпионата КХЛ, одержав 6-ю победу в 7 последних встречах.

Таким образом, петербургский клуб набрал 67 очков после 57 игр и занимает 7-е место в таблице Западной конференции.

ЦСКА проиграл 2 матча подряд после серии из 8 побед. Команда тренера Игоря Никитина идет 5-й на Западе, имея в активе 70 баллов после 58 матчей.

Ранее стало известно , что главный тренер СКА Игорь Ларионов «отлучился по важным хоккейным делам по поручению руководства клуба» и вернется в понедельник, он пропустил этот матч. Инсайдеры сообщали , что Ларионов едет в Милан на финал Олимпиады между Канадой и США.