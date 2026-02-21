СКА без Ларионова обыграл ЦСКА – 3:0. У петербуржцев 6 побед в 7 последних матчах и 7-е место на Западе
СКА победил в 6 из 7 последних матчей в КХЛ.
СКА обыграл ЦСКА со счетом 3:0 в домашнем матчей Fonbet Чемпионата КХЛ, одержав 6-ю победу в 7 последних встречах.
Таким образом, петербургский клуб набрал 67 очков после 57 игр и занимает 7-е место в таблице Западной конференции.
ЦСКА проиграл 2 матча подряд после серии из 8 побед. Команда тренера Игоря Никитина идет 5-й на Западе, имея в активе 70 баллов после 58 матчей.
Ранее стало известно, что главный тренер СКА Игорь Ларионов «отлучился по важным хоккейным делам по поручению руководства клуба» и вернется в понедельник, он пропустил этот матч. Инсайдеры сообщали, что Ларионов едет в Милан на финал Олимпиады между Канадой и США.
Пришёл уехал - победил.
Профессор напрягся.
Ну вообще то если при кратковременном отьезде тренера как и любого другого руководителя все рушится, то грош цена такому руководителю.
Что ларик, что его штаб - наёмные менджеры. Скотти Боумэна там нет
Можно Ларионову и не возвращаться?
Жаль Никитин никуда не поехал)
Эффект Тамбиева
Целью заброски Ларионова в Италию была проверка как играет СКА, когда Ларионов не мешает Тамбиеву. Проверка пройдена. Профессор свободен).
Вывод: Ларионов-старший СКА не нужен !
Как будто младший нужен, бгг
Такой ЦСКА и без тренера можно обыграть. Хотя я и за ЦСКА болею.)))
может кого-то присмотрит на будущее
Говорят, там два Мака каких-то, и ещё молодой один шустрит за "Листья", а за Штаты какой-то усатый - тоже ничего. Можно брать. Всех.
Молодой не за "Листья" шустрит, за "Акул".
Отличная работа тамбиева. Ларик может оставаться в Милане, там тоже есть хоккей.
