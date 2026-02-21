Плющев о финале ОИ: «Замешана политика. США чуть ли не половину Канады хотят забрать, Трамп собирается приехать на матч. Будет знатная бойня»

Плющев о финале ОИ: замешана политика – США хотят забрать половину Канады.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о финале олимпийского хоккейного турнира, в котором сыграют Канада и США. Матч состоится 22 февраля.

«В финале сойдутся две сильнейшие команды и хоккейные школы. Ничего удивительного в этом нет.

Сложно прогнозировать исход, так как замешаны не только спортивные составляющие, но и последние политические события. США же чуть ли не половину Канады забрать хотят – кому же это понравится? И [Дональд] Трамп вроде как собирается приехать на финал. Так что матч будет очень принципиальным.

Предпочтительнее выглядят канадцы, но и американцы очень приличные. Тем более у них должен быть серьезный настрой в связи с тем, что давно не выступали ярко на Олимпиаде . Поэтому бойня будет знатная», – сказал Плющев.

