  • Плющев о финале ОИ: «Замешана политика. США чуть ли не половину Канады хотят забрать, Трамп собирается приехать на матч. Будет знатная бойня»
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о финале олимпийского хоккейного турнира, в котором сыграют Канада и США. Матч состоится 22 февраля.

«В финале сойдутся две сильнейшие команды и хоккейные школы. Ничего удивительного в этом нет.

Сложно прогнозировать исход, так как замешаны не только спортивные составляющие, но и последние политические события. США же чуть ли не половину Канады забрать хотят – кому же это понравится? И [Дональд] Трамп вроде как собирается приехать на финал. Так что матч будет очень принципиальным.

Предпочтительнее выглядят канадцы, но и американцы очень приличные. Тем более у них должен быть серьезный настрой в связи с тем, что давно не выступали ярко на Олимпиаде. Поэтому бойня будет знатная», – сказал Плющев.

Кожевников о финале ОИ: «Без России есть только два кандидата. Матч Канада – США был ожидаем, но наши задали бы жару»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
Они просто сыграют в классный хоккей. Не более
А если Трамп не приедет на финал, матч станет менее принципиальным? Вот на хрена искать скелеты в шкафу, придумывать какие-то истории, о которых сам толком ничего не знает. Зачем? Плющев в политике разбирается, как домохозяйка в хоккее.
плющ подтверждает, что аналитик из него так себе. предпочтительнее выглядят как раз американцы. 60 на 40, я бы так сказал. ну, пусть 55 на 45. и это безо всякой политики.
Рекомендуем