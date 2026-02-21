Губерниев об отъезде Ларионова «по важным хоккейным делам»: «Классно съездить в Италию лишний раз. Заодно и хоккей посмотрит»

Губерниев об отъезде Ларионова из СКА: классно съездить в Италию лишний раз.

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился мнением об отъезде Игоря Ларионова из расположения СКА перед игрой с ЦСКА в FONBET чемпионате КХЛ.

В пятницу СКА заявил , что главный тренер «отлучился по важным хоккейным делам по поручению руководства клуба» и вернется в понедельник. Инсайдеры сообщали , что Ларионов едет в Милан на финал Олимпиады между Канадой и США.

– Как вы восприняли решение Игоря Ларионова пропустить матч КХЛ ради Олимпиады?

– Думаю, Ларионов это сделал после согласования с начальством. Вряд ли он сам по себе решил устроить демарш. Тем более регулярный чемпионат КХЛ немного отличается от регулярки за океаном. Из-за того, что Ларионова не будет на матче, вряд ли СКА после этого в пропасть свалится.

– Ларионов хочет посмотреть вживую финал, узнать мировые хоккейные тенденции?

– Может, он по телевизору хоккей не любит смотреть и хочет узнавать мировые тенденции непосредственно на матче. Потом ему же классно съездить в Италию лишний раз. Заодно и хоккей посмотрит. Поэтому все в порядке, – сказал Губерниев.

