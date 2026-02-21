  • Спортс
  • Козлов мог уити из «Салавата» летом 2025-го, заявил Баширов: «Клуб высокого Запада звонил главе республики, чтобы его позаимствовать. Я даже начал поиски нового тренера»
17

Козлов мог уити из «Салавата» летом 2025-го, заявил Баширов: «Клуб высокого Запада звонил главе республики, чтобы его позаимствовать. Я даже начал поиски нового тренера»

Козлов мог уити из «Салавата» в 2025-м, сказал Баширов: главе республики звонили.

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов заявил, что главный тренер команды Виктор Козлов мог уйти летом 2025 года.

Перед началом текущего сезона FONBET КХЛ стало известно о долгах у клуба, команда была вынуждена продавать лидеров. Сейчас «Салават» идет пятым на Востоке, набрав 62 очка в 56 матчах.

– Был ли вариант с уходом Виктора Козлова?

– Да, был вариант. Я даже начал поиски нового тренера. 

– Как развивались события? Брал ли глава республики слово?

– Они позвонили главе Башкортостана (Радий Хабиров – Спортс’‘), чтобы позаимствовать тренера. 

– «Позаимствовать» – то есть с возвратом?

– Нет, конечно. Был звонок соответствующего уровня, после позвонили мне и сказали: «У нас не крепостное право, поговори с Виктором Николаевичем. Если он скажет, что в настоящее время не может руководить клубом… Он знает бюджет и наши возможности. Мы не будем препятствовать его переходу. Что он решит, то он решит».

Я позвал Виктора Николаевича и сказал. Оказывается, за пять минут до нашего разговора и ему позвонили из этого клуба. Я ему передал точку зрения главы республики. Виктор Николаевич взял время на подумать, потом состоялся еще один разговор с руководством этого клуба.

После Виктор Николаевич пришел и сказал: «Я дал слово главе, что останусь с командой. Буду выполнять свои обязанности по контракту».

– Этот клуб с Востока или Запада?

– Запад. Высокий Запад, – сказал Баширов в эфире программы «На связи».

Генменеджер «Салавата» о финансах клуба: «В 2022-м руководство сказало, что болельщики не готовы к эконом-режиму. Мы отдали большую часть долгов, но двигаться вперед будем осторожно»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Бизнес Online»
Уфе нельзя терять Виктора Козлова
Генменеджер Тампы: клуб Метро дивизиона хотел Купера. Был звонок из Калифорнии: клуб высокого Запада хотел забрать тренера. Был даже звонок губернатору Флориды ДеСантису.
Конюшне не хватило Каприза и Дроздова, хотели и главного тренера отжать 👏
Ответ BertNiKK
Конюшне не хватило Каприза и Дроздова, хотели и главного тренера отжать 👏
А вот у Никитина другие жизненные принципы
ЦСКА клуб высокого Запада)
Козлов лучший тренер сезона
Козлову респект, человек слова , да и тренер как оказалось ТОПовый. Уважение 🤝
Коням супер генменеджер не нужен ? Который кадровые вопросы будет решать с Сечиным .
Ого, ЦСКА можно отказать, оказывается)) А Никитин-то не в курсе))
На след сезон снова могут позвать )
Как скажет Высокий Запад , так и будет ;)
Ответ Serh08
Как скажет Высокий Запад , так и будет ;)
Обнаглели вы в конец, слово из трёх букв вам будет.
