Козлов мог уити из «Салавата» летом 2025-го, заявил Баширов: «Клуб высокого Запада звонил главе республики, чтобы его позаимствовать. Я даже начал поиски нового тренера»

Козлов мог уити из «Салавата» в 2025-м, сказал Баширов: главе республики звонили.

Генеральный директор «Салавата Юлаева » Ринат Баширов заявил, что главный тренер команды Виктор Козлов мог уйти летом 2025 года.

Перед началом текущего сезона FONBET КХЛ стало известно о долгах у клуба, команда была вынуждена продавать лидеров. Сейчас «Салават» идет пятым на Востоке, набрав 62 очка в 56 матчах.

– Был ли вариант с уходом Виктора Козлова?

– Да, был вариант. Я даже начал поиски нового тренера.

– Как развивались события? Брал ли глава республики слово?

– Они позвонили главе Башкортостана (Радий Хабиров – Спортс’‘), чтобы позаимствовать тренера.

– «Позаимствовать» – то есть с возвратом?

– Нет, конечно. Был звонок соответствующего уровня, после позвонили мне и сказали: «У нас не крепостное право, поговори с Виктором Николаевичем. Если он скажет, что в настоящее время не может руководить клубом… Он знает бюджет и наши возможности. Мы не будем препятствовать его переходу. Что он решит, то он решит».

Я позвал Виктора Николаевича и сказал. Оказывается, за пять минут до нашего разговора и ему позвонили из этого клуба. Я ему передал точку зрения главы республики. Виктор Николаевич взял время на подумать, потом состоялся еще один разговор с руководством этого клуба.

После Виктор Николаевич пришел и сказал: «Я дал слово главе, что останусь с командой. Буду выполнять свои обязанности по контракту».

– Этот клуб с Востока или Запада?

– Запад. Высокий Запад, – сказал Баширов в эфире программы «На связи».

