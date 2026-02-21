Козлов мог уити из «Салавата» летом 2025-го, заявил Баширов: «Клуб высокого Запада звонил главе республики, чтобы его позаимствовать. Я даже начал поиски нового тренера»
Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов заявил, что главный тренер команды Виктор Козлов мог уйти летом 2025 года.
Перед началом текущего сезона FONBET КХЛ стало известно о долгах у клуба, команда была вынуждена продавать лидеров. Сейчас «Салават» идет пятым на Востоке, набрав 62 очка в 56 матчах.
– Был ли вариант с уходом Виктора Козлова?
– Да, был вариант. Я даже начал поиски нового тренера.
– Как развивались события? Брал ли глава республики слово?
– Они позвонили главе Башкортостана (Радий Хабиров – Спортс’‘), чтобы позаимствовать тренера.
– «Позаимствовать» – то есть с возвратом?
– Нет, конечно. Был звонок соответствующего уровня, после позвонили мне и сказали: «У нас не крепостное право, поговори с Виктором Николаевичем. Если он скажет, что в настоящее время не может руководить клубом… Он знает бюджет и наши возможности. Мы не будем препятствовать его переходу. Что он решит, то он решит».
Я позвал Виктора Николаевича и сказал. Оказывается, за пять минут до нашего разговора и ему позвонили из этого клуба. Я ему передал точку зрения главы республики. Виктор Николаевич взял время на подумать, потом состоялся еще один разговор с руководством этого клуба.
После Виктор Николаевич пришел и сказал: «Я дал слово главе, что останусь с командой. Буду выполнять свои обязанности по контракту».
– Этот клуб с Востока или Запада?
– Запад. Высокий Запад, – сказал Баширов в эфире программы «На связи».
Генменеджер «Салавата» о финансах клуба: «В 2022-м руководство сказало, что болельщики не готовы к эконом-режиму. Мы отдали большую часть долгов, но двигаться вперед будем осторожно»