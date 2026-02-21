Сушинский о финале ОИ: «У США собрали команду, где есть кому играть в большинстве и меньшинстве. В Канаде больше пошли по именам – странная ошибка»

Сушинский о финале ОИ: США пока нравятся больше Канады.

Бывший форвард сборной России Максим Сушинский поделился мнением о предстоящем финале Олимпиады . Канада и США сыграют за золото 22 февраля.

«100% прогнозируемый финал Олимпиады. Мне американцы пока нравятся больше по подбору игроков, правильному менеджменту. Они собрали команду, где есть кому играть в большинстве, меньшинстве. В Канаде больше пошли по именам. Очень странно, что у Канады такая ошибка. Они обычно собирают команду под задачу.

Думаю, тот факт, что США с 1980 года не были чемпионами, не добавляет мотивации. Сам факт попадания в финал Олимпийских игр добавляет мотивации. Думаю, вообще все равно, когда они последний раз были чемпионами, – там вообще этих ребят еще не было», – сказал смеясь Сушинский.

