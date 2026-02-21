Калдис из «Северстали» назвал топ-5 городов России: «Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Уфа. Еще понравился Минск. В Череповце дружелюбные люди и есть все, что нужно»

Калдис назвал топ-5 городов России: Москва, Петербург, Казань, Екатеринбург, Уфа.

Защитник «Северстали » Янни Калдис назвал топ-5 городов в России. 30-летний канадец проводит третий сезон в FONBET КХЛ.

– Как вам Череповец как город? Он далеко не самый большой в России.

– По количеству развлечений, конечно, Череповец уступает другим городам России. Но у нас есть все, что нужно, а люди вокруг дружелюбные. И у нашей команды отличные болельщики.

– Вы уже открыли для себя много российских городов. Как часто удается погулять по ним, увидеть какие-то достопримечательности?

– Из-за графика не всегда удается посмотреть города. Но иногда это получается сделать в начале или в конце сезона, когда не так холодно. Хорошо, что у нас в команде есть Адам Лишка , который играет в КХЛ уже восьмой год, так что он отличный туристический гид и уже многое здесь знает.

– В каких российских городах вам понравилось больше всего?

– Я могу назвать свой топ-5 городов России, в произвольном порядке, – Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Уфа. Мне еще понравилось в Беларуси, в Минске, где я играл свой первый сезон в КХЛ, – сказал Калдис.