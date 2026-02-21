Плющев о возможном конце карьеры Ягра: «Яромир – величайшее явление в хоккее. Не думаю, что у нас кто‑нибудь сможет играть на его уровне до 50 лет»
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о возможном конце карьеры Яромира Ягра.
54-летний чех заявил, что «должно произойти чудо, чтобы болельщики вновь увидели его на льду». В этом сезоне он провел 6 матчей за «Кладно» в чемпионате Чехии и набрал 1 (0+1) очко.
– Ягр – уникальный, талантливейший игрок, он радовал многих любителей хоккея за океаном, в России и, естественно, у себя на родине. Очень уважаемый игрок. То, что он делал на площадке, останется в памяти многих болельщиков, как остались наши великие хоккеисты: Харламов, Фирсов, Викулов, Александров и другие.
Ягр – величайшее явление в хоккее. Он сам для себя решал, до какого возраста ему играть. Все‑таки хоккей – не фигурное катание и не шахматы, а жесткий мужской спорт, что, собственно, сейчас и показывают на Олимпиаде, там хоккей совершенно другого уровня, он смотрится иначе.
– Сможет ли кто‑то из российских хоккеистов приблизиться к спортивному долголетию Ягра?
– В нашей истории был неординарный хоккеист Виктор Якушев, он играл до 40 с лишним лет и в московском «Локомотиве», и в сборной СССР. Но вообще все индивидуально. Нельзя что‑то прогнозировать.
У нас есть яркие игроки, но не думаю, что кто‑нибудь сможет до 50 лет играть на том уровне, который показывал Ягр, – сказал Плющев.
45 самый предел - Челиос также в аккурат этой отметки сдал и стал ныть о плохом Бэбкоке.
Хоу в 50 было слишком давно, и то пригласили играть за новичка лиги, когда команд в лиге было ещё немного.