СКА сыграет с ЦСКА и «Адмиралом» в специальных свитерах в стиле милитари. Вместо камуфляжного узора – образы хоккеистов

СКА сыграет с ЦСКА в специальных свитерах в стиле милитари.

СКА проведет домашние матчи FONBET КХЛ против ЦСКА (21 февраля) и «Адмирала » (24 февраля) в специальных игровых свитерах, выполненных в стиле милитари.

Вместо стандартного камуфляжного узора на форму нанесены образы хоккеистов. Номера игроков и написание их фамилий также стилизовано.

СКА занимает седьмое место в Западной конференции, набрав 65 очков за 56 матчей.