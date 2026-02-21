СКА сыграет с ЦСКА и «Адмиралом» в специальных свитерах в стиле милитари. Вместо камуфляжного узора – образы хоккеистов
СКА сыграет с ЦСКА в специальных свитерах в стиле милитари.
СКА проведет домашние матчи FONBET КХЛ против ЦСКА (21 февраля) и «Адмирала» (24 февраля) в специальных игровых свитерах, выполненных в стиле милитари.
Вместо стандартного камуфляжного узора на форму нанесены образы хоккеистов. Номера игроков и написание их фамилий также стилизовано.
СКА занимает седьмое место в Западной конференции, набрав 65 очков за 56 матчей.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал СКА
5 комментариев
Вот так образ интеллегента затмевает умы людей. Ларионов может и прекрасный игрок был,но вот не тренер. Он и Валера Нервный это самый большой развод в плане тренерства,один в Испанию пусть катит,другой в США и сыночку-корзиночку заберет.
💯 %
Было б 62 матча, уже бы через неделю плей офф играли, но теперь ещё месяц ждать, не терпится уже, тем более когда на 90% ясны команды участники Кубка Гагарина
Вот когда уже в начале февраля все понятно с участниками КГ, - согласен, неинтересно. Регулярка уже воспринимается как рутинная подготовка к плей-офф.
