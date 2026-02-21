Макдэвид о камбэках Канады на ОИ: «Страна пережила много нервных часов. Здесь лучшие играют с лучшими – разница между командами минимальна»

Макдэвид о камбэках Канады на ОИ: страна пережила много нервных часов.

Форвард сборной Канады Коннор Макдэвид поделился мнением о победах команды в 1/4 и 1/2 финала Олимпиады-2026.

В четвертьфинале с Чехией (4:3 ОТ) канадцы сравняли счет на отметке 56:33 и победили в овертайме. В полуфинале с финнами (3:2) они забили решающий гол за 36 секунд до конца основного времени, отыгравшись с 0:2 по ходу встречи.

«Мы заставили Канаду пережить множество нервных часов по утрам. Но знаете что? Это было весело. Здесь лучшие играют друг против друга и сражаются изо всех сил.

Разница между командами минимальна. Вы это видели на протяжении всего турнира», – сказал Макдэвид.

В Онтарио разрешат продавать алкоголь в барах с 6 утра в день финала Олимпиады. Матч Канады с США начнется в 8:10 по местному времени