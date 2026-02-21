Макдэвид о камбэках Канады на ОИ: «Страна пережила много нервных часов. Здесь лучшие играют с лучшими – разница между командами минимальна»
Макдэвид о камбэках Канады на ОИ: страна пережила много нервных часов.
Форвард сборной Канады Коннор Макдэвид поделился мнением о победах команды в 1/4 и 1/2 финала Олимпиады-2026.
В четвертьфинале с Чехией (4:3 ОТ) канадцы сравняли счет на отметке 56:33 и победили в овертайме. В полуфинале с финнами (3:2) они забили решающий гол за 36 секунд до конца основного времени, отыгравшись с 0:2 по ходу встречи.
«Мы заставили Канаду пережить множество нервных часов по утрам. Но знаете что? Это было весело. Здесь лучшие играют друг против друга и сражаются изо всех сил.
Разница между командами минимальна. Вы это видели на протяжении всего турнира», – сказал Макдэвид.
В Онтарио разрешат продавать алкоголь в барах с 6 утра в день финала Олимпиады. Матч Канады с США начнется в 8:10 по местному времени
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Maple Leafs Hot Stove
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Один из лучших турниров по накалу на моей памяти, не смотря на судейство даже, все игры кость в кость, решают какие то эпизоды и индивидуальные моменты, единственно чуть более лучшей игры ожидал от Словаков с Американцами...
Нынешняя олимпиада показала что кубок четырех наций для игроков из Европы был проходным и не серьезным.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем