Лунделль о поражении от Канады в 1/2 ОИ: «Финляндия в очередной раз доказала, что может играть на равных с кем угодно. Нам не хватило 35 секунд»

Нападающий сборной Финляндии Антон Лунделль прокомментировал поражение национальной команды от Канады (2:3) в полуфинале олимпийского хоккейного турнира.

Финны вели 2:0 по ходу встречи, пропустив решающую шайбу за 36 секунд до конца третьего периода.

«Мы в очередной раз доказали, что являемся хоккеистами мирового уровня и можем играть на равных с кем угодно. Нам не хватило 35 секунд», – сказал Лунделль.

Финляндия сыграет за бронзовые медали со Словакией. Матч пройдет 21 февраля.

Сундин о матче Канада – Финляндия: «Мне бы не понравилось, что судят канадцы. Маккиннон показал: «Меня задели клюшкой по лицу». Арбитр не увидел силу удара»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт ИИХФ
ну если унылый антихоккей - это играть на равных, то чехи даже получше, чем финны
у одних импотенция наладить хоть какую то контригру, у других забить без помощи судей - равная игра. Если б Канада могла забить, финам пришлось бы открываться. Обоюдка. Если бы Канада вела хоть 1 шайбу после 1 или 2 периода, - была бы другая игра.
