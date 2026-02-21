Кожевников о финале ОИ: «Без России есть только два кандидата. Матч Канада – США был ожидаем, но наши задали бы жару»
Кожевников о финале ОИ: без России есть только два кандидата.
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о предстоящем финале Олимпиады между Канадой и США. Матч состоится 22 февраля.
«Без участия сборной России есть только два кандидата на участие в финале. Поэтому матч сборных Канады и США был ожидаем, обе команды очень сильны.
Но если бы наши ребята играли, то они бы задали жару и были бы в финале. Поэтому для меня эти Олимпийские игры неинтересны», – сказал Кожевников.
Сушинский об ОИ: «Что значит без россиян турнир не тот? Уровень зашкаливающий, каждую игру приятно смотреть. Жаль, что наших не было»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РИА Новости»
