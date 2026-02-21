  • Спортс
  Кожевников о финале ОИ: «Без России есть только два кандидата. Матч Канада – США был ожидаем, но наши задали бы жару»
33

Кожевников о финале ОИ: «Без России есть только два кандидата. Матч Канада – США был ожидаем, но наши задали бы жару»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о предстоящем финале Олимпиады между Канадой и США. Матч состоится 22 февраля.

«Без участия сборной России есть только два кандидата на участие в финале. Поэтому матч сборных Канады и США был ожидаем, обе команды очень сильны.

Но если бы наши ребята играли, то они бы задали жару и были бы в финале. Поэтому для меня эти Олимпийские игры неинтересны», – сказал Кожевников.

Сушинский об ОИ: «Что значит без россиян турнир не тот? Уровень зашкаливающий, каждую игру приятно смотреть. Жаль, что наших не было»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РИА Новости»
РИА Новости
Как в Ванкувере и Сочи?
Ответ waleri
Как в Ванкувере и Сочи?
Особенно Сочи, депутаты и чиновники заранее проили нам золото, пиарились, впроем, как и сейчас, но когда уровня Кожевникова захваливают, то это никуда не годится
Буду краток! США 🇺🇸 и Канада 🇨🇦 могут набрать хоть две хоть сборные! А Россия 🇷🇺 врятли полноценную сборную в принципе соберет! По сусекам, как говорится! Хоккеисты из кхл ни один не подойдет!
Ответ Россия для русских тоже
Буду краток! США 🇺🇸 и Канада 🇨🇦 могут набрать хоть две хоть сборные! А Россия 🇷🇺 врятли полноценную сборную в принципе соберет! По сусекам, как говорится! Хоккеисты из кхл ни один не подойдет!
Вы правы, но думаю команд по пять, а то и более
Ответ Россия для русских тоже
Буду краток! США 🇺🇸 и Канада 🇨🇦 могут набрать хоть две хоть сборные! А Россия 🇷🇺 врятли полноценную сборную в принципе соберет! По сусекам, как говорится! Хоккеисты из кхл ни один не подойдет!
Сколько сборных соберёт Канада, это не показатель, можно собрать одну сборную и отутюжить их три.
Наши- кочегары? Или банщики?
Сначала ротеберна поймай
Старая байка о главном.. да мы.. да мы..
Ответ glad3@sibmail.com
Старая байка о главном.. да мы.. да мы..
Россия сейчас на уровне Швейцарии,командной игры нету.
Это третий финал Олимпиады, с игроками НХЛ, Канады и США в 21 веке и был бы 4й, если бы не пересеклись в полуфинале 2014.
У России тем временем ни одного, просто факты..
Самое печальное в этих престарелых совках не только в хоккее, а вообще, - это то, что они превозносят свое советское, не желая прогрессировать и учиться чему-то новому, в том числе у своих соперников. По факту в российском хоккее после Ови/Кучерова/Малкина/Капризова и на горизонте никого особо нет. Центров нормальных нет, защита тоже не блещет. В КХЛ тоже какой прогресс? На манеже все те же, а остальные подыхают в нищете. А эти все носятся со своей красной машиной, да у мифических катков ленточки перерезают. Да, мы по-прежнему топ-сборная на уровне шведов, чехов и финнов. Но амеры и канадцы, надо признать, выше на две головы. Будьте реалистами, может что-то тогда и изменится!
Ну если объективно говорить, то у нас могла бы быль сильная команда, но только есть проблема - тренер)
Ответ Vasyamarch91
Ну если объективно говорить, то у нас могла бы быль сильная команда, но только есть проблема - тренер)
Хоть один правильно написал.
