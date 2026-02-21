  • Спортс
  • Роман Ротенберг: «Так родилась «Красная Машина» – 1972-й, Суперсерия, яркий стиль. Мы обязаны вернуть это величие. Канада и США пытаются так играть, но это создали наши предки»
60

Роман Ротенберг: «Так родилась «Красная Машина» – 1972-й, Суперсерия, яркий стиль. Мы обязаны вернуть это величие. Канада и США пытаются так играть, но это создали наши предки»

Роман Ротенберг: так родилась «Красная Машина» – 1972-й, Суперсерия, яркий стиль.

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг заявил, что в академии «Красная Машина-Юниор» рассказывают детям об истории хоккея России и СССР.

«Наша задача – делать все возможное, чтобы рассказать нашим детям о наших великих спортсменах. По телевизору они уже не видят, да? И наша задача – их обучить и с ними на эту тему общаться постоянно, чтобы они знали. Для детей это возможность увидеть лучших из лучших, стать ближе к легендам.

Мы показываем видео, фильмы, рассказываем о величии сборной СССР. Это часть образовательной программы академии. Зная своё прошлое, мы идем в будущее.

Так родилась «Красная машина»: 1972 год, Суперсерия, яркий комбинационный стиль. Это наша история, и мы обязаны сохранить и вернуть это величие, этот красивый хоккей.

Наши коллеги из Канады так сейчас пытаются играть, сборная США так пытается играть, но это никогда не станет похожим на оригинал. Это мы создали, наши предки создали, и мы сейчас обязаны это величие вернуть», – сказал Ротенберг.

Ротенберг о проекте «Красная Машина Двор»: «То, что мы даем – лучше, чем в Канаде и США. Это честное мнение детей и их родителей. Очень много крутых отзывов, что мы работаем правильно»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Properm.ru
60 комментариев
Роман вообще в курсе, кто победил в той Суперсерии?
Ответ McGregor
Роман вообще в курсе, кто победил в той Суперсерии?
Это не важно. Мозги, знания и логика не нужны. Нужен генератор патриотических утверждений.
Ответ McGregor
Роман вообще в курсе, кто победил в той Суперсерии?
Верующим факты не нужны. Более того, истинно верующие возмущаются, когда им предъявляют факты.
наши предки древние славяне придумали игру с палкой на льду пять тысяч лет назад, генетическая память поможет нам вернуть лидерство в этой игре
Ответ Антон Болотин
наши предки древние славяне придумали игру с палкой на льду пять тысяч лет назад, генетическая память поможет нам вернуть лидерство в этой игре
Вот Вы шутите, а в учебнике истории 5 класса Мединский написал, что первобытные люди еще до изобретенения земледелия, астрономических приборов и даже письменности составили календари. Первый нашли под Иркутском, датирован 24 т.л. до нашей эры. Можете проверить, история, 5 класс, лист 25. Как они календарь написали без письменности и как его прочли археологи - спросите у Мединского)))))
Ответ Антон Болотин
наши предки древние славяне придумали игру с палкой на льду пять тысяч лет назад, генетическая память поможет нам вернуть лидерство в этой игре
Самые таланливые люди палеолита бродили по России)))))
Ни в какой советский хоккей ни Канада ни США не играют
Ответ borodatuy
Ни в какой советский хоккей ни Канада ни США не играют
и это отлично
Да какое отношение ты то имеешь к этому? Так играли полвека назад, в социалистической стране, которую такие как вы развалили. И никогда вы близко ничего подобного не сделаете. Ни в космосе, ни в науке, ни в спорте. В храмостроительстве разве что обгоните, тут без вопросов.
Зов наших предков...
До нас были предки.
После нас будут потомки.
Получается, что мы теперьки!?
Твои предки мацу ели, обобщать не нужно
Какое отношение Роман имеет к советскому прошлому??
Суперсерию Канада выиграла так то
Ответ Dr. J 24
Суперсерию Канада выиграла так то
Комментарий скрыт
Пропало величие...
Нашедшему премия -велосипед
"Еще в каменном веке Иван Грозный и Сталин изобрели хоккей в Российской империи!" - сказал Ротенберг
