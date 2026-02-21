Роман Ротенберг: «Так родилась «Красная Машина» – 1972-й, Суперсерия, яркий стиль. Мы обязаны вернуть это величие. Канада и США пытаются так играть, но это создали наши предки»

Роман Ротенберг: так родилась «Красная Машина» – 1972-й, Суперсерия, яркий стиль.

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг заявил, что в академии «Красная Машина-Юниор » рассказывают детям об истории хоккея России и СССР.

«Наша задача – делать все возможное, чтобы рассказать нашим детям о наших великих спортсменах. По телевизору они уже не видят, да? И наша задача – их обучить и с ними на эту тему общаться постоянно, чтобы они знали. Для детей это возможность увидеть лучших из лучших, стать ближе к легендам.

Мы показываем видео, фильмы, рассказываем о величии сборной СССР. Это часть образовательной программы академии. Зная своё прошлое, мы идем в будущее.

Так родилась «Красная машина»: 1972 год, Суперсерия, яркий комбинационный стиль. Это наша история, и мы обязаны сохранить и вернуть это величие, этот красивый хоккей.

Наши коллеги из Канады так сейчас пытаются играть, сборная США так пытается играть, но это никогда не станет похожим на оригинал. Это мы создали, наши предки создали, и мы сейчас обязаны это величие вернуть», – сказал Ротенберг.

Ротенберг о проекте «Красная Машина Двор»: «То, что мы даем – лучше, чем в Канаде и США. Это честное мнение детей и их родителей. Очень много крутых отзывов, что мы работаем правильно»