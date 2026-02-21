Вайсфельд о «Сибири»: «Косолапов – это Марио Лемье какой-то. Фантастическая работа перед дедлайном, все обмены сработали»
Вайсфельд о «Сибири»: Косолапов – это какой-то Марио Лемье.
Бывший генеральный менеджер клубов FONBET КХЛ Леонид Вайсфельд поделился мнением о «Сибири». По ходу сезона новосибирский клуб поднялся с последнего места на восьмое место в Восточной конференции.
Форвард Антон Косолапов, перешедший из «Торпедо» по ходу сезона, набрал 30 (14+16) очков в 28 матчах за новый клуб.
«Сибирь» провела какую-то фантастическую работу перед дедлайном, у них сработали все обмены, а Косолапов – это просто какой-то Марио Лемье.
Все сложилось – и тренеры, и игроки. Другой вопрос, как долго они смогут работать в таком режиме», – сказал Вайсфельд.
Болельщик «Сибири» получил 1,5 года условно за драку с полицейским на матче КХЛ. Пьяный мужчина минимум 3 раза ударил сотрудника ногой. Еще раз – в область лица в патрульной машине
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
Вообще обмен Косолапов+Абрамов - Ткачёв безусловно оказался выигрышным, причем для абсолютно всех сторон.
но Торпедо жалеть не о чем, Ткачев стал одним из лидеров