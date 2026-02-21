  • Спортс
  • Вайсфельд о «Сибири»: «Косолапов – это Марио Лемье какой-то. Фантастическая работа перед дедлайном, все обмены сработали»
Вайсфельд о «Сибири»: «Косолапов – это Марио Лемье какой-то. Фантастическая работа перед дедлайном, все обмены сработали»

Вайсфельд о «Сибири»: Косолапов – это какой-то Марио Лемье.

Бывший генеральный менеджер клубов FONBET КХЛ Леонид Вайсфельд поделился мнением о «Сибири». По ходу сезона новосибирский клуб поднялся с последнего места на восьмое место в Восточной конференции.

Форвард Антон Косолапов, перешедший из «Торпедо» по ходу сезона, набрал 30 (14+16) очков в 28 матчах за новый клуб.

«Сибирь» провела какую-то фантастическую работу перед дедлайном, у них сработали все обмены, а Косолапов – это просто какой-то Марио Лемье.

Все сложилось – и тренеры, и игроки. Другой вопрос, как долго они смогут работать в таком режиме», – сказал Вайсфельд.

Болельщик «Сибири» получил 1,5 года условно за драку с полицейским на матче КХЛ. Пьяный мужчина минимум 3 раза ударил сотрудника ногой. Еще раз – в область лица в патрульной машине

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
Действительно, с Косолаповым сильно угадали
Ответ Иван Буренков
Действительно, с Косолаповым сильно угадали
может быть сейчас так и есть. Но кажется, что окончательно говорить, что Косолапов топ можно только через пару сезонов, которые он стабильно проведет на таком хорошем уровне. А пока неплохо вспыхнул. Пусть продолжает в том же духе и чтобы голова не кружилась от успехов и сравнений с Лемье)
Отыскали скрытый алмаз.
Вообще обмен Косолапов+Абрамов - Ткачёв безусловно оказался выигрышным, причем для абсолютно всех сторон.
удивительное перерождение Косолапова

но Торпедо жалеть не о чем, Ткачев стал одним из лидеров
Ответ *MVP*
удивительное перерождение Косолапова но Торпедо жалеть не о чем, Ткачев стал одним из лидеров
Ну как обменяли Лемье на Ткачева.
