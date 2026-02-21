Вайсфельд о «Сибири»: «Косолапов – это Марио Лемье какой-то. Фантастическая работа перед дедлайном, все обмены сработали»

Вайсфельд о «Сибири»: Косолапов – это какой-то Марио Лемье.

Бывший генеральный менеджер клубов FONBET КХЛ Леонид Вайсфельд поделился мнением о «Сибири ». По ходу сезона новосибирский клуб поднялся с последнего места на восьмое место в Восточной конференции.

Форвард Антон Косолапов , перешедший из «Торпедо» по ходу сезона, набрал 30 (14+16) очков в 28 матчах за новый клуб.

«Сибирь» провела какую-то фантастическую работу перед дедлайном, у них сработали все обмены, а Косолапов – это просто какой-то Марио Лемье .

Все сложилось – и тренеры, и игроки. Другой вопрос, как долго они смогут работать в таком режиме», – сказал Вайсфельд.

