Ги Буше о тренере Свитове: «У него очень тяжелая травма. Александр – крепкий орешек, но восстановление идет тяжело. Мы не знаем, когда он присоединится к «Авангарду»

Ги Буше о тренере Свитове: у него очень тяжелая травма.

Главный тренер «Авангарда » Ги Буше заявил, что у Александра Свитова проблемы со здоровьем и сроки его возвращения на тренерский мостик неизвестны.

В декабре омский клуб сообщил, что специалист пропустит несколько матчей из‑за повреждения и операции.

– Увидим ли мы Свитова на тренерском мостике?

– Сейчас его даже нет на арене. У него очень тяжелая травма, восстановление проходит сложно, мы не знаем, когда он присоединится к нам. Естественно, он смотрит матчи, но приятного в этой ситуации мало.

Свитов – крепкий орешек, но восстановление идет тяжело. Никаких сроков я вам дать не могу, – сказал Буше.

