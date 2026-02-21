  • Спортс
  • Ги Буше о тренере Свитове: «У него очень тяжелая травма. Александр – крепкий орешек, но восстановление идет тяжело. Мы не знаем, когда он присоединится к «Авангарду»
Ги Буше о тренере Свитове: «У него очень тяжелая травма. Александр – крепкий орешек, но восстановление идет тяжело. Мы не знаем, когда он присоединится к «Авангарду»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше заявил, что у Александра Свитова проблемы со здоровьем и сроки его возвращения на тренерский мостик неизвестны.

В декабре омский клуб сообщил, что специалист пропустит несколько матчей из‑за повреждения и операции.

– Увидим ли мы Свитова на тренерском мостике?

– Сейчас его даже нет на арене. У него очень тяжелая травма, восстановление проходит сложно, мы не знаем, когда он присоединится к нам. Естественно, он смотрит матчи, но приятного в этой ситуации мало.

Свитов – крепкий орешек, но восстановление идет тяжело. Никаких сроков я вам дать не могу, – сказал Буше.

Ги Буше: «В КХЛ чувствую себя комфортно, я многое посмотрел, глубже познал культуру. Здесь команды, в отличие от НХЛ, пропагандируют разные стили хоккея, это делает игру более интересной»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
13 комментариев
Что за травма такая… Саня выздоравливай !
Ответ dimas14.88@icloud.com
Что за травма такая… Саня выздоравливай !
Говорят на охоте , может слух такой
Здоровья главное 🤞
Саня Брат Мы С тобой!!!! Господь с тобой ! Выздоравливай!!!!
непонятка какая то))
И что же это за травма такая секретная?
Ответ Анатолий Растопченко
И что же это за травма такая секретная?
Говорят подбухивает. С Курьяновым любил посидеть. 🙂
Ответ Kenshin
Говорят подбухивает. С Курьяновым любил посидеть. 🙂
Ясно😭
Слили Александра Свитова 100% .
Загадочная тяжелая травма) либо место под Рише расчистили, либо банальная бытовуха, но очень компрометирующая, предположу, что связано с синькой)
Ответ Марат Адилов
Загадочная тяжелая травма) либо место под Рише расчистили, либо банальная бытовуха, но очень компрометирующая, предположу, что связано с синькой)
По Свитову можно разное предположить, но по Марату Адилову все очень ясно изложено.
Ответ VolchoK
По Свитову можно разное предположить, но по Марату Адилову все очень ясно изложено.
Что изложено, дурачок?) Пропуск Буше одной игры в соц. сетях очень подробно разъяснили) а тут тренер на несколько месяцев в загадочный больничный ушел и тишина.
