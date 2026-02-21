  • Спортс
67

54-летний Ягр о продолжении карьеры: «Болельщики меня больше не увидят. Должно произойти чудо. Я поправился на 4-5 кг во время Олимпиады – только ел и смотрел телевизор»

Яромир Ягр заявил, что больше не сыграет в официальных матчах.

54-летний нападающий Яромир Ягр сообщил, что, по всей видимости, больше не сыграет в хоккей в официальных матчах.

В этом сезоне хоккеист провел 6 матчей за «Кладно» в чемпионате Чехии и набрал 1 (0+1) балл за результативность. Для Яромира это 38-й сезон в профессиональной карьере.

«Болельщики меня больше не увидят. Должно произойти чудо. Бог должен сделать меня на пятнадцать лет моложе.

Иногда я катаюсь. Но я набрал вес во время Олимпиады. Ничего не делал, кроме того как ел и смотрел телевизор, поэтому поправился на 4-5 килограммов.

Физические упражнения очень важны, дело в дисциплине. Хуже всего, когда тебе это не нужно. Но и заставлять себя – это ужасно.

Я все еще поддерживаю себя в форме, но не тренируюсь так много, чтобы играть», – сказал Яромир Ягр.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Hokej.cz
67 комментариев
Как-то рано Ягр сдал. Еще бы попылил
Ответ Alexander Prokofyev
Как-то рано Ягр сдал. Еще бы попылил
Силе воли Ягра и его любви к хоккею можно только по-хорошему позавидовать, человек - профессионал с большой буквы)
Ничего, к следующей Олимпиаде будет готов, чехам нужны сильные мастера ))
38 сезон. Мне 39, да я гантельки готовлюсь уже пол года начать поднимать, все никак. А тут 38ой сезон
Ответ Александр Богомолов
38 сезон. Мне 39, да я гантельки готовлюсь уже пол года начать поднимать, все никак. А тут 38ой сезон
+5 кг? )
Я/Мы Ягр на Олимпиаде )
Ответ NoN
+5 кг? ) Я/Мы Ягр на Олимпиаде )
Ягр Мыгр
Ответ NoN
+5 кг? ) Я/Мы Ягр на Олимпиаде )
У него ещё и ДР выпал на этот отрезок
Не знаю какой надо иметь характер чтобы на протяжении стольких лет, тренироваться, ходить в тренажёрный зал, мучать себя сборами, чтобы быть в форме, всё равно проигрывая более молодым партнёрам, в то время как сверстники, заработавшие даже намного меньше Ягра уже давно наслаждаются жизнью.
Ответ teto
Не знаю какой надо иметь характер чтобы на протяжении стольких лет, тренироваться, ходить в тренажёрный зал, мучать себя сборами, чтобы быть в форме, всё равно проигрывая более молодым партнёрам, в то время как сверстники, заработавшие даже намного меньше Ягра уже давно наслаждаются жизнью.
Ответ Serh08
Какие там финансы в чешской лиге. Прокатился бы разок к российским букмекерам - и вот з/п за год.
100% поддержки легенде )
Один из величайших игроков
Спасибо за Кубки Стэнли и за Авангард! Жаль, что ты отнял у нас олимпийское золото, но ты велик! Жму руку, Яр!
Ответ Rasan
Спасибо за Кубки Стэнли и за Авангард! Жаль, что ты отнял у нас олимпийское золото, но ты велик! Жму руку, Яр!
Отнял Гашек-)
