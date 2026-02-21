54-летний Ягр о продолжении карьеры: «Болельщики меня больше не увидят. Должно произойти чудо. Я поправился на 4-5 кг во время Олимпиады – только ел и смотрел телевизор»
54-летний нападающий Яромир Ягр сообщил, что, по всей видимости, больше не сыграет в хоккей в официальных матчах.
В этом сезоне хоккеист провел 6 матчей за «Кладно» в чемпионате Чехии и набрал 1 (0+1) балл за результативность. Для Яромира это 38-й сезон в профессиональной карьере.
«Болельщики меня больше не увидят. Должно произойти чудо. Бог должен сделать меня на пятнадцать лет моложе.
Иногда я катаюсь. Но я набрал вес во время Олимпиады. Ничего не делал, кроме того как ел и смотрел телевизор, поэтому поправился на 4-5 килограммов.
Физические упражнения очень важны, дело в дисциплине. Хуже всего, когда тебе это не нужно. Но и заставлять себя – это ужасно.
Я все еще поддерживаю себя в форме, но не тренируюсь так много, чтобы играть», – сказал Яромир Ягр.
Я/Мы Ягр на Олимпиаде )