  Сундин о матче Канада – Финляндия: «Мне бы не понравилось, что судят канадцы. Маккиннон показал: «Меня задели клюшкой по лицу». Арбитр не увидел силу удара»
23

Матс Сундин высказался о судействе в полуфинале Олимпиады.

Бывший нападающий сборной Швеции Матс Сундин возмутился из-за того, что канадские арбитры работали в полуфинальном матче Олимпиады-2026 между сборными Канады и Финляндии (3:2).

Игру обсуживали канадские арбитры Эрик Фурлатт и Дэн О’Рурк.

Победный гол за 36 секунд до конца третьего периода забил в большинстве нападающий Нэтан Маккиннон. Перед этим за игру высоко поднятой клюшкой был удален Нико Миккола

«Это был удар клюшкой, который Маккиннон очень хитро продемонстрировал судьям, как бы показав: «Меня задели клюшкой по лицу». Больно не было, но судья не увидел, насколько сильным был удар.

Если бы я был хоккеистом финской команды, мне бы не понравилось, что судят канадцы.

Брэд Маршанд задел вратаря во втором голе. Неприятно, что работали канадские арбитры. Это тяжело. Мне бы тоже не понравилось», – сказал Матс Сундин в эфире HBO Max.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Expressen
Вообще это нонсенс..
Почему нет запрета такого?
- И где она эта Справедливость !? Я вас спрашиваю : Где !??
- Я бы вам ответил,но, как сказал знакомый гинеколог : Её там тоже нет (с) ! 🤗
Побольше судьям НХЛ доверяйте, очередное позорище ИИХФ .
Когда канадцы дают согласие на участие НХЛовцев, они, как правило, оговаривают, что судьи в основном будут ихние
Ответ Владимир Ночевной
Когда канадцы дают согласие на участие НХЛовцев, они, как правило, оговаривают, что судьи в основном будут ихние
Так можно было на матч канадцев поставить "ихнего" американца хотя бы
Вообще 2 минуты дали по делу, но то что судья из страны которая на площадке это очень странно
Американский (!!!!) арбитр судил полуфинал Олимпиады 2002 в Солт-Лэйк-Сити: США - Россия (3-2), где арбитр не остановил игру на повтор момента, где возможно был третий гол от России. И это было реально insane (несправедливо).
Если не в тему .. какие же игроки были.. Сундин, Незлунд, Линстрем,Форсберг.. что не команда ,глыбы просто звезды.. в каждой команде НХЛ!
В каждой сборной просто ….часто смотрю игру в Турине 2006, какие имена .. ЕТИТЬ ТОГО…. Эх
Ответ Valera Ya
Если не в тему .. какие же игроки были.. Сундин, Незлунд, Линстрем,Форсберг.. что не команда ,глыбы просто звезды.. в каждой команде НХЛ! В каждой сборной просто ….часто смотрю игру в Турине 2006, какие имена .. ЕТИТЬ ТОГО…. Эх
А Нагано 98-тоже имена уххх в командах
Ответ Splin
А Нагано 98-тоже имена уххх в командах
Согласен )
Как мне кажется очень сильно скудно стало в плане звезд и в этом плане
тут я бы хотел заметить, что обычно это у нас такие жалобы были после Канады. На что нам презрительно указывали, что вы просто слабаки и жалуетесь на судейство. а вот нет России и жаловаться начали уже и финны с чехами, причем громко так начали возмущаться. интересно
------------------
по эпизоду - МакКиннон однозначно разыграл представление, судьи ждали повода. но вот жаловаться на безобразника МакКиннона нет смысла, это часть игры. тем более что тот в этой игре наизнанку вывернулся ради победы. это игра людей, так было и будет.
вообще, показалось Миккола дважды попал по лицу Маккиннону. Мак закинул голову и ему уже досталось крюком.

конечно, обидно получать подобное удаление. Неаккуратность, но не лишение простора или возможности бросить, отдать пас. Но и не фиксировать когда черенок попадает по лицу, как-то несерьёзно.
Да если бы он ему влепил хорошо то окей а там эхххх короче 🤣🤔. Жалко птичку.
