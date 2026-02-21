Сундин о матче Канада – Финляндия: «Мне бы не понравилось, что судят канадцы. Маккиннон показал: «Меня задели клюшкой по лицу». Арбитр не увидел силу удара»

Матс Сундин высказался о судействе в полуфинале Олимпиады.

Бывший нападающий сборной Швеции Матс Сундин возмутился из-за того, что канадские арбитры работали в полуфинальном матче Олимпиады-2026 между сборными Канады и Финляндии (3:2).

Игру обсуживали канадские арбитры Эрик Фурлатт и Дэн О’Рурк.

Победный гол за 36 секунд до конца третьего периода забил в большинстве нападающий Нэтан Маккиннон. Перед этим за игру высоко поднятой клюшкой был удален Нико Миккола

«Это был удар клюшкой, который Маккиннон очень хитро продемонстрировал судьям, как бы показав: «Меня задели клюшкой по лицу». Больно не было, но судья не увидел, насколько сильным был удар.

Если бы я был хоккеистом финской команды, мне бы не понравилось, что судят канадцы.

Брэд Маршанд задел вратаря во втором голе. Неприятно, что работали канадские арбитры. Это тяжело. Мне бы тоже не понравилось», – сказал Матс Сундин в эфире HBO Max.