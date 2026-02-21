Сундин о матче Канада – Финляндия: «Мне бы не понравилось, что судят канадцы. Маккиннон показал: «Меня задели клюшкой по лицу». Арбитр не увидел силу удара»
Бывший нападающий сборной Швеции Матс Сундин возмутился из-за того, что канадские арбитры работали в полуфинальном матче Олимпиады-2026 между сборными Канады и Финляндии (3:2).
Игру обсуживали канадские арбитры Эрик Фурлатт и Дэн О’Рурк.
Победный гол за 36 секунд до конца третьего периода забил в большинстве нападающий Нэтан Маккиннон. Перед этим за игру высоко поднятой клюшкой был удален Нико Миккола
«Это был удар клюшкой, который Маккиннон очень хитро продемонстрировал судьям, как бы показав: «Меня задели клюшкой по лицу». Больно не было, но судья не увидел, насколько сильным был удар.
Если бы я был хоккеистом финской команды, мне бы не понравилось, что судят канадцы.
Брэд Маршанд задел вратаря во втором голе. Неприятно, что работали канадские арбитры. Это тяжело. Мне бы тоже не понравилось», – сказал Матс Сундин в эфире HBO Max.
по эпизоду - МакКиннон однозначно разыграл представление, судьи ждали повода. но вот жаловаться на безобразника МакКиннона нет смысла, это часть игры. тем более что тот в этой игре наизнанку вывернулся ради победы. это игра людей, так было и будет.
конечно, обидно получать подобное удаление. Неаккуратность, но не лишение простора или возможности бросить, отдать пас. Но и не фиксировать когда черенок попадает по лицу, как-то несерьёзно.