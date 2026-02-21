Уэйн Гретцки: «Я настоящий канадец и хочу победы на Олимпиаде. Канада и США – как брат и сестра. Они будут ссориться и спорить, но в итоге сблизятся»
Уэйн Гретцки заявил, что хочет победы сборной Канады на Олимпиаде-2026.
Ранее Гретцки критиковали за дружбу с президентом США и поддержку его политики в отношении Канады. Отношения между странами обострились на фоне заявлений Трампа о желании сделать Канаду 51-м штатом США, а также введения торговых пошлин.
«Давайте сосредоточимся на хоккее – это самое важное. Я хоккеист, канадец, настоящий канадец. Хочу, чтобы Канада выиграла золотую медаль, и никогда не отступал от этого желания.
Я дружу с президентами, премьер-министрами, и сейчас наблюдается некоторая напряженность [между Канадой и США], превышающая обычную.
Канада и США – как брат и сестра. Они будут ссориться и спорить, но в итоге сблизятся. Так я это вижу», – сказал Уэйн Гретцки в эфире CBC перед полуфинальным матчем между Канадой и Финляндией.
Канада в результате вышла в финал, в котором сыграет с командой США.