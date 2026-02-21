  • Спортс
  Ротенберг о детском спорте: «Нельзя сказать, что в России все бесплатно. Люди сами могут создать такие школы, как «Красная Машина Юниор». Нельзя все вешать на государство»
Ротенберг о детском спорте: «Нельзя сказать, что в России все бесплатно. Люди сами могут создать такие школы, как «Красная Машина Юниор». Нельзя все вешать на государство»

Роман Ротенберг о доступности детского спорта: нельзя все вешать на государство.

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг поделился мыслями о финансовой доступности детского спорта в стране.

– В 1990-е серьезный спорт действительно стал менее доступным для многих семей. На ваш взгляд, удалось ли за последние годы изменить ситуацию?

– В нашей академии все абсолютно бесплатно.

Есть программа «Красная Машина Двор». В программе «Двор» мы смотрим талантливых детишек. Позже мы приглашаем их в «Академию», как это было в Советском Союзе.

Понятно, нельзя сейчас сказать, что по всей России все бесплатно. Но мы можем только своим примером вести остальных за собой.

У нас все бесплатно, и мы не являемся государственной школой. Нам помогает Московская область, наши партнеры, мы ищем все возможности сами. И такие инициативы приветствуются во всех регионах.

Так как это все бесплатно, можно отбирать детей по таланту, упорству, по качествам ребенка, как это было всегда.

Если он талантлив, трудолюбив – он играет. Если нет, то тогда он, может быть, будет больше тренироваться, и мы сделаем все возможное, чтобы он заиграл. Здесь подход очень простой.

Только люди сами могут создать такие школы, как академия «Красная Машина Юниор». Потому что нельзя все вешать на государство, – сказал Роман Ротенберг.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Properm.ru
67 комментариев
Ничего нет проще! Люди сами могут родиться в семье друга Президента и делать, что хотят.
Ответ Coongur
Ничего нет проще! Люди сами могут родиться в семье друга Президента и делать, что хотят.
А то понарождаются у плебеев, а государству с ними мучайся)))
После таких текстов мне надо минут 10-15, чтобы успокоить агрессию
Ответ Слушатель Музыки_1116310066
После таких текстов мне надо минут 10-15, чтобы успокоить агрессию
Интересно, куда пропадают квасные под такими точными комментами и под комментами транжирами, как Рома, бюджетных средств..
Ответ Мононим
Интересно, куда пропадают квасные под такими точными комментами и под комментами транжирами, как Рома, бюджетных средств..
Да никуда не пропадают. Они тоже с удовольствием гнобят Рому, наличие определенного количества плохих бояр при великом царе не рушит их картину мира, а даже укрепляет)
Семья, работа, квартплата, налоги - все тлен! Каждый мужик обязан создать свой хоккейный клуб у себя во дворе и назвать его Красная Машина!
Ответ Максим Кочетков
Семья, работа, квартплата, налоги - все тлен! Каждый мужик обязан создать свой хоккейный клуб у себя во дворе и назвать его Красная Машина!
понятно что он не про среднестатистических людей говорит
Ага, а где взять деньги на создание таких академий ? если государство так нагло грабит народ и бизнес (НДС, утильсбор, куча поборов и штрафов )
Ответ VMX1389
Ага, а где взять деньги на создание таких академий ? если государство так нагло грабит народ и бизнес (НДС, утильсбор, куча поборов и штрафов )
Да чего сложного, просто надо чтобы твоим батей был миллиардер и все.
Ответ VMX1389
Ага, а где взять деньги на создание таких академий ? если государство так нагло грабит народ и бизнес (НДС, утильсбор, куча поборов и штрафов )
ну Галицкий же создал
А ,Московская обл откуда вам деньги даёт не задумывались РБ ?А ,я вам подскажу -из своего областного бюджета !
Ответ Огюст
А ,Московская обл откуда вам деньги даёт не задумывались РБ ?А ,я вам подскажу -из своего областного бюджета !
А Москва и Петербург откуда деньги берут не обладая никакими ресурсами природными а только офисами госкомпаний? Из регионов.Поэтому мы и имеем такие ситуации, когда в Петербурге самый большой стадион в Европе хоккейный а в регионах типа Новокузнецка, Перми, большинства сибирских городов, откуда Газпромы и Лукойлы и черпают ресурсы нет даже команд в вышке а то и вовсе нет а в Петебурге великом хоккейном городе, который воспитал за 30 лет одного целого Сушинского есть всё)
Ответ Огюст
А ,Московская обл откуда вам деньги даёт не задумывались РБ ?А ,я вам подскажу -из своего областного бюджета !
А бюджет это что - деньги людей.
Тогда почему вся семейка Ротенбергов сидит на госконтрактах от государства??? Стройки, дороги, Платон.... Так бы были б тренерами на ковре.... или ж в местах других. Напомнить почему Ротенберги свалили в Финляндию и получили их гражданство? Рома несёт ахинею для Первого канала
Нельзя сказать, что в России все бесплатно. Люди могут брать плату за проезд грузовиков по федеральным трассам себе в карман («Платон»), а потом тратить на куртизанок, белый порошок и «Красную машину юниор»
Ответ Боевой Бурят Путина
Нельзя сказать, что в России все бесплатно. Люди могут брать плату за проезд грузовиков по федеральным трассам себе в карман («Платон»), а потом тратить на куртизанок, белый порошок и «Красную машину юниор»
"если нет тогда он может быть будет"
Только люди сами могут создать такие школы, как академия «Красная Машина Юниор». Потому что нельзя все вешать на государство.

Золотые слова. А еще люди сами должны создавать больницы, общеобразовательные школы, сами строить дороги и убирать снег с улиц. Все должны делать сами, только полицию пусть не создают. Это ни-ни.
Ответ Вечно в бане
Только люди сами могут создать такие школы, как академия «Красная Машина Юниор». Потому что нельзя все вешать на государство. Золотые слова. А еще люди сами должны создавать больницы, общеобразовательные школы, сами строить дороги и убирать снег с улиц. Все должны делать сами, только полицию пусть не создают. Это ни-ни.
Ну а почему нет? На днях депутатша же высказалась, по поводу уборки снега. Берите лопаты и чистите. И не нойте
>У нас все бесплатно, и мы не являемся государственной школой. Нам помогает Московская область...

А бюджет богатейшей Московской области - это, что ли, не государственный источник? Он разве не формируется за счет налогов, сборов, штрафов и прочих платежей, взимаемых с населения?

А вообще риторика этого представителя известного олигархического клана мне что-то сильно напоминает... Государство вам вообще ничего не должно, скажите спасибо, что государственную медицину еще не всю ликвидировали, денег нет, но вы держитесь, надо меньше питаться, макарошки всегда стоят одинаково, и про социальные обязательства забудьте, пенсии - это прошлый век, пора их отменять, нельзя во всем полагаться на государство...
Возникает резонный вопрос: "А зачем нам такое государство?"
Ответ Vankouver
>У нас все бесплатно, и мы не являемся государственной школой. Нам помогает Московская область... А бюджет богатейшей Московской области - это, что ли, не государственный источник? Он разве не формируется за счет налогов, сборов, штрафов и прочих платежей, взимаемых с населения? А вообще риторика этого представителя известного олигархического клана мне что-то сильно напоминает... Государство вам вообще ничего не должно, скажите спасибо, что государственную медицину еще не всю ликвидировали, денег нет, но вы держитесь, надо меньше питаться, макарошки всегда стоят одинаково, и про социальные обязательства забудьте, пенсии - это прошлый век, пора их отменять, нельзя во всем полагаться на государство... Возникает резонный вопрос: "А зачем нам такое государство?"
Еще оно нас рожать не просило.
Данный персонаж умом не отличается
