Ротенберг о детском спорте: «Нельзя сказать, что в России все бесплатно. Люди сами могут создать такие школы, как «Красная Машина Юниор». Нельзя все вешать на государство»
Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг поделился мыслями о финансовой доступности детского спорта в стране.
– В 1990-е серьезный спорт действительно стал менее доступным для многих семей. На ваш взгляд, удалось ли за последние годы изменить ситуацию?
– В нашей академии все абсолютно бесплатно.
Есть программа «Красная Машина Двор». В программе «Двор» мы смотрим талантливых детишек. Позже мы приглашаем их в «Академию», как это было в Советском Союзе.
Понятно, нельзя сейчас сказать, что по всей России все бесплатно. Но мы можем только своим примером вести остальных за собой.
У нас все бесплатно, и мы не являемся государственной школой. Нам помогает Московская область, наши партнеры, мы ищем все возможности сами. И такие инициативы приветствуются во всех регионах.
Так как это все бесплатно, можно отбирать детей по таланту, упорству, по качествам ребенка, как это было всегда.
Если он талантлив, трудолюбив – он играет. Если нет, то тогда он, может быть, будет больше тренироваться, и мы сделаем все возможное, чтобы он заиграл. Здесь подход очень простой.
Только люди сами могут создать такие школы, как академия «Красная Машина Юниор». Потому что нельзя все вешать на государство, – сказал Роман Ротенберг.
Золотые слова. А еще люди сами должны создавать больницы, общеобразовательные школы, сами строить дороги и убирать снег с улиц. Все должны делать сами, только полицию пусть не создают. Это ни-ни.
А бюджет богатейшей Московской области - это, что ли, не государственный источник? Он разве не формируется за счет налогов, сборов, штрафов и прочих платежей, взимаемых с населения?
А вообще риторика этого представителя известного олигархического клана мне что-то сильно напоминает... Государство вам вообще ничего не должно, скажите спасибо, что государственную медицину еще не всю ликвидировали, денег нет, но вы держитесь, надо меньше питаться, макарошки всегда стоят одинаково, и про социальные обязательства забудьте, пенсии - это прошлый век, пора их отменять, нельзя во всем полагаться на государство...
Возникает резонный вопрос: "А зачем нам такое государство?"