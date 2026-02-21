Ротенберг о детском спорте: «Нельзя сказать, что в России все бесплатно. Люди сами могут создать такие школы, как «Красная Машина Юниор». Нельзя все вешать на государство»

Роман Ротенберг о доступности детского спорта: нельзя все вешать на государство.

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг поделился мыслями о финансовой доступности детского спорта в стране.

– В 1990-е серьезный спорт действительно стал менее доступным для многих семей. На ваш взгляд, удалось ли за последние годы изменить ситуацию?

– В нашей академии все абсолютно бесплатно.

Есть программа «Красная Машина Двор». В программе «Двор» мы смотрим талантливых детишек. Позже мы приглашаем их в «Академию», как это было в Советском Союзе.

Понятно, нельзя сейчас сказать, что по всей России все бесплатно. Но мы можем только своим примером вести остальных за собой.

У нас все бесплатно, и мы не являемся государственной школой. Нам помогает Московская область, наши партнеры, мы ищем все возможности сами. И такие инициативы приветствуются во всех регионах.

Так как это все бесплатно, можно отбирать детей по таланту, упорству, по качествам ребенка, как это было всегда.

Если он талантлив, трудолюбив – он играет. Если нет, то тогда он, может быть, будет больше тренироваться, и мы сделаем все возможное, чтобы он заиграл. Здесь подход очень простой.

Только люди сами могут создать такие школы, как академия «Красная Машина Юниор». Потому что нельзя все вешать на государство, – сказал Роман Ротенберг.