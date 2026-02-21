  • Спортс
  • «20 лет назад я пришел к Путину и пригласил сыграть матч на Красной площади. Теперь это намоленное место». Фетисов о благотворительной игре на ГУМ-катке
«20 лет назад я пришел к Путину и пригласил сыграть матч на Красной площади. Теперь это намоленное место». Фетисов о благотворительной игре на ГУМ-катке

Вячеслав Фетисов: в 2006-м пришел к Путину, пригласил сыграть на Красной площади.

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов высказался о благотворительном матче на ГУМ-катке в поддержку фонда «Страна для детей». 

Матч провела Академия хоккея им. В. В. Петрова при участии уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

«20 лет назад я пришел к президенту [Владимиру Путину] и пригласил сыграть матч на Красной площади. Теперь это намоленное место.

Все акции с добрыми делами – это важно. Известные люди приходят поддержать мальчишек, которым этот день запомнится навсегда.

Хоккей – наша национальная игра. Мальчишки из Луганска подходили ко мне – все счастливые. Говорят, они даже не мечтали сыграть в Москве», – сказал Фетисов. 

Напомним, что 9 декабря 2006 года на ГУМ-катке состоялся товарищеский матч между легендами советского хоккея и сборной мира. Он завершился вничью со счетом 10:10.

На ГУМ-катке в Москве прошел благотворительный матч. Фетисов, Гавриил Гордеев и 30 детей из ДНР и ЛНР стали гостями

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
детский хоккей
logoВячеслав Фетисов
logoВладимир Путин
товарищеские матчи
ТАСС
Государственная дума
Политика
logoКХЛ
38 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
С тех пор у Славы намоленные корманы!!!
Ответ Олег
С тех пор у Славы намоленные корманы!!!
в точку
Ответ Олег
С тех пор у Славы намоленные корманы!!!
С намоленными долларами и Евро, так на всякий случай для надежности, спокойствия и очень патриотично в их кругах, но об этом не стоит сообщать общественности, дочери конечно можно позвонить - порадовать ребенка))
Православные чекисты
На тусовку собрались...
В очередной раз подумал: как же можно опуститься с уровня легенды хоккея, до обычного лизоблюда..
Ответ adimsonekat
В очередной раз подумал: как же можно опуститься с уровня легенды хоккея, до обычного лизоблюда..
А что, хоккеисты это святые люди? Абсолютно разношерстный народ, и чаще всего не интеллигенция, посему некоторые и не тушуются типа Славика
Ответ adimsonekat
В очередной раз подумал: как же можно опуститься с уровня легенды хоккея, до обычного лизоблюда..
Он всего лишь очередной лизоблюд. И самое печальное то, что список этот неизменно будет пополняться...
а возможно было зайти к Путину, чтобы всем детям спортшкольникам предоставляли экипировку? Или это сложнее?
Ответ chance-comer
а возможно было зайти к Путину, чтобы всем детям спортшкольникам предоставляли экипировку? Или это сложнее?
Или поддержка регионального хоккея. Да не, ерунда какая-то
Вот вроде написано - расписано все красиво и правильно. Но все-равно веет от этого чем то мерзким :(
Ответ Дэннис Молинарев
Вот вроде написано - расписано все красиво и правильно. Но все-равно веет от этого чем то мерзким :(
Нормальное? Интересно что же вы тут увидели нормальное, по мне в его словах все ненормально
Ответ Дэннис Молинарев
Вот вроде написано - расписано все красиво и правильно. Но все-равно веет от этого чем то мерзким :(
Слово "намоленное" относительно игры звучит как богохульство
Мы верим в мужество прислужливых парней
Нализанное место...
Интересно вот только, как там отцы этих мальчишек из Луганска...
Язык уже совсем не шершавый
Лучше бы ты предлодил ему выборы провести или законы против кумовства. Но нее... лишнее ето.
