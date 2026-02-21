  • Спортс
  • Купер о том, что 19-летний Селебрини сыграл 25:53 в полуфинале ОИ-2026: «Этот парень – лицо своего поколения. Я удивлен, что не дал ему еще больше времени»
Купер о том, что 19-летний Селебрини сыграл 25:53 в полуфинале ОИ-2026: «Этот парень – лицо своего поколения. Я удивлен, что не дал ему еще больше времени»

Джон Купер о том, что Селебрини сыграл 25:53 в полуфинале ОИ: игрок поколения.

Главный тренер сборной Канады Джон Купер высказался об игровом времени форварда Макклина Селебрини в матче полуфинала хоккейного турнира Олимпиады-2026 с Финляндией (3:2). 

19-летний форвард сыграл 25 минут 53 секунды – больше всех в составе канадской команды. В 5 играх на олимпийском турнире у него 10 (5+5) очков. 

«Этот парень – лицо своего поколения. Он играет правильно. В его действиях стало меньше риска по сравнению с началом турнира. 

Поначалу он пытался создать что-то из ничего, на что способны суперзвезды. Но на таком турнире это невозможно, лучшие игроки мира всегда очень внимательны.

Я удивлен, что не дал ему еще больше времени. Он очень рано все понял и делает то, что у него хорошо получается», – сказал Купер. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Daily Faceoff
30 комментариев
А теперь представьте ОИ 26 года
Канада:
Где Селебрини 23 года
Бедарду 24 года
Шеффер 22 года
Сеннеке 24 года
Макдевид 33 года
Маккинон 34 года
Макар 31 год
Сузуки 30 лет
Марнер 32 года

Кем будем отвечать, если условно нас допустят наконец то в 30м году
Кросби и Овечкин: коньки на гвоздь
Мичков 25 лет
Капризов 32года
Кучеров 36 лет
Панарин 38 лет
Свеча 29 лет
Василевский 35 лет
Сорокин 34 года
Демидов 24 года
Дорофеев 29 лет
Ответ Никита Барков
А теперь представьте ОИ 26 года Канада: Где Селебрини 23 года Бедарду 24 года Шеффер 22 года Сеннеке 24 года Макдевид 33 года Маккинон 34 года Макар 31 год Сузуки 30 лет Марнер 32 года Кем будем отвечать, если условно нас допустят наконец то в 30м году Кросби и Овечкин: коньки на гвоздь Мичков 25 лет Капризов 32года Кучеров 36 лет Панарин 38 лет Свеча 29 лет Василевский 35 лет Сорокин 34 года Демидов 24 года Дорофеев 29 лет
Какой то винегрет. А что других не будет игроков. Сурин Канцеров Жаровский к примеру. Молодые ещё будут. Канада хорошая команда, но и она могла уже домой ехать со всеми маками уже в матче с чехами
Ответ Никита Барков
А теперь представьте ОИ 26 года Канада: Где Селебрини 23 года Бедарду 24 года Шеффер 22 года Сеннеке 24 года Макдевид 33 года Маккинон 34 года Макар 31 год Сузуки 30 лет Марнер 32 года Кем будем отвечать, если условно нас допустят наконец то в 30м году Кросби и Овечкин: коньки на гвоздь Мичков 25 лет Капризов 32года Кучеров 36 лет Панарин 38 лет Свеча 29 лет Василевский 35 лет Сорокин 34 года Демидов 24 года Дорофеев 29 лет
Пу пу пу
Селебрини может Макди оставить глотать пыль. посмотрим, что с травмами и здоровьем.
Купер ничего придумать не может. Игра не прет, ставит Маккиннона к Макдэвиду, как в Эдмонтоне Драйзайтля и гоняет их в хвост и гриву. Остальные трусы возят.
Хоккей у Купера не особо комбинационный. Вбросы, вбросы. Может отчасти потому что Сид выбыл. Только первое звено за счёт скорости вкатывается с шайбой. Команды Ванкувера и Сочи поярче были.
Ответ Иван Иванов_1117069950
Хоккей у Купера не особо комбинационный. Вбросы, вбросы. Может отчасти потому что Сид выбыл. Только первое звено за счёт скорости вкатывается с шайбой. Команды Ванкувера и Сочи поярче были.
Мне казалось что Тампа играет в комбинационный хоккей когда смотрел НХЛ правда году в 2023
А Ротенбергу сколько будет? Самый тренерский возраст.
Селебрини , в будущем классным игроком будет, опыта поднаберется. Но сейчас , он просто летает взад /вперед, все не точно, на пятаке не там стоит , клюшку правильно не подставляет , обходов индивидуальных , чтобы прям гол намечался - нет. Без Кросби конечно они поплыли , опыт +великое мастерство и спокойствие , им это надо
Рекомендуем