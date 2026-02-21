Купер о том, что 19-летний Селебрини сыграл 25:53 в полуфинале ОИ-2026: «Этот парень – лицо своего поколения. Я удивлен, что не дал ему еще больше времени»

Джон Купер о том, что Селебрини сыграл 25:53 в полуфинале ОИ: игрок поколения.

Главный тренер сборной Канады Джон Купер высказался об игровом времени форварда Макклина Селебрини в матче полуфинала хоккейного турнира Олимпиады-2026 с Финляндией (3:2).

19-летний форвард сыграл 25 минут 53 секунды – больше всех в составе канадской команды. В 5 играх на олимпийском турнире у него 10 (5+5) очков.

«Этот парень – лицо своего поколения. Он играет правильно. В его действиях стало меньше риска по сравнению с началом турнира.

Поначалу он пытался создать что-то из ничего, на что способны суперзвезды. Но на таком турнире это невозможно, лучшие игроки мира всегда очень внимательны.

Я удивлен, что не дал ему еще больше времени. Он очень рано все понял и делает то, что у него хорошо получается», – сказал Купер.