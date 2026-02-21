Купер о том, что 19-летний Селебрини сыграл 25:53 в полуфинале ОИ-2026: «Этот парень – лицо своего поколения. Я удивлен, что не дал ему еще больше времени»
Джон Купер о том, что Селебрини сыграл 25:53 в полуфинале ОИ: игрок поколения.
Главный тренер сборной Канады Джон Купер высказался об игровом времени форварда Макклина Селебрини в матче полуфинала хоккейного турнира Олимпиады-2026 с Финляндией (3:2).
19-летний форвард сыграл 25 минут 53 секунды – больше всех в составе канадской команды. В 5 играх на олимпийском турнире у него 10 (5+5) очков.
«Этот парень – лицо своего поколения. Он играет правильно. В его действиях стало меньше риска по сравнению с началом турнира.
Поначалу он пытался создать что-то из ничего, на что способны суперзвезды. Но на таком турнире это невозможно, лучшие игроки мира всегда очень внимательны.
Я удивлен, что не дал ему еще больше времени. Он очень рано все понял и делает то, что у него хорошо получается», – сказал Купер.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Daily Faceoff
Канада:
Где Селебрини 23 года
Бедарду 24 года
Шеффер 22 года
Сеннеке 24 года
Макдевид 33 года
Маккинон 34 года
Макар 31 год
Сузуки 30 лет
Марнер 32 года
Кем будем отвечать, если условно нас допустят наконец то в 30м году
Кросби и Овечкин: коньки на гвоздь
Мичков 25 лет
Капризов 32года
Кучеров 36 лет
Панарин 38 лет
Свеча 29 лет
Василевский 35 лет
Сорокин 34 года
Демидов 24 года
Дорофеев 29 лет