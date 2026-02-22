Олимпиада-2026. Финляндия разгромила Словакию (6:1) в матче за 3-е место
Завершается плей-офф мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2026.
В Милане проходят решающие игры мужского олимпийского хоккейного турнира.
В матче за 3-е место сборная Финляндии разгромила команду Словакии (6:1).
Впервые с 2014 года игроки НХЛ выступают на турнире. Сборная России не была допущена к участию, ее заменила Франция, проигравшая все 4 матча и выбывшая в предварительном раунде плей-офф.
