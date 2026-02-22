201

Олимпиада-2026. Финляндия разгромила Словакию (6:1) в матче за 3-е место

Завершается плей-офф мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2026.

В Милане проходят решающие игры мужского олимпийского хоккейного турнира.

В матче за 3-е место сборная Финляндии разгромила команду Словакии (6:1).  

Впервые с 2014 года игроки НХЛ выступают на турнире. Сборная России не была допущена к участию, ее заменила Франция, проигравшая все 4 матча и выбывшая в предварительном раунде плей-офф.

Олимпиада-2026

Олимпийский хоккейный турнир

Матч за 3-е место

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблицы хоккейного турнира Олимпиады-2026

Статистика хоккейного турнира Олимпиады-2026

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoСборная Финляндии по хоккею
результаты матчей
logoОлимпиада-2026
logoСборная Словакии по хоккею
logoолимпийский хоккейный турнир
logoНХЛ
Финны красавчики, в любых составах, в любом поколении, гнут свою линию, которая приносит результат и медали
Ответ selso99
Ответ Mick Nich
Вспомни финал прошлой Олимпиады, а кто был ра подсосе))
Статус самой стабильной сборной на олимпиадах в этом веке и с НХЛ в частности Финляндия оправдывает
Тут за словаков, конечно.
Желаю Мартину Гернату завоевать олимпийскую медаль.
Ответ AtMOROSOk
Ответ хоккейный декаданс
Кхлвцы привезли
ожидаемо. Гернат доказал почему он находится там где находится
Все говорили, что Сарос турнир завалит. НИФИГА!!! Очень солидная игра
Ответ Гранитный камушек в груди
ну, поначалу так казалось. но в ПО включил топаря. особенно последние две игры.
Ответ Б.И.С.
Первый матч он напортачил немного. Со Швейцарией тоже, но в остальном он был топ
За эту остервенелую атаку при счете 1:5 уважение словакам :)
Ответ Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
однозначно.
Ответ Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
В чем уважение? Надо было так играть, когда был в этом смысл
Вот и к концу подходит турнир, много здесь спорили со всеми, каждый со своим мнением, интересно было обсуждать с вами хоккей мужики , даже где то грустно, что предпоследний день…Очень мне эта Олимпиада запомнилась, столько заруб было, матчи на одном дыхании, плюс особняком стояла игра Канада - Чехия , это пока для меня лучшая игра турнира, будем верить, что финал нас тоже не разочарует
Ответ Cosstigan
Хоккейный турнир не разочаровал, финал точно будет огненный! Но сезон НХЛ тоже входит в свою лучшую стадию
Ответ Cosstigan
Я включил сейчас КХЛ...и выключил. Не то после Олимпиады
пока шведы думали кому проиграть и как выйти в финал, словаки тупо играли в хоккей и сломали всем мозг, а также всю дальнейшую сетку. безумству храбрых, пою я песню.
Ответ Курт Кобэйн
Словаки выиграли в п/о лишь у немцев, и отвались от первого серьезного соперника в лёгкую.
Ответ Alessio_80
они тупо играли в хоккей, а теперь играют за бронзу
Интересно кого лучшим вратарём признают. Главай - здорово провёл первую игру с финнами, а потом...ну не сказать, что впечатлил. Сарос - вроде классный турнир, крутая стата, но первый матч провалил, и со Швейцарией грубо ошибся. Хеллибак...да о нем особо нечего сказать. Играл. Остаётся Биня, за вызов которого Купера(или Армстронга) нещадно критиковали. Если в финале не провалится - лучший вратарь турнира, кто бы мог подумать. Мой голос за Сароса
Ответ язнаюгдеты
Ответ srs
Он в этой регулярке один из худших, было много критики за его вызов. Но Купер сразу сказал - Биня - номер один. В сборной всегда хорош, в этой Канаде не надо постоянно тащить. Нужно пару раз за турнир выручить. А Биня в этом один из лучших
Финны заберут бронзу.Лютые.
