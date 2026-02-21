  • Спортс
  Канада и США в 6-й раз сыграют в финале турнира с участием лучших игроков НХЛ, в Европе – впервые. Текущий счет по победам – 4:1 в пользу канадцев
Канада и США в 6-й раз сыграют в финале турнира с участием лучших игроков НХЛ, в Европе – впервые. Текущий счет по победам – 4:1 в пользу канадцев

Канада и США в 6-й раз сыграют в финале турнира с участием лучших игроков НХЛ.

Сборные Канады и США встретятся в финальном матче хоккейного турнира Олимпиады-2026 в Италии. 

Команды в 6-й раз сыграют в финале турнира с максимально возможным представительством лучших игроков НХЛ (в список также входят Кубок Канады, Кубок мира, Олимпиады с 1998 по 2014 и Турнир четырех наций-2025).

При этом впервые такая игра состоится в Европе. 

Текущий счет по победным финалам – 4:1 в пользу канадцев. 

1991. Кубок Канады. Канада – США – 2-0 (4:1, 4:2). 

1996. Кубок мира. Канада – США – 1-2 (4:3 ОТ, 2:5, 2:5). 

2002. Олимпиада в Солт-Лейк-Сити. Канада – США – 5:2. 

2010. Олимпиада в Ванкувере. Канада – США – 3:2 ОТ. 

2025. Турнир четырех наций. Канада – США – 3:2 ОТ. 

)) сейчас сюда придут патриоты во главе с Крикуновым и Кожевой, которые расскажут какой «слабый финал получился из-за отсутствия наших». И «весь мир мечтал посмотреть настоящий хоккей в финале Россия-Канада, который наши бы однозначно выиграли».
Ответ Serb298
)) сейчас сюда придут патриоты во главе с Крикуновым и Кожевой, которые расскажут какой «слабый финал получился из-за отсутствия наших». И «весь мир мечтал посмотреть настоящий хоккей в финале Россия-Канада, который наши бы однозначно выиграли».
Квасные
Ответ Serb298
)) сейчас сюда придут патриоты во главе с Крикуновым и Кожевой, которые расскажут какой «слабый финал получился из-за отсутствия наших». И «весь мир мечтал посмотреть настоящий хоккей в финале Россия-Канада, который наши бы однозначно выиграли».
Пур сики
Казанский в одном из комментариев говорил,что Америка привезла команду "под Канаду",чтобы победить 1:0 или 2:1. Посмотрим...
Как долго не играли лучшие игроки за сборные....
США возьмут золотые медали.
Сша плотно вторые после канады в хоккее
Рекомендуем