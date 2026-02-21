Канада и США в 6-й раз сыграют в финале турнира с участием лучших игроков НХЛ, в Европе – впервые. Текущий счет по победам – 4:1 в пользу канадцев

Канада и США в 6-й раз сыграют в финале турнира с участием лучших игроков НХЛ.

Сборные Канады и США встретятся в финальном матче хоккейного турнира Олимпиады-2026 в Италии.

Команды в 6-й раз сыграют в финале турнира с максимально возможным представительством лучших игроков НХЛ (в список также входят Кубок Канады, Кубок мира, Олимпиады с 1998 по 2014 и Турнир четырех наций-2025).

При этом впервые такая игра состоится в Европе.

Текущий счет по победным финалам – 4:1 в пользу канадцев.

1991. Кубок Канады. Канада – США – 2-0 (4:1, 4:2).

1996. Кубок мира. Канада – США – 1-2 (4:3 ОТ, 2:5, 2:5).

2002. Олимпиада в Солт-Лейк-Сити. Канада – США – 5:2.

2010. Олимпиада в Ванкувере. Канада – США – 3:2 ОТ.

2025. Турнир четырех наций. Канада – США – 3:2 ОТ.