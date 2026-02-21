  • Спортс
  • Мэттью Ткачак о финале Канада – США на ОИ-2026: «Вершина спорта. Соперничество высочайшего уровня, лучше не бывает. В обеих странах этот матч будет на всех телеэкранах»
13

Форвард сборной США Мэттью Ткачак поделился ожиданиями от финального матча хоккейного турнира Олимпиады-2026 против сборной Канады

«Это противостояние лучших. То, что волнует американцев и канадцев с детства. Вершина спорта. Соперничество высочайшего уровня, лучше не бывает. 

В обеих странах этот матч будет на всех телеэкранах, и это должно всех завести», – сказал Ткачак. 

Напомним, что на Олимпиадах с участием игроков НХЛ команды дважды встречались в финале. Оба раза победу одержали канадцы (в Солт-Лейк-Сити-2002 – 5:2, в Ванкувере-2010 – 3:2 ОТ). 

Кроме того, в прошлом году канадцы и американцы сыграли между собой в финале Турнира четырех наций (3:2 ОТ). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
13 комментариев
)) сейчас сюда придут патриоты во главе с Крикуновым и Кожевой, которые расскажут какой «слабый финал получился из-за отсутствия наших». И «весь мир мечтал посмотреть настоящий хоккей в финале Россия-Канада, который наши бы однозначно выиграли».
Ответ Serb298
)) сейчас сюда придут патриоты во главе с Крикуновым и Кожевой, которые расскажут какой «слабый финал получился из-за отсутствия наших». И «весь мир мечтал посмотреть настоящий хоккей в финале Россия-Канада, который наши бы однозначно выиграли».
Пока пришёл только ты
Ответ Captain Blood
Пока пришёл только ты
А ты? Ты же тоже пришел?
США и Канада - лучше финала не придумаешь это - Эль Классико хоккея
Дональд, что этот 51штат себе позволяет?
Моё мнение что именно американцы заберут золото. Лучше баланс в атаке, лучше защита. Вратари примерно на одном уровне.
Американцы умеют побеждать Канаду только на групповом этапе.
В плэйофф с 2018 ни одной победы в плэйофф. И та в 2018 в матче за 3-е место на который канадцы могли не настроиться в виду бронзового статуса... Всего 1 победа в плэйофф за 25 лет... А в групповых стадиях раз 5 побеждали.
Ответ klimkamnev
Американцы умеют побеждать Канаду только на групповом этапе. В плэйофф с 2018 ни одной победы в плэйофф. И та в 2018 в матче за 3-е место на который канадцы могли не настроиться в виду бронзового статуса... Всего 1 победа в плэйофф за 25 лет... А в групповых стадиях раз 5 побеждали.
ну любые серии прерываются.
американцы до прошлого мая и на ЧМ не побеждали около 90 лет.
А что, тебе одному некомфортно стоять в белом пальтишке и нести чушь, что без России хоккейный турнир выиграл, и вообще вива ла Франсуа?) Тебе, как любому либерашке, нужна группа поддержки?) От меня ты её точно не дождёшься
Ответ Captain Blood
А что, тебе одному некомфортно стоять в белом пальтишке и нести чушь, что без России хоккейный турнир выиграл, и вообще вива ла Франсуа?) Тебе, как любому либерашке, нужна группа поддержки?) От меня ты её точно не дождёшься
Зачем нужна поддержка чтобы выразить свое мнение, что финал отличный. Мне точно не нужна поддержка для этого. Без России турнир не выиграл. Но, он и не проиграл. Финал отличный. Мир не стоит на месте. Если Россия есть - прекрасно. Если ее нет - земля не перестала вращаться. Есть другие прекрасные команды и матчи. Только и всего)) Ну а либерашки то тут причем? )) это просто мнение, что хоккей отличный))
Ответ Serb298
Зачем нужна поддержка чтобы выразить свое мнение, что финал отличный. Мне точно не нужна поддержка для этого. Без России турнир не выиграл. Но, он и не проиграл. Финал отличный. Мир не стоит на месте. Если Россия есть - прекрасно. Если ее нет - земля не перестала вращаться. Есть другие прекрасные команды и матчи. Только и всего)) Ну а либерашки то тут причем? )) это просто мнение, что хоккей отличный))
Никто не спорит, что финал отличный, это можно было сказать, не бросая камень в огород России, но у тебя зудит, и дальше ты несёшь чушь о том, что без России турнир не проиграл, хотя крутые зарубежные игроки НХЛ говорят: конечно, турнир проиграл. Так что это не твоё мнение, это твой либерашечий зуд, который сидит в тебе, как чесотка - только и всего))
