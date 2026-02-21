Мэттью Ткачак о финале Канада – США на ОИ-2026: «Вершина спорта. Соперничество высочайшего уровня, лучше не бывает. В обеих странах этот матч будет на всех телеэкранах»
Мэттью Ткачак о финале Канада – США на ОИ: вершина спорта, противостояние лучших.
Форвард сборной США Мэттью Ткачак поделился ожиданиями от финального матча хоккейного турнира Олимпиады-2026 против сборной Канады.
«Это противостояние лучших. То, что волнует американцев и канадцев с детства. Вершина спорта. Соперничество высочайшего уровня, лучше не бывает.
В обеих странах этот матч будет на всех телеэкранах, и это должно всех завести», – сказал Ткачак.
Напомним, что на Олимпиадах с участием игроков НХЛ команды дважды встречались в финале. Оба раза победу одержали канадцы (в Солт-Лейк-Сити-2002 – 5:2, в Ванкувере-2010 – 3:2 ОТ).
Кроме того, в прошлом году канадцы и американцы сыграли между собой в финале Турнира четырех наций (3:2 ОТ).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
В плэйофф с 2018 ни одной победы в плэйофф. И та в 2018 в матче за 3-е место на который канадцы могли не настроиться в виду бронзового статуса... Всего 1 победа в плэйофф за 25 лет... А в групповых стадиях раз 5 побеждали.
американцы до прошлого мая и на ЧМ не побеждали около 90 лет.