Мэттью Ткачак о финале Канада – США на ОИ-2026: «Вершина спорта. Соперничество высочайшего уровня, лучше не бывает. В обеих странах этот матч будет на всех телеэкранах»

Мэттью Ткачак о финале Канада – США на ОИ: вершина спорта, противостояние лучших.

Форвард сборной США Мэттью Ткачак поделился ожиданиями от финального матча хоккейного турнира Олимпиады-2026 против сборной Канады .

«Это противостояние лучших. То, что волнует американцев и канадцев с детства. Вершина спорта. Соперничество высочайшего уровня, лучше не бывает.

В обеих странах этот матч будет на всех телеэкранах, и это должно всех завести», – сказал Ткачак.

Напомним, что на Олимпиадах с участием игроков НХЛ команды дважды встречались в финале. Оба раза победу одержали канадцы (в Солт-Лейк-Сити-2002 – 5:2, в Ванкувере-2010 – 3:2 ОТ).

Кроме того, в прошлом году канадцы и американцы сыграли между собой в финале Турнира четырех наций (3:2 ОТ).