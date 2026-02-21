Ларкин про 6:2 со Словакией: «США сосредоточились на старте. Такие соперники могут разыграться, если им это позволить. Чем дольше они держатся на равных, тем опаснее становятся»

Дилан Ларкин о 6:2 со Словакией: США стремились показать хороший старт.

Форвард сборной США Дилан Ларкин высказался о победе над Словакией (6:2) в полуфинале хоккейного турнира Олимпиады-2026.

29-летний нападающий открыл счет на 5-й минуте встречи.

«Опыт игры против таких сборных показывает, что они могут разыграться, если им это позволить. Чем дольше они держатся на равных, тем опаснее становятся.

Я думаю, что вся наша команда сосредоточилась на старте. И нам удалось хорошо начать игру», – сказал Ларкин.