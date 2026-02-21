США вышли в финал Олимпиады впервые с 2010 года и во 2-й раз за 3 последних турнира с участием НХЛ

США вышли в финал Олимпиады впервые с 2010 года.

Сегодня команда обыграла Словакию (6:2) в 1/2 финала мужского хоккейного турнира на Олимпийских играх-2026.

Последний раз США играли в финале турнира в Ванкувере в 2010 году, когда уступили Канаде (2:3 ОТ).

При этом американская команда вышла в финал во второй раз за три последних олимпийских турнира с участием НХЛ – в 2014 году заняла 4-е место).

В финале Олимпиады-2026 США встретятся с Канадой 22 февраля.