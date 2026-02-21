США вышли в финал Олимпиады впервые с 2010 года и во 2-й раз за 3 последних турнира с участием НХЛ
США вышли в финал Олимпиады впервые с 2010 года.
Сборная США вышла в финал Олимпиады впервые с 2010 года.
Сегодня команда обыграла Словакию (6:2) в 1/2 финала мужского хоккейного турнира на Олимпийских играх-2026.
Последний раз США играли в финале турнира в Ванкувере в 2010 году, когда уступили Канаде (2:3 ОТ).
При этом американская команда вышла в финал во второй раз за три последних олимпийских турнира с участием НХЛ – в 2014 году заняла 4-е место).
В финале Олимпиады-2026 США встретятся с Канадой 22 февраля.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
Да и в Сочи такой финал был бы с огромной вероятностью, если бы по сетке они с Канадой не встретились в 1/2.
Финал был предсказуем ещё до ОИ, сойдутся две сильнейшие команды этого турнира, а полуфинал показал, что Словаки не входят в элиту мирового хоккея, симпатичная команда, но не более.
