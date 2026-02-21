Канада и США сыграют в финале Олимпиады-2026, Финляндия и Словакия – в матче за бронзу
Канада встретится с США в финале Олимпиады-2026.
Сборная Канады встретится с США в финале мужского хоккейного турнира Олимпиады-2026.
Сегодня канадцы обыграли Финляндию (3:2) в 1/2 финала, США – Словакию (6:2).
Решающий матч Олимпиады пройдет 22 февраля.
Матч за бронзу между Финляндией и Словакией пройдет 21 февраля.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
119 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
И да будет Большой Хоккей!
Фины скорее всего выиграют, но не из-за того что заслужили, а из-за того что одного и того же соперника более-менее равного по классу сложно победить дважды на одном короткосрочном турнире
Учи Матчасть
Единственное немного Канада удивила, с натугами дошла до финала и была на "тоненького" два матча совершенно не заслужено, ибо по игре лучшая.
Тех же финнов перебросала в два раза при всем к ним уважении.
Надеюсь в финале такого не будет, хотя и победы США тоже порадоваться можно - тоже достойны.
За Канаду конечно, но любой итог будет приемлемый и ничего кроме удовлетворения не вызовет, когда побеждают лучшие и достойные.
С каждой стадией соперники сложнее.
Франции закончились