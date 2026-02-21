  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Канада и США сыграют в финале Олимпиады-2026, Финляндия и Словакия – в матче за бронзу
119

Канада и США сыграют в финале Олимпиады-2026, Финляндия и Словакия – в матче за бронзу

Канада встретится с США в финале Олимпиады-2026.

Сборная Канады встретится с США в финале мужского хоккейного турнира Олимпиады-2026.

Сегодня канадцы обыграли Финляндию (3:2) в 1/2 финала, США – Словакию (6:2).

Решающий матч Олимпиады пройдет 22 февраля.

Матч за бронзу между Финляндией и Словакией пройдет 21 февраля.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
logoолимпийский хоккейный турнир
logoОлимпиада-2026
logoСборная Словакии по хоккею
logoСборная США по хоккею
logoСборная Финляндии по хоккею
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
logoНХЛ
119 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Очень хотелось бы, чтобы Кросби принял участие в финале
Ответ funnynerd21
Очень хотелось бы, чтобы Кросби принял участие в финале
а что с Мориси?
Ответ funnynerd21
Очень хотелось бы, чтобы Кросби принял участие в финале
Кросби уже чемпион, и двукратный.
Долгожданный финал!
И да будет Большой Хоккей!
Ответ PinokNogoev
Долгожданный финал! И да будет Большой Хоккей!
Комментарий скрыт
Ответ Антон Шилов_1116754611
Комментарий скрыт
Роман, перелогиньтесь
Ну и отлично! Без нас на Олимпийских, это лучшее, чего мог ждать нейтральный зритель в финале.
Американцы реально выглядят ни разу не слабее, игра смотрится более цельной у них. Но, конечно, Макдэвид в любой игре может сделать 1-2 гола, хоть за ним там толпой гоняться будут. с другой стороны на бумаге у американцев сильнее важнейший элемент - вратарь, хоть Биннингтон выглядит очень достойно здесь. Как говорили до начала, США собрали команду, чтобы обыграть Канаду 2-1. Вполне возможно
Повторился сценарий финальных игр Ванкувера
финал олимпиады по хоккею между сша и канадой, не покажут на общедоступном канале тв. зато мы смотрим матчи чемпионатов италии и испании, двух стран, входящих в блок нато. я надеюсь что это внезапно изменится. это же всего лишь спорт, как говорят политики.
Ответ Курт Кобэйн
финал олимпиады по хоккею между сша и канадой, не покажут на общедоступном канале тв. зато мы смотрим матчи чемпионатов италии и испании, двух стран, входящих в блок нато. я надеюсь что это внезапно изменится. это же всего лишь спорт, как говорят политики.
У нас тоже не покажут финал. Зато на спортивном канале с начала января нон стоп показывают игры вьетнам- таиланд и вьетнам - ю.корея.
Финны бронзу заслужили больше, думаю, будет понятно в матче за 3е, что встреча в группе была случайностью. Финал мечты Канада-США, надеюсь, получится не менее интересным, чем в Ванкувере. Там уж точно железные 50 на 50.
Ответ drymxr
Финны бронзу заслужили больше, думаю, будет понятно в матче за 3е, что встреча в группе была случайностью. Финал мечты Канада-США, надеюсь, получится не менее интересным, чем в Ванкувере. Там уж точно железные 50 на 50.
Ты дилетант, чем они её заслужили? Тем что в группе отлетели или Швейцарию случайно прошли абсолютно не бросая весь третий период?????

Фины скорее всего выиграют, но не из-за того что заслужили, а из-за того что одного и того же соперника более-менее равного по классу сложно победить дважды на одном короткосрочном турнире

Учи Матчасть
Ответ ugmyanswer
Ты дилетант, чем они её заслужили? Тем что в группе отлетели или Швейцарию случайно прошли абсолютно не бросая весь третий период????? Фины скорее всего выиграют, но не из-за того что заслужили, а из-за того что одного и того же соперника более-менее равного по классу сложно победить дважды на одном короткосрочном турнире Учи Матчасть
Ну как это чем? Обыграли шведов, за 6 или 7 минут до конца устроили камбэк со Швейцарией и выиграли в овертайме, с Канадой бились на равных, вели в счёте, могли её обыграть и уступили только за считанные секунды до конца матча. А чем Словакия может похвастаться? Словаки вот могли бы такой матч с Канадой провести? Уже с американцами доказали, что и близко нет, иначе бы мы увидели равную борьбу, а не 6:2, причём там запросто могло быть и крупнее. Если словаки возьмут бронзу, это будет чудом, потому что финны как раз-таки не более-менее равный соперник, а соперник, гораздо более сильный по классу и мастерству.
Состав у янки посолиднее будет, линии защитнечков и бригада вратарей явно поинтереснее. Скорее всего амеры возьмут 🥇, хотя не хотелось бы.
Хорошо смотрелась бы сб. Нейтральных атлетов по хоккею? Однозначно да! Но эти комменты на спортсе про то, что всех бы укатали....Да ну вас)
Ну, все закономерно - лучшие команды в финале.
Единственное немного Канада удивила, с натугами дошла до финала и была на "тоненького" два матча совершенно не заслужено, ибо по игре лучшая.
Тех же финнов перебросала в два раза при всем к ним уважении.
Надеюсь в финале такого не будет, хотя и победы США тоже порадоваться можно - тоже достойны.
За Канаду конечно, но любой итог будет приемлемый и ничего кроме удовлетворения не вызовет, когда побеждают лучшие и достойные.
Ответ Отец Мельдоний
Ну, все закономерно - лучшие команды в финале. Единственное немного Канада удивила, с натугами дошла до финала и была на "тоненького" два матча совершенно не заслужено, ибо по игре лучшая. Тех же финнов перебросала в два раза при всем к ним уважении. Надеюсь в финале такого не будет, хотя и победы США тоже порадоваться можно - тоже достойны. За Канаду конечно, но любой итог будет приемлемый и ничего кроме удовлетворения не вызовет, когда побеждают лучшие и достойные.
Ну дак ...
С каждой стадией соперники сложнее.
Франции закончились
Ответ Alexanderrr_S
Ну дак ... С каждой стадией соперники сложнее. Франции закончились
Чехи то посерьезней, чем дрова словаки
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Купер о камбэке с Финляндией: «В команде царит спокойствие. Мы сделали им несколько подарков – и вот мы проигрываем в 2 шайбы сборной, известной своей защитой. Во 2-м периоде мы напирали, немного ослабили их»
20 февраля, 22:23
Тренер Финляндии Пеннанен о 2:3 от Канады: «Нам следовало больше атаковать и лучше контролировать шайбу, но это непросто. Против нас играла отличная команда»
20 февраля, 21:53
Уилсон о травме Кросби: «Сид – один из самых уважаемых игроков в НХЛ. Ты знаешь, что он наблюдает, хочешь выложиться на полную ради него»
20 февраля, 21:44
Рекомендуем
Главные новости
Брэди о хоккее на Олимпиаде: «Гретцки, Мессье, люблю вас, но сейчас время красно-бело-синих! А смотреть женский финал с Билли Джин Кинг было невероятной честью»
вчера, 23:09Фото
«Канада обманным путем взяла золото в керлинге, и это стоило ей золота в хоккее. Лед не врет». Экс-игрок НФЛ Гриффин-третий о скандале из-за двойного касания камня на Олимпиаде
вчера, 22:41
Ротенберг о финале Олимпиады: «Пересмотрю в записи, чтобы все изучить, что-то взять на вооружение. Важно следить за трендами, потому что мы готовимся к следующим Олимпийским играм»
вчера, 21:42
«41 сэйв?! Ни Хела себе!» Игрок НБА Халибертон поздравил Хеллибака с победой в финале олимпийского хоккейного турнира
вчера, 21:33
Министр войны США Хегсет о благодарности Куинна Хьюза американской армии «за возможность играть»: «Понимание, признательность, патриотизм – это все, о чем просят наши военные»
вчера, 21:07
Куинн Хьюз о победе США на Олимпиаде: «Благодарю наших военных за возможность играть в эту игру»
вчера, 20:37
Женская сборная США отклонила приглашение Трампа на его обращение к Конгрессу после победы на Олимпиаде-2026: «Не сможем из-за других обязательств»
вчера, 20:11
Белый дом выложил фото белоголового орлана, стоящего на канадской казарке, и пост экс-премьера Трюдо после победы на ОИ: «Вы не можете забрать нашу страну и нашу игру»
вчера, 20:04Фото
Когда сборная Бразилии завоевала первую медаль на зимних ОИ? Вспомните топовые победы прошедших Олимпиад в нашем тесте
вчера, 20:00Тесты и игры
Крикунов об Олимпиаде: «Специально нас не пускают, потому что боятся. Понимают, что мы серьезно вклинимся. На Западе власть поменяется, придут более разумные люди – и все будет нормально»
вчера, 19:30
Ко всем новостям
Последние новости
Черкас про поездку Ларионова на Олимпиаду: «Не соответствует никакой рабочей этике. Это странное событие. Но при новом тренерском штабе отсутствие Ларионова больше на результат не влияет»
вчера, 22:50
Сестра Годро о победе США: «Джерси у Ткачака – это уже много значит, но они еще и взяли детей Джонни. Они сделали больше того, что можно было. Ради такого Джонни и работал»
вчера, 22:19
Кожевников о поездке Ларионова на Олимпиаду: «Что такого? У него задание, может. Идет чемпионат, уехал на три-четыре дня по делам – ничего страшного нет»
вчера, 21:59
Журналист Ломбарди о финале США – Канада: «Лучшая страна победила!»
вчера, 21:51
Игрок НБА Букер о хоккейном финале США – Канада: «Подъем в 5 утра точно того стоил!»
вчера, 21:27
Минское «Динамо» не смогло вылететь в Сочи, где из-за «режима атаки БПЛА» ранее отменили матч местного клуба с ЦСКА. Белорусская команда осталась в Нижнем Новгороде на ночь
вчера, 20:55
Степашин про Олимпиаду без России: «Неполноценный турнир. Это понимают и канадцы, и американцы. Несправедливо, что нас там не было»
вчера, 20:42
Александр Мостовой: «Финал Олимпиады – сумасшествие. Я поддерживал канадцев, потому что там Макдэвид, Кросби и компания. И они были лучше по игре, но победителей не судят»
вчера, 20:19
Немировски про Олимпиаду-2026: «Лучшее хоккейное событие, что мы видели. Отсутствие России сказалось, у нее 5-6 лучших вратарей, Капризов, Кучеров и величайший бомбардир в хоккее Овечкин»
вчера, 19:46
Дэйли о первой Олимпиаде с участием НХЛ за 12 лет: «Хороший опыт и отличная демонстрация такого вида спорта, как хоккей»
вчера, 19:24
Рекомендуем