США победили Словакию в полуфинале ОИ-2026 – 6:2. Джек Хьюз сделал дубль
США победили Словакию в 1/2 финала хоккейного турнира ОИ-2026.
Сборная США обыграла Словакию (6:2) в 1/2 финала мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2026.
Голами в составе команды США отметились Дилан Ларкин, Тейдж Томпсон, Джек Айкел, Брэди Ткачак и Джек Хьюз, сделавший дубль.
Авторами шайб Словакии стали Юрай Слафковски и Павол Регенда. Нападающий сборной Словакии и «Спартака» Адам Ружичка сделал передачу.
Благодаря этой победе сборная США вышла в финал Олимпиады-2026, Словакия сыграет за бронзу.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
Единственное - в начале игры нахватали фолов. Особенно МакЭвой, который шлем своей клюшкой снял со словака)0 Против Канады не стоит так часто заезжать в боксы. Однако мне очень интересно, справится ли большинство кленовых с такими четвёрками?
Словакам всё равно уважение. Они просто молоды и поплыли после третьей шайбы. Будь они увереннее и агрессивнее в реализации большинства, забей хоть один гол при 0:2 - могли бы дольше потягаться. А так интересная сборная с потенциалом на будущее.
Но в этом матче меня страшно разочаровал Татар. Ты якобы самый опытный игрок, 10 лет в НХЛ - и от тебя околонулевая польза. А главный момент с тобой - как ты полетел на Джека, он тебя сбросил манёвром и вышел на гол с кистевого))))00)
Им повезло с форматом проведения турнира, и они этим воспользовались (все правильно сделали). По сетке вместо них в полуфинале могли оказаться только швейцарцы или немцы, играй они чуть лучше. Но вместо всех них в полуфиналах лучше было бы увидеть чехов или шведов (обе сборные этого заслуживали).
Такой формат можно пробовать где-то на ЧМ, но не на ОИ с НХЛ. Даже на предвариловке была потеряна куча крутых матчей между топовыми сборными. По сути, ради того, чтобы Италия и Франция поиграли в матчах на выбывание...
Как бы там не относились к Ткачакам (обоих терпеть не могу), но они на каждый матч выходят и знают, что могут получить у ворот по яйцам. Но при этом забросить гол. Они к такому готовы. И у США таких игроков в этом составе хватает. Они бьются вообще везде, такое поколение. Поэтому и финал будет огненным)