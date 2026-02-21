14

США победили Словакию в полуфинале ОИ-2026 – 6:2. Джек Хьюз сделал дубль

США победили Словакию в 1/2 финала хоккейного турнира ОИ-2026.

Сборная США обыграла Словакию (6:2) в 1/2 финала мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2026.

Голами в составе команды США отметились Дилан Ларкин, Тейдж Томпсон, Джек Айкел, Брэди Ткачак и Джек Хьюз, сделавший дубль.

Авторами шайб Словакии стали Юрай Слафковски и Павол Регенда. Нападающий сборной Словакии и «Спартака» Адам Ружичка сделал передачу.

Благодаря этой победе сборная США вышла в финал Олимпиады-2026, Словакия сыграет за бронзу. 

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
logoСборная США по хоккею
logoКХЛ
logoОлимпиада-2026
logoНХЛ
logoолимпийский хоккейный турнир
logoСборная Словакии по хоккею
logoДжек Айкел
logoТейдж Томпсон
logoАдам Ружичка
logoДилан Ларкин
logoПавол Регенда
logoБрэди Ткачак
logoЮрай Слафковски
logoДжек Хьюз
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Вырубил при 4:0. Американцы сделали главное - убили большинство словаков. Не просто не пропустили, а методично не давали даже войти в зону - про закрепиться и речи не шло. Слаженное движение и такое понимание идеи соперника.
Единственное - в начале игры нахватали фолов. Особенно МакЭвой, который шлем своей клюшкой снял со словака)0 Против Канады не стоит так часто заезжать в боксы. Однако мне очень интересно, справится ли большинство кленовых с такими четвёрками?
Словакам всё равно уважение. Они просто молоды и поплыли после третьей шайбы. Будь они увереннее и агрессивнее в реализации большинства, забей хоть один гол при 0:2 - могли бы дольше потягаться. А так интересная сборная с потенциалом на будущее.
Но в этом матче меня страшно разочаровал Татар. Ты якобы самый опытный игрок, 10 лет в НХЛ - и от тебя околонулевая польза. А главный момент с тобой - как ты полетел на Джека, он тебя сбросил манёвром и вышел на гол с кистевого))))00)
Кружечку за Ружечку
Что и требовалось доказать. Словаки не могут противостоять таким скоростям и не выдерживают такой прессинг.
Им повезло с форматом проведения турнира, и они этим воспользовались (все правильно сделали). По сетке вместо них в полуфинале могли оказаться только швейцарцы или немцы, играй они чуть лучше. Но вместо всех них в полуфиналах лучше было бы увидеть чехов или шведов (обе сборные этого заслуживали).

Такой формат можно пробовать где-то на ЧМ, но не на ОИ с НХЛ. Даже на предвариловке была потеряна куча крутых матчей между топовыми сборными. По сути, ради того, чтобы Италия и Франция поиграли в матчах на выбывание...
Ответ memphis
Что и требовалось доказать. Словаки не могут противостоять таким скоростям и не выдерживают такой прессинг. Им повезло с форматом проведения турнира, и они этим воспользовались (все правильно сделали). По сетке вместо них в полуфинале могли оказаться только швейцарцы или немцы, играй они чуть лучше. Но вместо всех них в полуфиналах лучше было бы увидеть чехов или шведов (обе сборные этого заслуживали). Такой формат можно пробовать где-то на ЧМ, но не на ОИ с НХЛ. Даже на предвариловке была потеряна куча крутых матчей между топовыми сборными. По сути, ради того, чтобы Италия и Франция поиграли в матчах на выбывание...
Дело не в скоростях, поскольку именно 4 звено, успевало, а в мягкой игре, отсутствием игры на пятке честь исключениям. Ну и ужасное большинство, что там вообще некоторые игроки делают? Татар вообще надоедает, ему не место в сборной. Почему не взяли Марка Данё? Орсаг как тренер много сделал, но некоторые игроки там только из-за фамилии. Вообще жаль, что досмотрела. И дело не в результате, а игре.
Ответ Cbj Fan
Дело не в скоростях, поскольку именно 4 звено, успевало, а в мягкой игре, отсутствием игры на пятке честь исключениям. Ну и ужасное большинство, что там вообще некоторые игроки делают? Татар вообще надоедает, ему не место в сборной. Почему не взяли Марка Данё? Орсаг как тренер много сделал, но некоторые игроки там только из-за фамилии. Вообще жаль, что досмотрела. И дело не в результате, а игре.
Дело именно в скоростях и прессинге. Хорошие игроки могут правильно играть на чистом льду, но когда их бьют, они останавливаются. Дальше они не бегут. И одно звено тут никак не поможет. Для такой игры нужны игроки, который не боятся получать, сами могут бить и создавать красоту. У словаков их нет.
Как бы там не относились к Ткачакам (обоих терпеть не могу), но они на каждый матч выходят и знают, что могут получить у ворот по яйцам. Но при этом забросить гол. Они к такому готовы. И у США таких игроков в этом составе хватает. Они бьются вообще везде, такое поколение. Поэтому и финал будет огненным)
верх идиотизма, когда финал олимпиады по хоккею, между сша и канадой, не покажут на общедоступном канале тв. зато мы смотрим матчи чемпионатов италии и испании, двух стран, входящих в блок нато.
Ответ Курт Кобэйн
верх идиотизма, когда финал олимпиады по хоккею, между сша и канадой, не покажут на общедоступном канале тв. зато мы смотрим матчи чемпионатов италии и испании, двух стран, входящих в блок нато.
США и Канада членами БРИКС? 😏
Ответ Курт Кобэйн
верх идиотизма, когда финал олимпиады по хоккею, между сша и канадой, не покажут на общедоступном канале тв. зато мы смотрим матчи чемпионатов италии и испании, двух стран, входящих в блок нато.
А США и Канада не входят в блок НАТО?
ЕЕЕ, красный трэд
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
СКА о Ларионове: «Он отлучился по важным хоккейным делам по поручению руководства, в понедельник присоединится к команде. И. о. главного тренера будет Бабенко»
20 февраля, 21:13
Ларионов полетел на финал Олимпиады-2026 в Милан. Завтра у СКА матч против ЦСКА («СЭ»)
20 февраля, 19:50
«Полуфинал между США и Словакией обещает стать классической историей фаворита против сенсации». Прогноз Романовой на второй полуфинал ОИ-2026
20 февраля, 14:47
Рекомендуем
Главные новости
Брэди о хоккее на Олимпиаде: «Гретцки, Мессье, люблю вас, но сейчас время красно-бело-синих! А смотреть женский финал с Билли Джин Кинг было невероятной честью»
вчера, 23:09Фото
«Канада обманным путем взяла золото в керлинге, и это стоило ей золота в хоккее. Лед не врет». Экс-игрок НФЛ Гриффин-третий о скандале из-за двойного касания камня на Олимпиаде
вчера, 22:41
Ротенберг о финале Олимпиады: «Пересмотрю в записи, чтобы все изучить, что-то взять на вооружение. Важно следить за трендами, потому что мы готовимся к следующим Олимпийским играм»
вчера, 21:42
«41 сэйв?! Ни Хела себе!» Игрок НБА Халибертон поздравил Хеллибака с победой в финале олимпийского хоккейного турнира
вчера, 21:33
Министр войны США Хегсет о благодарности Куинна Хьюза американской армии «за возможность играть»: «Понимание, признательность, патриотизм – это все, о чем просят наши военные»
вчера, 21:07
Куинн Хьюз о победе США на Олимпиаде: «Благодарю наших военных за возможность играть в эту игру»
вчера, 20:37
Женская сборная США отклонила приглашение Трампа на его обращение к Конгрессу после победы на Олимпиаде-2026: «Не сможем из-за других обязательств»
вчера, 20:11
Белый дом выложил фото белоголового орлана, стоящего на канадской казарке, и пост экс-премьера Трюдо после победы на ОИ: «Вы не можете забрать нашу страну и нашу игру»
вчера, 20:04Фото
Когда сборная Бразилии завоевала первую медаль на зимних ОИ? Вспомните топовые победы прошедших Олимпиад в нашем тесте
вчера, 20:00Тесты и игры
Крикунов об Олимпиаде: «Специально нас не пускают, потому что боятся. Понимают, что мы серьезно вклинимся. На Западе власть поменяется, придут более разумные люди – и все будет нормально»
вчера, 19:30
Ко всем новостям
Последние новости
Черкас про поездку Ларионова на Олимпиаду: «Не соответствует никакой рабочей этике. Это странное событие. Но при новом тренерском штабе отсутствие Ларионова больше на результат не влияет»
вчера, 22:50
Сестра Годро о победе США: «Джерси у Ткачака – это уже много значит, но они еще и взяли детей Джонни. Они сделали больше того, что можно было. Ради такого Джонни и работал»
вчера, 22:19
Кожевников о поездке Ларионова на Олимпиаду: «Что такого? У него задание, может. Идет чемпионат, уехал на три-четыре дня по делам – ничего страшного нет»
вчера, 21:59
Журналист Ломбарди о финале США – Канада: «Лучшая страна победила!»
вчера, 21:51
Игрок НБА Букер о хоккейном финале США – Канада: «Подъем в 5 утра точно того стоил!»
вчера, 21:27
Минское «Динамо» не смогло вылететь в Сочи, где из-за «режима атаки БПЛА» ранее отменили матч местного клуба с ЦСКА. Белорусская команда осталась в Нижнем Новгороде на ночь
вчера, 20:55
Степашин про Олимпиаду без России: «Неполноценный турнир. Это понимают и канадцы, и американцы. Несправедливо, что нас там не было»
вчера, 20:42
Александр Мостовой: «Финал Олимпиады – сумасшествие. Я поддерживал канадцев, потому что там Макдэвид, Кросби и компания. И они были лучше по игре, но победителей не судят»
вчера, 20:19
Немировски про Олимпиаду-2026: «Лучшее хоккейное событие, что мы видели. Отсутствие России сказалось, у нее 5-6 лучших вратарей, Капризов, Кучеров и величайший бомбардир в хоккее Овечкин»
вчера, 19:46
Дэйли о первой Олимпиаде с участием НХЛ за 12 лет: «Хороший опыт и отличная демонстрация такого вида спорта, как хоккей»
вчера, 19:24
Рекомендуем