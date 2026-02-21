США победили Словакию в полуфинале ОИ-2026 – 6:2. Джек Хьюз сделал дубль

США победили Словакию в 1/2 финала хоккейного турнира ОИ-2026.

Сборная США обыграла Словакию (6:2) в 1/2 финала мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2026.

Голами в составе команды США отметились Дилан Ларкин , Тейдж Томпсон, Джек Айкел , Брэди Ткачак и Джек Хьюз , сделавший дубль.

Авторами шайб Словакии стали Юрай Слафковски и Павол Регенда. Нападающий сборной Словакии и «Спартака» Адам Ружичка сделал передачу.

Благодаря этой победе сборная США вышла в финал Олимпиады-2026, Словакия сыграет за бронзу.