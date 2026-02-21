Купер о камбэке с Финляндией: «В команде царит спокойствие. Мы сделали им несколько подарков – и вот мы проигрываем в 2 шайбы сборной, известной своей защитой. Во 2-м периоде мы напирали, немного ослабили их»

Джон Купер высказался о камбэке Канады против Финляндии.

Главный тренер сборной Канады Джон Купер высказался о победе в полуфинале Олимпиады-2026 против Финляндии (3:2).

Канада отыгралась с 0:2 по ходу матча.

Голами в составе финской команды отметились Микко Рантанен и Эрик Хаула. Авторами шайб Канады стали Сэм Райнхарт , Ши Теодор и Нэтан Маккиннон, забивший в большинстве решающий гол на отметке 59:24.

Напомним, в 1/4 финала Олимпиады Канада обыграла Чехию. Тогда Ник Сузуки перевел игру в овертайм, сравняв счет на отметке 56:33.

«У нас есть вера. Как я уже говорил на днях, в команде царит спокойствие. Мы сделали им несколько подарков – один после вбрасывания, когда игрок мирового класса забил гол. А потом мы пропустили шайбу в большинстве. И вот мы проигрываем в две шайбы команде, известной своей защитой.

Главный посыл был в том, что мы не можем отыграться за одну смену. Нам нужно было делать это постепенно. Это был важный момент в исполнении Сэма, так что теперь мы проигрывали в одну шайбу.

Мы пошли в раздевалку и немного перегруппировались. Я чувствовал, что во втором периоде мы напирали на Финляндию. Мы немного ослабили их.

Мы немного перестроили наши звенья. Беннетт, Уилсон и Маршанд — в этом звене умеют немного огрызаться, и они сделали все, что делают такие игроки. Они помогли сравнять.

В этот раз мы не стали долго ждать, до конца матча осталось девять с половиной минут. Мы просто не хотели менять свою игру. Мы не хотели сидеть сложа руки и говорить: «Переведите дух, потому что мы сравняли счет». К счастью, мы заработали удаление, и большие парни взяли верх», – сказал Купер.