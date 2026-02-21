  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Купер о камбэке с Финляндией: «В команде царит спокойствие. Мы сделали им несколько подарков – и вот мы проигрываем в 2 шайбы сборной, известной своей защитой. Во 2-м периоде мы напирали, немного ослабили их»
2

Купер о камбэке с Финляндией: «В команде царит спокойствие. Мы сделали им несколько подарков – и вот мы проигрываем в 2 шайбы сборной, известной своей защитой. Во 2-м периоде мы напирали, немного ослабили их»

Джон Купер высказался о камбэке Канады против Финляндии.

Главный тренер сборной Канады Джон Купер высказался о победе в полуфинале Олимпиады-2026 против Финляндии (3:2).

Канада отыгралась с 0:2 по ходу матча.

Голами в составе финской команды отметились Микко Рантанен и Эрик Хаула. Авторами шайб Канады стали Сэм Райнхарт, Ши Теодор и Нэтан Маккиннон, забивший в большинстве решающий гол на отметке 59:24.

Напомним, в 1/4 финала Олимпиады Канада обыграла Чехию. Тогда Ник Сузуки перевел игру в овертайм, сравняв счет на отметке 56:33. 

«У нас есть вера. Как я уже говорил на днях, в команде царит спокойствие. Мы сделали им несколько подарков – один после вбрасывания, когда игрок мирового класса забил гол. А потом мы пропустили шайбу в большинстве. И вот мы проигрываем в две шайбы команде, известной своей защитой.

Главный посыл был в том, что мы не можем отыграться за одну смену. Нам нужно было делать это постепенно. Это был важный момент в исполнении Сэма, так что теперь мы проигрывали в одну шайбу.

Мы пошли в раздевалку и немного перегруппировались. Я чувствовал, что во втором периоде мы напирали на Финляндию. Мы немного ослабили их.

Мы немного перестроили наши звенья. Беннетт, Уилсон и Маршанд — в этом звене умеют немного огрызаться, и они сделали все, что делают такие игроки. Они помогли сравнять.

В этот раз мы не стали долго ждать, до конца матча осталось девять с половиной минут. Мы просто не хотели менять свою игру. Мы не хотели сидеть сложа руки и говорить: «Переведите дух, потому что мы сравняли счет». К счастью, мы заработали удаление, и большие парни взяли верх», – сказал Купер.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Maple Leafs Hotstove
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
logoДжон Купер
logoОлимпиада-2026
logoолимпийский хоккейный турнир
logoСборная Финляндии по хоккею
logoСэм Райнхарт
logoТом Уилсон
logoБрэд Маршанд
logoСэм Беннетт
logoНХЛ
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Да ладно, когда счёт стал 0-2 и камера выхватила тебя, ты был довольно растерян...
Вот про "спокойствие" на всё сто с Купером согласен. Никогда не видел столь инфантильных канадцев. Не могу понять, почему они не рвут с места в карьер, как было всегда. Чтобы борта трещали и соперник едва успевал уворачиваться. Техника у лидеров команды, конечно, феноменальная, но уж слишком интеллигентно играют.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Тренер Финляндии Пеннанен о 2:3 от Канады: «Нам следовало больше атаковать и лучше контролировать шайбу, но это непросто. Против нас играла отличная команда»
20 февраля, 21:53
Уилсон о травме Кросби: «Сид – один из самых уважаемых игроков в НХЛ. Ты знаешь, что он наблюдает, хочешь выложиться на полную ради него»
20 февраля, 21:44
Селянне о просмотре на предмет офсайда у Канады перед 3-м голом: «А что насчет этого? Что думаете?»
20 февраля, 21:29Фото
Рекомендуем
Главные новости
Брэди о хоккее на Олимпиаде: «Гретцки, Мессье, люблю вас, но сейчас время красно-бело-синих! А смотреть женский финал с Билли Джин Кинг было невероятной честью»
вчера, 23:09Фото
«Канада обманным путем взяла золото в керлинге, и это стоило ей золота в хоккее. Лед не врет». Экс-игрок НФЛ Гриффин-третий о скандале из-за двойного касания камня на Олимпиаде
вчера, 22:41
Ротенберг о финале Олимпиады: «Пересмотрю в записи, чтобы все изучить, что-то взять на вооружение. Важно следить за трендами, потому что мы готовимся к следующим Олимпийским играм»
вчера, 21:42
«41 сэйв?! Ни Хела себе!» Игрок НБА Халибертон поздравил Хеллибака с победой в финале олимпийского хоккейного турнира
вчера, 21:33
Министр войны США Хегсет о благодарности Куинна Хьюза американской армии «за возможность играть»: «Понимание, признательность, патриотизм – это все, о чем просят наши военные»
вчера, 21:07
Куинн Хьюз о победе США на Олимпиаде: «Благодарю наших военных за возможность играть в эту игру»
вчера, 20:37
Женская сборная США отклонила приглашение Трампа на его обращение к Конгрессу после победы на Олимпиаде-2026: «Не сможем из-за других обязательств»
вчера, 20:11
Белый дом выложил фото белоголового орлана, стоящего на канадской казарке, и пост экс-премьера Трюдо после победы на ОИ: «Вы не можете забрать нашу страну и нашу игру»
вчера, 20:04Фото
Когда сборная Бразилии завоевала первую медаль на зимних ОИ? Вспомните топовые победы прошедших Олимпиад в нашем тесте
вчера, 20:00Тесты и игры
Крикунов об Олимпиаде: «Специально нас не пускают, потому что боятся. Понимают, что мы серьезно вклинимся. На Западе власть поменяется, придут более разумные люди – и все будет нормально»
вчера, 19:30
Ко всем новостям
Последние новости
Черкас про поездку Ларионова на Олимпиаду: «Не соответствует никакой рабочей этике. Это странное событие. Но при новом тренерском штабе отсутствие Ларионова больше на результат не влияет»
вчера, 22:50
Сестра Годро о победе США: «Джерси у Ткачака – это уже много значит, но они еще и взяли детей Джонни. Они сделали больше того, что можно было. Ради такого Джонни и работал»
вчера, 22:19
Кожевников о поездке Ларионова на Олимпиаду: «Что такого? У него задание, может. Идет чемпионат, уехал на три-четыре дня по делам – ничего страшного нет»
вчера, 21:59
Журналист Ломбарди о финале США – Канада: «Лучшая страна победила!»
вчера, 21:51
Игрок НБА Букер о хоккейном финале США – Канада: «Подъем в 5 утра точно того стоил!»
вчера, 21:27
Минское «Динамо» не смогло вылететь в Сочи, где из-за «режима атаки БПЛА» ранее отменили матч местного клуба с ЦСКА. Белорусская команда осталась в Нижнем Новгороде на ночь
вчера, 20:55
Степашин про Олимпиаду без России: «Неполноценный турнир. Это понимают и канадцы, и американцы. Несправедливо, что нас там не было»
вчера, 20:42
Александр Мостовой: «Финал Олимпиады – сумасшествие. Я поддерживал канадцев, потому что там Макдэвид, Кросби и компания. И они были лучше по игре, но победителей не судят»
вчера, 20:19
Немировски про Олимпиаду-2026: «Лучшее хоккейное событие, что мы видели. Отсутствие России сказалось, у нее 5-6 лучших вратарей, Капризов, Кучеров и величайший бомбардир в хоккее Овечкин»
вчера, 19:46
Дэйли о первой Олимпиаде с участием НХЛ за 12 лет: «Хороший опыт и отличная демонстрация такого вида спорта, как хоккей»
вчера, 19:24
Рекомендуем