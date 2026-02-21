Тренер Финляндии Пеннанен о 2:3 от Канады: «Нам следовало больше атаковать и лучше контролировать шайбу, но это непросто. Против нас играла отличная команда»
Тренер Финляндии Пеннанен высказался о поражении от Канады на ОИ.
Главный тренер сборной Финляндии Антти Пеннанен высказался о поражении от Канады (2:3) в полуфинале хоккейного турнира на Олимпиаде-2026.
«В какой-то момент нам следовало больше атаковать и лучше контролировать шайбу, но это действительно непросто. Против нас играла отличная команда.
Результат, безусловно, наводит на размышления. Хорошее начало, мы долгое время вели в счете и играли действительно хорошо на протяжении длительных отрезков. Все зависит от мелочей.
Я хотел бы отметить, что мы играли против действительно хорошей команды. Отличный тренер, много хороших игроков. Сегодня мы выложились на полную. Поздравляю Канаду», – сказал Пеннанен.
Канада перебросала Финляндию во 2-м и 3-м периодах со счетом 31:9 и забила 3 гола
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Jatkoaika
4 комментария
Все по делу сказал. Молодец. Первая шальная шайба Канады многое решила.
Ну какая она шальная? Один из лучших в мире защитников по игре в большинстве бросил от синей, а лучший с мире по игре в большинстве на бампере подправил. Разве это случайно?
Игра финнов и особенно итог, очень напомнили автобусный хоккей Автомобилиста, по удержанию минимального преимущества.
