4

Тренер Финляндии Пеннанен о 2:3 от Канады: «Нам следовало больше атаковать и лучше контролировать шайбу, но это непросто. Против нас играла отличная команда»

Тренер Финляндии Пеннанен высказался о поражении от Канады на ОИ.

Главный тренер сборной Финляндии Антти Пеннанен высказался о поражении от Канады (2:3) в полуфинале хоккейного турнира на Олимпиаде-2026. 

«В какой-то момент нам следовало больше атаковать и лучше контролировать шайбу, но это действительно непросто. Против нас играла отличная команда.

Результат, безусловно, наводит на размышления. Хорошее начало, мы долгое время вели в счете и играли действительно хорошо на протяжении длительных отрезков. Все зависит от мелочей.

Я хотел бы отметить, что мы играли против действительно хорошей команды. Отличный тренер, много хороших игроков. Сегодня мы выложились на полную. Поздравляю Канаду», – сказал Пеннанен.

Канада перебросала Финляндию во 2-м и 3-м периодах со счетом 31:9 и забила 3 гола

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Jatkoaika
logoСборная Финляндии по хоккею
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
Антти Пеннанен
logoОлимпиада-2026
logoолимпийский хоккейный турнир
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Все по делу сказал. Молодец. Первая шальная шайба Канады многое решила.
Ответ Rocky IV
Все по делу сказал. Молодец. Первая шальная шайба Канады многое решила.
Ну какая она шальная? Один из лучших в мире защитников по игре в большинстве бросил от синей, а лучший с мире по игре в большинстве на бампере подправил. Разве это случайно?
Игра финнов и особенно итог, очень напомнили автобусный хоккей Автомобилиста, по удержанию минимального преимущества.
