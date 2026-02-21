Уилсон о травме Кросби: «Сид – один из самых уважаемых игроков в НХЛ. Ты знаешь, что он наблюдает, хочешь выложиться на полную ради него»

Том Уилсон высказался о капитане сборной Канады Сидни Кросби.

Нападающий сборной Канады Том Уилсон высказался о том, что Сидни Кросби пропустил полуфинал Олимпиады против Финляндии (3:2) из-за травмы.

Финальный матч турнира пройдет 22 февраля.

«Это банально, но Сид — один из тех парней, которого каждый, кто зашнуровывает коньки, хочет заставить гордиться. Ты знаешь, что он наблюдает. Ты хочешь выложиться на полную ради него.

Он один из самых уважаемых игроков в лиге. В ситуации, когда он вел нас за собой, а сегодня не может играть, каждый из нас старался играть как можно лучше ради него», – сказал Уилсон.