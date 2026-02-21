  • Спортс
  • Селянне о просмотре на предмет офсайда у Канады перед 3-м голом: «А что насчет этого? Что думаете?»
Селянне о просмотре на предмет офсайда у Канады перед 3-м голом: «А что насчет этого? Что думаете?»

Селянне отреагировал на возможный офсайд у Канады.

Экс-нападающий сборной Финляндии Теему Селянне обратился к болельщикам по поводу 3-й шайбы Канады (2:3) в полуфинале хоккейного турнира на Олимпиаде-2026.

Форвард канадцев Нэтан Маккиннон забросил победную шайбу за 36 секунд до конца третьего периода в большинстве. По запросу Финляндии был проведен видеопросмотр на предмет положения «вне игры». В итоге гол был засчитан. 

Селянне отреагировал на скриншот момента из видеопросмотра на возможный офсайд у Макклина Селебрини.

«А что насчет этого? Что думаете?» – написал Селянне. 

Ранее он так высказался о поражении Финляндии в 1/2 финала ОИ-2026: «Победить величайшую хоккейную страну и канадских арбитров в один вечер, видимо, невозможно. Абсолютно позорное удаление за 90 секунд до конца полуфинала».

Изображение: кадр из трансляции Okko

Миллиметры, которые решили все: Канада забила победный гол финнам без офсайда

Тренер Финляндии Пеннанен о 2:3 от Канады: «Считаем, что 3-й гол был забит из офсайда. Но это в прошлом. Мы сыграли очень хорошо, дали себе шанс на победу, горжусь командой»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Теему Селянне
41 комментарий
С офсайдом как раз всё чисто - да, канадцам повезло с миллиметрами, но всё по правилам
Ответ Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
С офсайдом как раз всё чисто - да, канадцам повезло с миллиметрами, но всё по правилам
Комментарий удален пользователем
Ответ shurle
Комментарий удален пользователем
Есть один секрет, только никому не говори - надо знать правила игры
Что думаем? Думаем хорошо что Финляндия вылетела со своим говнохоккеем, финал Канада - США хотим.
Ответ Super Bock
Что думаем? Думаем хорошо что Финляндия вылетела со своим говнохоккеем, финал Канада - США хотим.
Ты случаем не Барселону и реал болеешь? Постер Криштиану Роналду дома есть? 😂
Можно сколько угодно искать пространство между линией и коньком, но если нет 100% доказательства офсайда (а его нет), никто не будет отменять гол. Я думал что хоть финны умеют достойно проигрывать, а не, такие же нытики как и чехи.
Все это уже жалко выглядит
Заслуженные ветераны везде одинаковые, походу.
По моему на этом скрине, конек цепляется за линию. И что интересно Селянне думает на счет удаления Беннета ?
Ответ oleg777
По моему на этом скрине, конек цепляется за линию. И что интересно Селянне думает на счет удаления Беннета ?
Конек уже полностью за линией, а полшайбы ещё на линии
за офсайд шибко не переживаю - там челенж брали и впятером разглядывали...
зачем свистнул высокую клюшку не очевидную за 2 мин до конца - этож приговор по такой игре на таком уровне ... в стенли свисток отбирают и они там сами разбираются пока не поубивают
Ответ sadam
за офсайд шибко не переживаю - там челенж брали и впятером разглядывали... зачем свистнул высокую клюшку не очевидную за 2 мин до конца - этож приговор по такой игре на таком уровне ... в стенли свисток отбирают и они там сами разбираются пока не поубивают
Не очевидную для тех, кто в шары долбится
Ответ sadam
за офсайд шибко не переживаю - там челенж брали и впятером разглядывали... зачем свистнул высокую клюшку не очевидную за 2 мин до конца - этож приговор по такой игре на таком уровне ... в стенли свисток отбирают и они там сами разбираются пока не поубивают
Там перед этим нарушением был ещё удар по рукам финна, который судьи пропустили как раз.
Удаление по делу, удар клюшкой по лицу был. Офсайда тоже похоже, что не было. Что тут обсуждать? Финны отдали матч с 2-0 и судьи в этом не виноваты
Думаем, что край лезвия (пара мм) на линии. Хороший гол)
Он же вроде не был нытиком, когда играл сам?
