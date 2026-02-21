Селянне о просмотре на предмет офсайда у Канады перед 3-м голом: «А что насчет этого? Что думаете?»

Селянне отреагировал на возможный офсайд у Канады.

Экс-нападающий сборной Финляндии Теему Селянне обратился к болельщикам по поводу 3-й шайбы Канады (2:3) в полуфинале хоккейного турнира на Олимпиаде-2026.

Форвард канадцев Нэтан Маккиннон забросил победную шайбу за 36 секунд до конца третьего периода в большинстве. По запросу Финляндии был проведен видеопросмотр на предмет положения «вне игры». В итоге гол был засчитан.

Селянне отреагировал на скриншот момента из видеопросмотра на возможный офсайд у Макклина Селебрини .

«А что насчет этого? Что думаете?» – написал Селянне.

Ранее он так высказался о поражении Финляндии в 1/2 финала ОИ-2026: «Победить величайшую хоккейную страну и канадских арбитров в один вечер, видимо, невозможно. Абсолютно позорное удаление за 90 секунд до конца полуфинала».

Изображение: кадр из трансляции Okko

Тренер Финляндии Пеннанен о 2:3 от Канады: «Считаем, что 3-й гол был забит из офсайда. Но это в прошлом. Мы сыграли очень хорошо, дали себе шанс на победу, горжусь командой»