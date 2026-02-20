Марнер о выходе в финал: «Особенное чувство. Это то, о чем ты всегда мечтал, когда играл на катке у себя во дворе»

Марнер высказался о выходе Канады в финал ОИ-2026.

Нападающий сборной Канады Митч Марнер высказался после победы в игре с Финляндией (3:2) в полуфинале хоккейного турнира на Олимпиаде-2026.

В финале Олимпиады-2026 Канада встретится в победителем матча США и Словакии.

«Это особенное чувство, то, о чем ты всегда мечтал, когда играл на открытом хоккейном катке у себя во дворе», – сказал Марнер.