Марнер о выходе в финал: «Особенное чувство. Это то, о чем ты всегда мечтал, когда играл на катке у себя во дворе»
Марнер высказался о выходе Канады в финал ОИ-2026.
Нападающий сборной Канады Митч Марнер высказался после победы в игре с Финляндией (3:2) в полуфинале хоккейного турнира на Олимпиаде-2026.
В финале Олимпиады-2026 Канада встретится в победителем матча США и Словакии.
«Это особенное чувство, то, о чем ты всегда мечтал, когда играл на открытом хоккейном катке у себя во дворе», – сказал Марнер.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт ИИХФ
1 комментарий
Давай Митч, LET’S GO🇨🇦
