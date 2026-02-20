  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Тренер Финляндии Пеннанен о 2:3 от Канады: «Считаем, что 3-й гол был забит из офсайда. Но это в прошлом. Мы сыграли очень хорошо, дали себе шанс на победу, горжусь командой»
Тренер Финляндии Пеннанен о 2:3 от Канады: «Считаем, что 3-й гол был забит из офсайда. Но это в прошлом. Мы сыграли очень хорошо, дали себе шанс на победу, горжусь командой»

Тренер Финляндии Пеннанен высказался о поражении от Канады.

Главный тренер сборной Финляндии Антти Пеннанен высказался после поражения от Канады (2:3) в полуфинале хоккейного турнира на Олимпиаде-2026.

Форвард канадцев Нэтан Маккиннон забросил победную шайбу за 36 секунд до конца третьего периода в большинстве.

По запросу Финляндии был проведен видеопросмотр на предмет положения «вне игры». В итоге гол был засчитан. 

«Мы считаем, что третий гол был забит из офсайда. Ситуация была сложной, найти решение было непросто.

Но это в прошлом. Ситуация была напряженной, как я уже говорил. Трудно сказать, в какую сторону, но… Больше никаких объяснений. Все кончено», – сказал Пеннанен.

Тренеру также задали вопрос об удалении Нико Микколы в третьем периоде за игру высоко поднятой клюшкой.

«Я не хочу возвращаться к этому. Мы столкнулись с действительно сильной командой, которая поставила нас в затруднительное положение. Но сегодня мы сыграли очень хорошо и дали себе шанс на победу. Я очень горжусь игроками и командой, и тем, чего они добились вместе», – отметил Пеннанен.

Миллиметры, которые решили все: Канада забила победный гол финнам без офсайда 

Селянне о поражении Финляндии: «Победить величайшую хоккейную страну и канадских арбитров в один вечер, видимо, невозможно. Абсолютно позорное удаление за 90 секунд до конца полуфинала»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Iltalehti
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
logoолимпийский хоккейный турнир
logoОлимпиада-2026
logoНХЛ
logoСборная Финляндии по хоккею
Антти Пеннанен
logoНико Миккола
20 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Считать можешь что угодно, Канада может предоставить тысячу кадров как Чехи забивали вшестером. Вы не можете откопать ни одного кадра где шайба на линии, а конёк Селебрини нет, так что адьос, особенно с учётом того как всю Финляндию возили и в том большинстве и два периода в целом.
Ответ Chestnutrevan
Считать можешь что угодно, Канада может предоставить тысячу кадров как Чехи забивали вшестером. Вы не можете откопать ни одного кадра где шайба на линии, а конёк Селебрини нет, так что адьос, особенно с учётом того как всю Финляндию возили и в том большинстве и два периода в целом.
При чём здесь чешская команда? Как аргумент -это не уместно,когда речь идёт о конкретной игре.
Ответ Chestnutrevan
Считать можешь что угодно, Канада может предоставить тысячу кадров как Чехи забивали вшестером. Вы не можете откопать ни одного кадра где шайба на линии, а конёк Селебрини нет, так что адьос, особенно с учётом того как всю Финляндию возили и в том большинстве и два периода в целом.
Отвратительное судейство
Не ожидал что они будут так ныть
Ответ металлург чемпион
Не ожидал что они будут так ныть
А зря: это их национальная черта характера. Виноваты все вокруг))
Ответ sashka55@me.com
А зря: это их национальная черта характера. Виноваты все вокруг))
Ну россияне не лучше-) Все любители фигурки ноют про бедного обиженного Петюню, лыжники завидуют и гадят в сторону Клебо и тд-)))
Удаление по делу, но здесь можно было и неспортивное поведение в виде театра одного актера усмотреть. Полагаю, для Олимпиады было бы лучше, если бы судьба матча решилась не в спорном большинстве в самом конце третьего периода.
Зря вой подняли.
Это твоё личное мнение. А достоверных фактов у тебя нет!
Так после входа в зону канадцы их еще секунд 40 по зоне возили. все расставились и позиционно атаковали. это миллиметр если он и был не как на шайбу не влиял.
