Макдэвид об игре с капитанской нашивкой против Финляндии: «Согреваю ее для Сида»
Макдэвид высказался о том, что был капитаном Канады в игре с Финляндией.
Форвард сборной Канады Коннор Макдэвид высказался о том, что был капитаном команды в матче с Финляндией (3:2) в полуфинале Олимпиады-2026.
До этого Макдэвид был альтернативным капитаном. Капитан сборной Сидни Кросби пропустил полуфинал из-за травмы.
«Просто согреваю капитанскую нашивку для Сида», – сказал Макдэвид.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Молли Уокер
Молодец Макди - хорошо сказал) Ждём Сида в финале ОИ и надеюсь, что в третьем золотом!🫡
Не повязка красит человека а наоборот
