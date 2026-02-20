Макдэвид об игре с капитанской нашивкой против Финляндии: «Согреваю ее для Сида»

Макдэвид высказался о том, что был капитаном Канады в игре с Финляндией.

Форвард сборной Канады Коннор Макдэвид высказался о том, что был капитаном команды в матче с Финляндией (3:2) в полуфинале Олимпиады-2026.

До этого Макдэвид был альтернативным капитаном. Капитан сборной Сидни Кросби пропустил полуфинал из-за травмы.

«Просто согреваю капитанскую нашивку для Сида», – сказал Макдэвид.