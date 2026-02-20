Армия о 2:3 от Канады: «При игре пять на пять они забили один гол. И там была помеха вратарю»

Армия высказался после поражения от Канады в 1/2 финала ОИ-2026.

Нападающий сборной Финляндии и «Лос-Анджелеса » Йоэл Армия высказался после поражения от Канады (2:3) в полуфинале хоккейного турнира на Олимпиаде-2026.

Первый гол Канады в этом матче на отметке 34:20 забил Сэм Райнхарт в большинстве. Решающую шайбу за 36 секунд до конца третьего периода в большинстве забросил Нэтан Маккиннон.

Армия считает, что второй гол Канада забила с нарушением на вратаре – Ши Теодор отличился на 51-й минуте. На матче работали канадские арбитры Эрик Фурлатт и Дэн О’Рурк.

«При игре пять на пять они забили один гол. И там была помеха вратарю», – сказал Армия.

Селянне о поражении Финляндии: «Победить величайшую хоккейную страну и канадских арбитров в один вечер, видимо, невозможно. Абсолютно позорное удаление за 90 секунд до конца полуфинала»

