Армия о 2:3 от Канады: «При игре пять на пять они забили один гол. И там была помеха вратарю»

Армия высказался после поражения от Канады в 1/2 финала ОИ-2026.

Нападающий сборной Финляндии и «Лос-Анджелеса» Йоэл Армия высказался после поражения от Канады (2:3) в полуфинале хоккейного турнира на Олимпиаде-2026.

Первый гол Канады в этом матче на отметке 34:20 забил Сэм Райнхарт в большинстве. Решающую шайбу за 36 секунд до конца третьего периода в большинстве забросил Нэтан Маккиннон.

Армия считает, что второй гол Канада забила с нарушением на вратаре – Ши Теодор отличился на 51-й минуте. На матче работали канадские арбитры Эрик Фурлатт и Дэн О’Рурк.

«При игре пять на пять они забили один гол. И там была помеха вратарю», – сказал Армия.   

Селянне о поражении Финляндии: «Победить величайшую хоккейную страну и канадских арбитров в один вечер, видимо, невозможно. Абсолютно позорное удаление за 90 секунд до конца полуфинала»
 

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Молли Уокер
Сборная Канады по хоккею с шайбой
олимпийский хоккейный турнир
НХЛ
Олимпиада-2026
Йоэл Армия
Сборная Финляндии по хоккею
судьи
Ши Теодор
Лос-Анджелес
При игре 5:5 вы 40 минут даже через середину перейти не могли
Ответ металлург чемпион
При игре 5:5 вы 40 минут даже через середину перейти не могли
Начали очень хорошо и просто 2 периода стояли ждали в зону канадцев. Мерзкие, унылые финны ничего не могут, если играть ответно в их хоккей
Ответ металлург чемпион
При игре 5:5 вы 40 минут даже через середину перейти не могли
Они считают, что давили весь матч, а все вокруг слепые, ну а судьи всё испортили))) Откровенно позорятся финны сейчас…
Да че разнылись-то? Канадцы явно больше сделали для победы, а эти надеялись с Канадой отсидеться в пассивной обороне. Если считали, что помеха была, взяли бы просмотр.
Что ж вы чалленж не сделали? Потому что там не было нарушения. Маршанда толкнули.
Ответ DevilsFan
Что ж вы чалленж не сделали? Потому что там не было нарушения. Маршанда толкнули.
если бы взяли челендж, получили бы 2 минуты за задержку времени, а гол бы засчитали. А так сейчас после матча можно и пожаловаться.
А вы сушили 1:0 и чудом 2 забили. И продолжили сушить игру. Так что за такой хоккей и поплатились.
Так и финны тоже при 5х5 забили 1 гол. Чего плакаться?
Ответ Давид Ригерт лучший
Так и финны тоже при 5х5 забили 1 гол. Чего плакаться?
Не, финны при 5х5 забили 0))
Ответ Давид Ригерт лучший
Так и финны тоже при 5х5 забили 1 гол. Чего плакаться?
ни одного не забили. один - в большинстве, один - в меньшинстве.
Действительно. Следующий раз при игре 5 на 5 надо стоять перед воротами в пятером. А то четыре - как-то маловато. И в атаки совсем перестать бегать после первой шайбы, через выброс то оно надёжней.
Справедливости ради , тогда и Финны первый гол на левом удалении забили.
Помеха вратарю была секунды за 3 до гола, на момент броска Маршанда там даже близко не было, а Сарос успел встать и сдвинуться к углу.
Ответ Silky Mitts
Помеха вратарю была секунды за 3 до гола, на момент броска Маршанда там даже близко не было, а Сарос успел встать и сдвинуться к углу.
Но даже это помехой назвать нельзя, ибо Маршанда на вратаря толкнул финский защитник.
«При игре пять на пять они забили один гол. И там была помеха вратарю», – сказал Армия.
---------------------
Ну так финны при игре 5 на 5 не забили вообще ни одного гола )
Такой же как тренер чехов. Тот жалуется, что играет против шестерых канадцев, забив важнейший гол с восьмерыми игроками на льду (там ещё двое катились на смену, с камеры из-за ворот прекрасно видно), а этот не врубается, что сам при игре 5 на 5 ничего не забил.
