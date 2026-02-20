Пронгер о словах Селянне: «Нельзя сидеть сложа руки больше 30 минут и ожидать, что не случится ничего плохого. Просто к слову»
Двукратный Олимпийский чемпион в составе сборной Канады Крис Пронгер отреагировал на слова экс-нападающего команды Финляндии Теему Селянне.
Селянне ранее так высказался о поражении Финляндии в 1/2 финала ОИ-2026: «Победить величайшую хоккейную страну и канадских арбитров в один вечер, видимо, невозможно. Абсолютно позорное удаление за 90 секунд до конца полуфинала».
Победный гол за 36 секунд до конца третьего периода забил в большинстве нападающий «Колорадо» Нэтан Маккиннон. На матче работали канадские арбитры Эрик Фурлатт и Дэн О’Рурк.
«Я тебя понимаю, Теему, но ты не хуже меня знаешь, что на таких турнирах нельзя сидеть сложа руки больше 30 минут и ожидать, что не случится ничего плохого. Просто к слову», – написал Пронгер.
Отметим, что Канада перебросала Финляндию во 2-м и 3-м периодах со счетом 31:9 и забила 3 гола.
У многих то претензии не к симуляции, ее тут не было, а к тому что "Маккиннон должен был сделать вид что ничего не произошло чтобы финна не удалили", ну это же толи тупoсть толи детская инфантильность
Финны сами виноваты, начали счёт охранять чуть ли не с половины второго периода
а есть глухой автобус и терпилово в окопах, из-за которого финны продули матч