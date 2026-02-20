  • Спортс
  • Пронгер о словах Селянне: «Нельзя сидеть сложа руки больше 30 минут и ожидать, что не случится ничего плохого. Просто к слову»
30

Пронгер о словах Селянне: «Нельзя сидеть сложа руки больше 30 минут и ожидать, что не случится ничего плохого. Просто к слову»

Пронгер отреагировал на слова Селянне о судействе в матче Канады и Финландии.

Двукратный Олимпийский чемпион в составе сборной Канады Крис Пронгер отреагировал на слова экс-нападающего команды Финляндии Теему Селянне.

Селянне ранее так высказался о поражении Финляндии в 1/2 финала ОИ-2026: «Победить величайшую хоккейную страну и канадских арбитров в один вечер, видимо, невозможно. Абсолютно позорное удаление за 90 секунд до конца полуфинала».

Победный гол за 36 секунд до конца третьего периода забил в большинстве нападающий «Колорадо» Нэтан Маккиннон. На матче работали канадские арбитры Эрик Фурлатт и Дэн О’Рурк.

«Я тебя понимаю, Теему, но ты не хуже меня знаешь, что на таких турнирах нельзя сидеть сложа руки больше 30 минут и ожидать, что не случится ничего плохого. Просто к слову», – написал Пронгер.

Отметим, что Канада перебросала Финляндию во 2-м и 3-м периодах со счетом 31:9 и забила 3 гола.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Криса Пронгера
Маккиннон четко показал удар клюшкой, у судей просто не оставалось выбора.Зачем Маккиннону действовать в ущебр себе и делать вид, что ничего не произошло? Только дурaк не показал бы фол суьям в этой ситуации

У многих то претензии не к симуляции, ее тут не было, а к тому что "Маккиннон должен был сделать вид что ничего не произошло чтобы финна не удалили", ну это же толи тупoсть толи детская инфантильность
Ответ Гол в девятину
Комментарий скрыт
Ответ Гол в девятину
В плей-офф НХЛ этот же судья в аналогичной ситуации в концовке решающего матча дал бы играть дальше. Не говоря о том, что в принципе лютое позорище МОК, что такую игру судили канадцы как и отсутствие независимого допинг-контроля для игроков НХЛ во вне соревновательный период.
Не в бровь, а в глаз.
Финны сами виноваты, начали счёт охранять чуть ли не с половины второго периода
Ответ Min_Lil
Они не начали сохранять. Просто дальняя скамейка во втором периоде, при их автобусе - они просто не успевали атаковать, каждый вывод шайбы в центр зоны - смена. А в третьем уже да, играли на сохранение.
Канада давила финнов, перебегала, переиграла моментами и придушила в конце концов, если хотите, так не всегда бывает, но класс канадцев и мощь против финнов была очевидна в игре, прав Пронгер!
Еее, старики НХЛовские закусились в сети! Давайте еще такого, а то плющевы-крикуновы уже достали конкретно.
база. Есть игра от обороны на контр-атаках, благодаря которой финны вели 2-0
а есть глухой автобус и терпилово в окопах, из-за которого финны продули матч
Не смотрите на счёт. Канада не могла сегодня проиграть. Это было бы несправедливо по отношению к хоккею.
Ответ Солутан
Философ ? 😂
Ответ shurle
Нет, просто привык к НХЛ, там если команда однозначно слабей, она не борется, а бьется за первый пик, навыка нет играть против цепляющейся обороны, без паса там никак. Не философ.
Тут он прав. Играли так сознательно. Не сработало.
Пронгер легенда, всегда играл с ним в nhl 97 или 96 на sega mega drive. 😝
Ответ onegin2007
А я с Линдросом и Леклером за Фили😁
Ответ AndjD
У Линдроса скорости не было, зато щелчок мощный и хиты раздавал всем))
Финны действительно во второй половине игры больше надеялись на удачу, нежели играли в созидательный хоккей, за что и поплатились.
Пронгер в данном случае нейтральная сторона, он же финн по маме. Теему эмоции захлестнули, понятно.
