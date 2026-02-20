Канада в 3-й раз подряд вышла в финал Олимпиады с участием НХЛ. В 2014-м и 2010-м сборная победила

Канада в 3-й раз подряд вышла в финал Олимпиады с участием НХЛ.

Сборная Канады в третий раз подряд вышла в финал Олимпиады с участием игроков НХЛ.

Сегодня канадцы обыграли Финляндию (3:2) в 1/2 финала мужского хоккейного турнира на Олимпийских играх-2026.

Игроки НХЛ выступают на турнире впервые с 2014 года. Тогда Канада победила Швецию в финале (3:0).

В 2010 году канадцы также выиграли золото, обыграв США (3:2).

Канада вышла в финал Олимпиады впервые с 2014 года