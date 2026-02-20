  • Спортс
  Канада в 3-й раз подряд вышла в финал Олимпиады с участием НХЛ. В 2014-м и 2010-м сборная победила
Канада в 3-й раз подряд вышла в финал Олимпиады с участием НХЛ. В 2014-м и 2010-м сборная победила

Канада в 3-й раз подряд вышла в финал Олимпиады с участием НХЛ.

Сборная Канады в третий раз подряд вышла в финал Олимпиады с участием игроков НХЛ.

Сегодня канадцы обыграли Финляндию (3:2) в 1/2 финала мужского хоккейного турнира на Олимпийских играх-2026.

Игроки НХЛ выступают на турнире впервые с 2014 года. Тогда Канада победила Швецию в финале (3:0).

В 2010 году канадцы также выиграли золото, обыграв США (3:2).

Канада вышла в финал Олимпиады впервые с 2014 года

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Пусть и много вопросов по игре кленовых на этой ОИ. Но в 21 веке именно они настоящая красная машина. И пока российские хоккейные чиновники не признают, тот факт, что кленовые в разы успешнее на международной арене, то отрыв будет только увеличиваться. А пока будем читать очередное интервью, как Россия обязательно бы сыграла в финале и уж наверняка победила
Ответ Soul200
Ответ ermol@y
Начнем с того, что «европейцы дали бой»-это Вы про то, как костоломы из Чехии на шару забросили две шайбы и ничего больше сделать не смогли и дальше уже по делу пропустили? Или про то, как финны показали свой «супер хоккей», пытаясь сберечь счет с середины второго периода, даже не пытаясь середину пройти?
Ах да, и любимое «если бы» (тут будет вставка про дедушка и бабушку). Наша сборная лишь на бумаге сильная, но опыт создания великой сборной со всеми игроками НХЛ уже был показан 12 лет назад и все помнят, чем это закончилось. Давайте будем реалистами. Сильнее сборной, чем Канада сейчас просто нет. Да, американцы очень близки к этому, но вот в воскресенье это и увидим. А пока просто посмотрите на факты)
Где-то от бессилия заплакал финский парень Ротенберг.
Давай Троицу!!! Не гоже Макдаку Величайшему без золота ОИ быть в 29 то лет. И так 10 лучших своих лет
положил на дноэдмонтон...
Канада выгрызла два матча на характере. Если бы с таким составом они влетели чехам или финнам, я не знаю что с ними дома сделали бы болелы.
Ответ Evgen Vynokurov
как и в Ванкувере
Ответ Evgen Vynokurov
Этим и отличается великая команда от просто высококлассной. Вытаскивать матчи на зубах. Когда не идёт, не получается, а надо. Надо перебороть и затащить. И они это делают.
И во время игры с чехами и с финнами 0-2 не покидала мысль- Класс бьёт порядок.
Чехи и финны идеально подошли к игре. И казалось в одной игре возможно все. Но даже в таком формате, канадцы настолько индивидуально сильнее, что никакой игровой дисциплиной и тактикой их не возьмёшь.

И отдельно хотелось бы отметить "слабое звено" Биннингтона. Пока что- стена.
Скорее всего, что печально
Вот это правильный заголовок
Русское гостеприимство отдало золото Сочи Канадцам....
