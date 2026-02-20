Канада в 3-й раз подряд вышла в финал Олимпиады с участием НХЛ. В 2014-м и 2010-м сборная победила
Канада в 3-й раз подряд вышла в финал Олимпиады с участием НХЛ.
Сборная Канады в третий раз подряд вышла в финал Олимпиады с участием игроков НХЛ.
Сегодня канадцы обыграли Финляндию (3:2) в 1/2 финала мужского хоккейного турнира на Олимпийских играх-2026.
Игроки НХЛ выступают на турнире впервые с 2014 года. Тогда Канада победила Швецию в финале (3:0).
В 2010 году канадцы также выиграли золото, обыграв США (3:2).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
35 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Ах да, и любимое «если бы» (тут будет вставка про дедушка и бабушку). Наша сборная лишь на бумаге сильная, но опыт создания великой сборной со всеми игроками НХЛ уже был показан 12 лет назад и все помнят, чем это закончилось. Давайте будем реалистами. Сильнее сборной, чем Канада сейчас просто нет. Да, американцы очень близки к этому, но вот в воскресенье это и увидим. А пока просто посмотрите на факты)
положил на дноэдмонтон...
Чехи и финны идеально подошли к игре. И казалось в одной игре возможно все. Но даже в таком формате, канадцы настолько индивидуально сильнее, что никакой игровой дисциплиной и тактикой их не возьмёшь.
И отдельно хотелось бы отметить "слабое звено" Биннингтона. Пока что- стена.