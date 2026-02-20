Купер о Кросби в финале ОИ-2026: «У него больше шансов сыграть, чем было сегодня. У нас есть 48 часов, чтобы принять решение»
Купер высказался о шансах Кросби сыграть в финальном матче ОИ-2026.
Главный тренер сборной Канады Джон Купер высказался о том, сыграет ли Сидни Кросби в финальном матче Олимпиады-2026.
Нападающий пропустил полуфинал Олимпиады из-за травмы, полученной в матче 1/4 финала с Чехией (4:3 ОТ).
Финальный матч турнира пройдет 22 февраля.
«У нас есть 48 часов, чтобы принять решение. Но я скажу вам, что у него больше шансов сыграть в этом матче, чем было в сегодняшнем», – сказал Купер.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Молли Уокер
Кросбяныч ещё не сказал своего последнее слова на ОИ, ждем в воскресенье)
Кросби возвращения в финале, он точно заслужил там сыграть, человек набравший за три с небольшим игры 6 очков в свои 38 лет, по-прежнему полезен и нужен команде!
Значит Сидни выйдет. Ждём.
Ждем Сида в финале ! Он заслужил этот матч и золото ОИ
давай давай
