Купер о Кросби в финале ОИ-2026: «У него больше шансов сыграть, чем было сегодня. У нас есть 48 часов, чтобы принять решение»

Купер высказался о шансах Кросби сыграть в финальном матче ОИ-2026.

Главный тренер сборной Канады Джон Купер высказался о том, сыграет ли Сидни Кросби в финальном матче Олимпиады -2026.

Нападающий пропустил полуфинал Олимпиады из-за травмы, полученной в матче 1/4 финала с Чехией (4:3 ОТ).

Финальный матч турнира пройдет 22 февраля.

«У нас есть 48 часов, чтобы принять решение. Но я скажу вам, что у него больше шансов сыграть в этом матче, чем было в сегодняшнем», – сказал Купер.