Селебрини, Макдэвид и Маккиннон сыграли больше всех форвардов Канады против Финляндии. Макклин отыграл 25:53, Коннор – 25:20, Нэтан – 21:51

Маккиннон, Макдэвид и Селебрини сыграли больше всех форвардов Канады в 1/2 ОИ.

Нэтан Маккиннон, Коннор Макдэвид и Макклин Селебрини сыграли больше всех форвардов сборной Канады в 1/2 финала Олимпиады-2026.

Канада обыграла Финляндию (3:2) в 1/2 финала мужского хоккейного турнира.

Нэтан Маккиннон забил решающий гол в большинстве на отметке 59:24 после передач Макдэвида и Селебрини.

Макдэвид также отметился ассистом при первом голе Канады в этой игре.

Селебрини получил больше всех игрового времени среди форвардов сборной – 25:53 (8:59 в третьем периоде), Макдэвид занял второе место по этому показателю с 25:20 (9:54 в третьем периоде), Маккиннон – третье с 21:51 (8:23 в третьем периоде).

Ближайшим к этой тройке по игровому времени среди форвардов стал Ник Сузуки (14:36).