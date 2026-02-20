  • Спортс
  • Селебрини, Макдэвид и Маккиннон сыграли больше всех форвардов Канады против Финляндии. Макклин отыграл 25:53, Коннор – 25:20, Нэтан – 21:51
22

Селебрини, Макдэвид и Маккиннон сыграли больше всех форвардов Канады против Финляндии. Макклин отыграл 25:53, Коннор – 25:20, Нэтан – 21:51

Маккиннон, Макдэвид и Селебрини сыграли больше всех форвардов Канады в 1/2 ОИ.

Нэтан Маккиннон, Коннор Макдэвид и Макклин Селебрини сыграли больше всех форвардов сборной Канады в 1/2 финала Олимпиады-2026.

Канада обыграла Финляндию (3:2) в 1/2 финала мужского хоккейного турнира.

Нэтан Маккиннон забил решающий гол в большинстве на отметке 59:24 после передач Макдэвида и Селебрини.

Макдэвид также отметился ассистом при первом голе Канады в этой игре.

Селебрини получил больше всех игрового времени среди форвардов сборной – 25:53 (8:59 в третьем периоде), Макдэвид занял второе место по этому показателю с 25:20 (9:54 в третьем периоде), Маккиннон – третье с 21:51 (8:23 в третьем периоде).

Ближайшим к этой тройке по игровому времени среди форвардов стал Ник Сузуки (14:36).

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт ИИХФ
22 комментария
смотрю я на него и становится ясно как день, что Бедард, Мичков и остальные некстваны достойны только баул ему таскать.
парень реально на другом уровне.
Ну Бедард тоже хорош, в Канаде бы явно не испортил, конечно, не Селебрини, но тоже неплох
Да ну ладно. Бедард нынче тоже хорош был до травмы. Я думаю, он еще сравняется с Селебрини. Ну, а больше "некстванов" и не объявляли. Мичков - да, черепаха, и это, к сожалению, уже вряд ли исправишь. И характер трудный. А вот Демидов может тоже выйти на уровень первых двоих. У него первый год в североамериканском хоккее, пока привыкает.
Тут вопрос больше к тому зачем Купер вновь и вновь начинает матч С Маккинноном в центре то с Хэгелом и Сузуки, то с Джарвисом и Хорватом, хотя обьективно трое из четверых не тянут на топ 6 такой Канады. В итоге первый период по броскам 8-8, второй и третий с тройкой Маков по броскам 31-9. Ну пора бы уже понять что хорошо, а что не очень.
Очень вероятно, что это осознанное решение для того, чтобы в начале матча сэкономить силы своим звездам, потому что после объединения их в одно звено они играют каждую вторую смену. Если выпускать их с первой минуты в таком ритме, то они до конца матча не доживут.
Для Маккиннона 22 минуты, это даже мало чтобы раскрыться, для этих двоих играть 25+ за матч в основное время ничего необычного, ну а Селебрини и рад побегать, даже в конце матча в большинстве нисколько он не устал, просто на волнении и мандраже был.
Играли много, давили, дожали и выиграли игру, на то они и лидеры команды! Особенно хочу для себя отметить Селебрини, такой молодой парень, а уже большая звезда - играет как большой мастер и как будто с огромным опытом больших турниров позади, крутой парень появился в рядах канадцев под номером 17.
Комментарий скрыт
Жесть, Макдэвид сыграл половину третьего периода. Как я говорил в комментариях после первого периода, Канада играла одним звеном. В третьем периоде наконец-то заиграло еще одно звено - по какому-то стечению обстоятельств звено «дуболомов» Беннет-Маршанд-Уилсон заиграло. Двух звеньев хватило для финнов. С США шансов нет при таких раскладах. Нужно еще одно звено. Нужны Марнер-Стоун-Сузуки.
Впечатлило, что лидеры Канады заработали решающее удаление после очень длинной смены в атаке, а потом Купер оставил их ещё на две минуты на льду, даже не стал менять, когда финны в меньшинство выкинули шайбу из зоны
Канада только за счет Макдака выезжает. Убери его и развалится.
Селебрини конечно не Мичков и даже не Якупов, тоже ничего но, не Мичков)
Космонавты. У финнов был единственный шанс, но автобус немного не доехал.
Ага, настолько космонавты, что 3 игрока проводят на площадке аномальное для нападающих время и пытаются вытащить это, а остальные - поленья и как обычно потерялись, попав на турнир вне тепличной регулярки НХЛ.
Комментарий удален пользователем
