Канада перебросала Финляндию во 2-м и 3-м периодах со счетом 31:9 и забила 3 гола

Сборная Канады перебросала Финляндию со счетом 39:17 на ОИ-2026.

Сборная Канады перебросала Финляндию со счетом 39:17 в 1/2 финала мужского хоккейного турнира на Олимпийских играх-2026.

Канадцы уступали со счетом 0:2 к 24-минуте игры, но в итоге добились победы (3:2) и вышли в финал Олимпиады .

Авторами шайб Канады стали Сэм Райнхарт (на отметке 34:20), Ши Теодор (50:34) и Нэтан Маккиннон (59:24).

После первого периода счет по броскам в створ был равным – 8:8. Во втором периоде Канада перебросала финнов со счетом 14:3, в третьем – 17:6. Всего Финляндия нанесла 17 бросков за матч, Канада – 39.