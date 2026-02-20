17

Канада перебросала Финляндию во 2-м и 3-м периодах со счетом 31:9 и забила 3 гола

Сборная Канады перебросала Финляндию со счетом 39:17 на ОИ-2026.

Сборная Канады перебросала Финляндию со счетом 39:17 в 1/2 финала мужского хоккейного турнира на Олимпийских играх-2026.

Канадцы уступали со счетом 0:2 к 24-минуте игры, но в итоге добились победы (3:2) и вышли в финал Олимпиады.

Авторами шайб Канады стали Сэм Райнхарт (на отметке 34:20), Ши Теодор (50:34) и Нэтан Маккиннон (59:24). 

После первого периода счет по броскам в створ был равным – 8:8. Во втором периоде Канада перебросала финнов со счетом 14:3, в третьем – 17:6. Всего Финляндия нанесла 17 бросков за матч, Канада – 39.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт ИИХФ
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
logoолимпийский хоккейный турнир
logoОлимпиада-2026
logoСборная Финляндии по хоккею
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
игра чyxонцев это отборное дepьмище и нужно быть мазаxuстом ,чтоб болеть за такое. Даже чехи играли лучше, бегали в атаку и имели реальные шансы выиграть у Канады
Ответ Ник88
игра чyxонцев это отборное дepьмище и нужно быть мазаxuстом ,чтоб болеть за такое. Даже чехи играли лучше, бегали в атаку и имели реальные шансы выиграть у Канады
Противная игра пусть валят на болота саои))
Ответ Ник88
игра чyxонцев это отборное дepьмище и нужно быть мазаxuстом ,чтоб болеть за такое. Даже чехи играли лучше, бегали в атаку и имели реальные шансы выиграть у Канады
Плак плак Ник88
Ждём в финале великих
Это было ожидаемо. Типично финская игра, которая заточена на достижение результата. Вязкая, тяжёлая для соперника с минимумом своих моментов. Странно было бы, если б финны наоборот перебросали канадцев.
Абсолютно заслуженная победа Канады! ca
Канадцы показали как взламывать финов, грузить на пятак и бодаться в прямом смысле с защитниками там.
По ожидаемому сценарию матч развивался в общем-то. Финны понимали, что на равных противостоять Канаде не смогут, вот и играли в такой хоккей. Но Канада дожала.
В первом периоде был прям приятный хоккей и финны играли очень интересно. Но после того, как финны удвоили преимущество и поставили откровенный автобус… мне кажется любому нейтральному хоккейному болельщику захотелось бы увидеть в финале кленовых.
39:17. Лысенков в это время... чем-то занимался
Что-то под этой новостью не видно комментов от тех, кто судей винит в итоговом результате)
Ответ memphis
Что-то под этой новостью не видно комментов от тех, кто судей винит в итоговом результате)
ну последнее удаление по чесноку можно было не давать по новым рекомендациям. В КХЛ бы не свистнули точно. Но результат конечно в пользу хоккея, тут не дать не взять))
Дотерпеть не вышло. Канада все же Канада. Сарос тащит как не в себя.
Ответ ЗлойМайор
Дотерпеть не вышло. Канада все же Канада. Сарос тащит как не в себя.
Канада ни чего сверхъестественного не показала и то что они показали вообще не игра чемпионов.
В следующем матче придется Бине не 17 бросков отбивать, а минимум 37.. С чем он должен будет справиться..
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Симуляция Маккиннона, дешевое удаление. Канадские судьи засчитали гол в большинстве. Технично убили. Представляю, как бомбило бы всю Россию на месте Финляндии». Лысенков о полуфинале ОИ
20 февраля, 18:31
Маккиннон на 60-й вывел Канаду в финал! 9 лет назад его карьеру спас спортивный психолог
20 февраля, 18:25
Канада вышла в финал Олимпиады впервые с 2014 года
20 февраля, 18:24
Рекомендуем
Главные новости
Брэди о хоккее на Олимпиаде: «Гретцки, Мессье, люблю вас, но сейчас время красно-бело-синих! А смотреть женский финал с Билли Джин Кинг было невероятной честью»
вчера, 23:09Фото
«Канада обманным путем взяла золото в керлинге, и это стоило ей золота в хоккее. Лед не врет». Экс-игрок НФЛ Гриффин-третий о скандале из-за двойного касания камня на Олимпиаде
вчера, 22:41
Ротенберг о финале Олимпиады: «Пересмотрю в записи, чтобы все изучить, что-то взять на вооружение. Важно следить за трендами, потому что мы готовимся к следующим Олимпийским играм»
вчера, 21:42
«41 сэйв?! Ни Хела себе!» Игрок НБА Халибертон поздравил Хеллибака с победой в финале олимпийского хоккейного турнира
вчера, 21:33
Министр войны США Хегсет о благодарности Куинна Хьюза американской армии «за возможность играть»: «Понимание, признательность, патриотизм – это все, о чем просят наши военные»
вчера, 21:07
Куинн Хьюз о победе США на Олимпиаде: «Благодарю наших военных за возможность играть в эту игру»
вчера, 20:37
Женская сборная США отклонила приглашение Трампа на его обращение к Конгрессу после победы на Олимпиаде-2026: «Не сможем из-за других обязательств»
вчера, 20:11
Белый дом выложил фото белоголового орлана, стоящего на канадской казарке, и пост экс-премьера Трюдо после победы на ОИ: «Вы не можете забрать нашу страну и нашу игру»
вчера, 20:04Фото
Когда сборная Бразилии завоевала первую медаль на зимних ОИ? Вспомните топовые победы прошедших Олимпиад в нашем тесте
вчера, 20:00Тесты и игры
Крикунов об Олимпиаде: «Специально нас не пускают, потому что боятся. Понимают, что мы серьезно вклинимся. На Западе власть поменяется, придут более разумные люди – и все будет нормально»
вчера, 19:30
Ко всем новостям
Последние новости
Черкас про поездку Ларионова на Олимпиаду: «Не соответствует никакой рабочей этике. Это странное событие. Но при новом тренерском штабе отсутствие Ларионова больше на результат не влияет»
вчера, 22:50
Сестра Годро о победе США: «Джерси у Ткачака – это уже много значит, но они еще и взяли детей Джонни. Они сделали больше того, что можно было. Ради такого Джонни и работал»
вчера, 22:19
Кожевников о поездке Ларионова на Олимпиаду: «Что такого? У него задание, может. Идет чемпионат, уехал на три-четыре дня по делам – ничего страшного нет»
вчера, 21:59
Журналист Ломбарди о финале США – Канада: «Лучшая страна победила!»
вчера, 21:51
Игрок НБА Букер о хоккейном финале США – Канада: «Подъем в 5 утра точно того стоил!»
вчера, 21:27
Минское «Динамо» не смогло вылететь в Сочи, где из-за «режима атаки БПЛА» ранее отменили матч местного клуба с ЦСКА. Белорусская команда осталась в Нижнем Новгороде на ночь
вчера, 20:55
Степашин про Олимпиаду без России: «Неполноценный турнир. Это понимают и канадцы, и американцы. Несправедливо, что нас там не было»
вчера, 20:42
Александр Мостовой: «Финал Олимпиады – сумасшествие. Я поддерживал канадцев, потому что там Макдэвид, Кросби и компания. И они были лучше по игре, но победителей не судят»
вчера, 20:19
Немировски про Олимпиаду-2026: «Лучшее хоккейное событие, что мы видели. Отсутствие России сказалось, у нее 5-6 лучших вратарей, Капризов, Кучеров и величайший бомбардир в хоккее Овечкин»
вчера, 19:46
Дэйли о первой Олимпиаде с участием НХЛ за 12 лет: «Хороший опыт и отличная демонстрация такого вида спорта, как хоккей»
вчера, 19:24
Рекомендуем